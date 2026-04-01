ایران کو منظم طریقے سے کچلنے اور مغربی ایشیا کے اہم ممالک کے ساتھ اتحاد کی کوششیں جاری: نیتن یاہو
اسرائیلی رہنما نے کہا کہ ان کی افواج نے ایرانی حکومت کو "کچلنے والے" دھچکے دیے ہیں اور اس کا "گرنا مقدر" ہے۔
Published : April 1, 2026 at 9:27 AM IST
یروشلم: ایران کے خلاف جنگ میں "زبردست کامیابیوں" کا دعویٰ کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے منگل کی شام کو ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ مہم یہودی ریاست کے وجود کو لاحق خطرات کو دور کرتے ہوئے اسلامی حکومت کو "منظم طریقے سے کچل" رہی ہے۔
یہودیوں کے تہوار پاس اوور سے قبل قوم سے عبرانی زبان میں خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ "جلد یا بدیر" ایرانی حکومت گر جائے گی، جب کہ اسرائیل تہران سے ابھرنے والے مشترکہ خطرے کے خلاف "خطے کے اہم ممالک کے ساتھ نئے اتحاد" بنا رہا ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم نے کسی ملک کا ذکر نہیں کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ "جلد ہی، آپ کو ان اہم اتحادوں کے بارے میں مزید بتانے کے قابل ہو جاؤں گا"۔
نیتن یاہو نے کہا کہ " آزادی کے اس تہوار (پاس اوور) کے موقعے پر اسرائیل پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ پوری دنیا ایران میں 'شیطانی حکومت' کے خلاف ہماری جدوجہد میں ہماری شیر جیسی دھاڑ سن رہی ہے، ایک ایسی جدوجہد جس میں ہم نے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔"
اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ خطاب ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب لبنان میں زمینی کارروائی میں چار فوجیوں کی ہلاکت پر تل ابیب سوگ منا رہا ہے۔ انہوں نے فوجیوں کی ہلاکت کر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کامیابیوں کے ساتھ "تکلیف دہ قیمت" بھی چکانی پڑتی ہے۔
"امریکہ کے ساتھ ہماری مشترکہ مہم کے ایک ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور ہم منظم طریقے سے 'دہشت گرد حکومت' کو کچل رہے ہیں جو کئی دہائیوں سے للکار رہی تھی: 'امریکہ مردہ باد، اسرائیل مردہ باد'.... آیت اللہ کی حکومت نے ہمیں تباہ کرنے، مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنے اور پوری دنیا کو دھمکانے کی بھرپور کوشش کی"۔
نیتن یاہو نے کہا کہ "انہوں نے جوہری پروگراموں اور بیلسٹک میزائلوں کی ترقی، ہمارے ارد گرد دہشت گرد پراکسیوں کی فنڈنگ اور انہیں مسلح کرنے اور ایران پر عائد بھاری پابندیوں کو ختم کرکے قاتلانہ عزائم کو فروغ دینے کی کوشش کی"۔
"اب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں: برسوں کے دوران، اس سب کی وجہ سے ایران کو تقریباً ایک ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ: وہ ٹریلین ڈالرز ضائع ہو چکے ہیں"۔
اسرائیل کے وزیر اعظم نے زور دیا کہ "ہم نے برائی کے محور پر دس آفتوں سے نمٹا ہے - غزہ میں حماس کو دھچکا دیا، لبنان میں حزب اللہ کو دھچکا دیا، شام میں (بشار) اسد کو دھچکا دیا، یہودیہ اور سامریہ میں دہشت گرد تنظیموں کو دھچکا دیا، اسی طرح ہم نے متعدد محاذوں پر انہیں شکست دی۔''
متعلقہ خبر: ٹرمپ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے بغیر جنگ کے خاتمے کے لیے تیار
