شامی حکومت نے کردوں کی قیادت والی ایس ڈی ایف کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کر دیا
معاہدے میں ایس ڈی ایف کو ختم کرنا اور اس کی افواج کو شام کی فوج اور سیکیورٹی فورسز میں شامل کرنا شامل ہے۔
Published : January 19, 2026 at 12:16 PM IST
رقہ، شام: شامی حکومت نے اتوار کو سیریئن ڈیموکریٹک فورسز ( ایس ڈی ایف) کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد اب شامی حکومت کے پاس ملک کا تقریباً مکمل کنٹرول ہے۔ اس معاہدے نے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے شمال مشرق پر قابض کرد زیر قیادت فورسز کو ختم کر دیا ہے۔
جنگ بندی کا یہ اعلان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حکومتی افواج اور ایس ڈی ایف کے درمیان اس ماہ کے شروع میں کشیدگی بڑھ گئی تھی، جس کے نتیجے میں حکومتی فورسز نے مشرق کی طرف ایک بڑا دباؤ ڈالا تھا۔ مشرقی حلب صوبے میں فرنٹ لائن کے ایک کشیدہ علاقے پر ابتدائی جھڑپوں کے بعد ایس ڈی ایف بڑی حد تک پیچھے ہٹ گیا ہے۔
حکومت کی جانب سے اس معاہدے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد، سیریئن ڈیموکریٹک فورسز کے لیڈر مظلوم عبدی نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انھوں نے جنگ بندی معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ گروپ نے اس معاہدے کو قبول کر لیا ہے، جس میں خونریزی کو روکنے کے لیے رقہ اور دیر الزور صوبوں سے ایس ڈی ایف کے انخلاء کی شرط رکھی گئی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل قریب میں وہ اپنے لوگوں کو معاہدے کی شرائط کی وضاحت کریں گے۔ دوسری جانب شام کی وزارت دفاع نے جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے بعد اگلے مورچوں پر لڑائی روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔
شامی حکومت کو کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑی
شام کے نئے رہنما احمد الشرع دسمبر 2024 میں بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد سے، جنگ زدہ ملک پر اپنا مکمل اختیار قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ مارچ میں ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت ایس ڈی ایف کو دمشق کے ساتھ ضم کیا جائے گا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں پڑا کیونکہ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔
اس معاہدے کے بعد شامی حکومت نے بڑے پیمانے پر ایس ڈی ایف کے زیر کنٹرول دیر الزور اور رقہ صوبوں کے کنٹرول پر زور دیا ہے۔ ان صوبوں م تیل اور گیس کے شعبے، فرات کے کنارے دریا کے ڈیم اور سرحدی گزرگاہیں شامل ہیں۔
شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ثنا نے صدر احمد الشرع کو اس معاہدے پر دستخط کرتے دکھایا۔ عبدی، جو دمشق میں صدر سے ملاقات کرنے والے تھے، نظر نہیں آئے، حالانکہ دستاویز پر ان کے دستخط موجود تھے۔ احمد الشرع نے صحافیوں کو بتایا کہ عبدی خراب موسم کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے اور وہ پیر کو دمشق میں ہوں گے۔
احمد الشرع نے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد دمشق میں صحافیوں کو بتایا کہ "یہ تمام شامیوں کی فتح ہے۔" "امید ہے کہ شام اپنی تقسیم کی حالت کو ختم کر کے اتحاد اور ترقی کی ریاست کی طرف گامزن ہو جائے گا۔"
معاہدے کے مختلف عناصر کب اور کیسے نافذ العمل ہوں گے اس بارے میں کوئی واضح ٹائم لائن نہیں تھی۔ الشرع نے صحافیوں کو بتایا کہ اسے بتدریج نافذ کیا جائے گا، جس کا آغاز دشمنی کے خاتمے سے ہوگا۔
دونوں متحارب فریق واشنگٹن کے اہم اتحادی ہیں۔ اتوار کے اوائل میں جب سرکاری افواج رقہ شہر اور صوبہ دیر الزور میں داخل ہو رہی تھیں اس وقت امریکی ایلچی ٹام بیرک نے احمد الشرع سے ملاقات کی۔ مبینہ طور پر عبدی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ میٹنگ میں شامل ہوا تھا۔
امریکہ نے معاہدے پر خوشی کا اظہار کیا
امریکی ایلچی ٹام بیرک نے معاہدے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ ایک متحد شام کی طرف نئی بات چیت اور تعاون کا باعث بنے گا۔
بیرک نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، "یہ معاہدہ اور جنگ بندی ایک اہم موڑ کی نمائندگی کرتی ہے، جہاں سابقہ مخالفین نے تقسیم پر شراکت داری کو قبول کر لیا ہے۔"
معاہدے کے تحت ایس ڈی ایف کو تحلیل کیا جائے گا اور اس کی افواج کو شامی فوج اور سیکیورٹی فورسز میں ضم کیا جائے گا۔ معاہدے میں ایس ڈی ایف کے اعلیٰ فوجی اور سویلین حکام کو ریاستی اداروں میں اعلیٰ عہدے دیے جانے کی شرط بھی رکھی گئی ہے۔
معاہدے کے تحت ایس ڈی ایف کو عرب اکثریت والے علاقے رقہ اور دیر الزور صوبوں کو اس کی سرحدی گزرگاہوں اور تیل اور گیس کے شعبے کو چھوڑنا پڑے گا۔
جنگ بندی معاہدے کے بعد رقہ میں ہجوم نے گلیوں میں جشن منایا، شامی جھنڈے لہرائے اور آتش بازی کی، جبکہ کچھ نے ہوا میں فائرنگ کی۔