ایران کو لگنے والے دھچکے میں، نیتن یاہو نے "ان کے جوہری پروگرام، ان کے میزائلوں، حکومت کے بنیادی ڈھانچے، اس کی جبر کی ملیشیاؤں اور سینئر قیادت کو لگنے والے دھچکے کو شمار کیا۔
"ظالم خامنہ ای سے لے کر جوہری سائنس دانوں تک، اور پاسداران انقلاب اور بسیج ملیشیا کے 'قاتلوں' تک، نصر اللہ، اسماعیل ہنیہ، ضیف، سنوار، اور بہت سے دوسرے کا تذکرہ کرنا ضروری ہے"، نیتن یاہو نے ایران، حزب اللہ اور حماس کے مقتول رہنماؤں کا نام ذکر کیا جو اکتوبر سال 2023 سے اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہوئے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران "پہلے سے زیادہ کمزور" اور اسرائیل "پہلے سے زیادہ مضبوط" ہے۔ نیتن یاہو نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف مہم "ابھی ختم نہیں ہوئی"۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے دنیا کو ایران سے لاحق خطرات کے بارے میں بیدار کر دیا ہے۔ بیشتر ممالک کے رہنما خاموشی سے تسلیم کر رہے ہیں جب کہ کچھ اس کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں۔
"میں نے مشرق وسطی کے رہنماؤں سے خفیہ اور عوامی میٹنگوں میں بات کی۔ میں نے یورپ کے رہنماؤں سے بات کی۔ میں نے امریکہ کے رہنماؤں سے، امریکی صدور سے بھی بات کی، پہلے انہوں نے خطرے کو گہرائی سے نہیں سمجھا۔ آج، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خطرے کی شدت کو نہیں سمجھتا۔ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے نجی گفتگو میں کہتے ہیں: 'وزیراعظم، ہم سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کہنے سے ڈرتے ہیں، وہ اداکاری بھی کر رہے ہیں"۔
امریکہ کے ساتھ مضبوط اتحاد کا ذکر کرتے ہوئے، اسرائیلی رہنما نے کہا کہ مشترکہ افواج نے ایرانی حکومت کو "کچلنے والے دھچکے" دیے ہیں جو 'تباہ ہو چکی' ہے اور "جلد یا بدیر، اس کا زوال مقدر ہے"۔
ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام سے لاحق مبینہ وجودی خطرے کو دہراتے ہوئے، نیتن یاہو نے گذشتہ سال جون میں دو آپریشنز - 'رائزنگ لائن' اور موجودہ 'روئرنگ لائین' کے ذریعے اسرائیل کو لاحق خطرے ٹال دیا گیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: ایران کے خلاف جنگ مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں ختم ہوگی: امریکی وزیر خارجہ روبیو
نیتن یاہو کی کی تقریر کے بعد کچھ اسرائیلی تجزیہ کاروں نے اس کی تشریح نیتن یاہو کے اس امکان کی بنیاد رکھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بغیر کسی معاہدے کے ایران کے ساتھ جنگ روکنے کا فیصلہ کریں گے۔
ٹرمپ نے حال ہی میں اشارہ دیا کہ اس مہم نے اپنے بیان کردہ اہداف حاصل کر لیے ہیں اور وہ اسے روکنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔
وہیں اسرائیلی حزب اختلاف کے رہنما یائر لاپڈ نے نیتن یاہو کی تقریر کو "غرور و تکبر" قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا اور ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے صرف ایک کام کیا ہے اور وہ ہے "ہمیں اندر سے ختم کرنے" کا کام۔
مزید پڑھیں:
اسرائیل بھارت کا قریبی دوست ہے، لیکن خامنہ ای کی ہلاکت افسوسناک: وکرم سود
ایران نے پاسداران انقلاب کے نیول چیف علیرضا تنگسیری کی ہلاکت کی تصدیق کر دی، جانئے کون تھے تنگسیری؟
وینزویلا اور ایران کے بعد اگلا ہدف کیوبا؟ جانیے یہ جزیرہ ٹرمپ کے ریڈار پر کیوں ہے؟
اگر متحدہ عرب امارات جنگ میں کودا تو دبئی اور ابوظہبی تباہ ہو جائیں گے: امریکی ماہر اقتصادیات کا انتباہ