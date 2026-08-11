شام کے سابق صدر بشار الاسد کو سزائے موت، قتل کا مجرم پائے جانے پر کورٹ کا فیصلہ
جب حیات تحریر الشام (HTS) کی قیادت میں اپوزیشن افواج دمشق کی طرف بڑھیں، تو اسد اپنے خاندان کے ساتھ شام سے بھاگ گئے۔
Published : August 11, 2026 at 3:50 PM IST
دمشق، سیریا: شام کے سابق صدر بشار الاسد کو منگل کے روز دمشق کی ایک کورٹ نے سزائے موت سنائی ہے۔ خبر کے مطابق کورٹ نے انہیں سوچ سمجھ کر کیے گئے قتل کا مجرم پائے جانے پر یہ سزا سنائی۔ اس کے ساتھ ہی، جنوبی شام کے صوبے درعا میں پولیٹیکل سکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کے سابق سربراہ عاطف نجیب کو بھی قتل اور تشدد (ٹارچر) کا مجرم پائے جانے کے بعد سزائے موت سنائی گئی۔
شام کے سابق صدر بشار الاسد نے سال 2000 سے دسمبر 2024 تک ملک پر حکومت کی۔ دسمبر 2024 میں ہونے والی بغاوت کے بعد ان کا اقتدار ختم ہو گیا اور وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ حال ہی میں، دمشق کی ایک عدالت نے انہیں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے سزائے موت سنائی ہے۔
طویل خانہ جنگی سے متعلق الزامات میں مجرم
میڈیا رپورٹس کے مطابق، دمشق کی عدالت کا یہ فیصلہ شام کے عبوری حکام کی طرف سے اسد کو سنائی گئی موت کی پہلی سزا ہے۔ ان حکام نے اس سال اسد کی پچھلی حکومت سے وابستہ لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کی تھی، جس میں انہیں ذاتی طور پر یا ان کی غیر موجودگی میں قصوروار ٹھہرایا گیا۔ کورٹ کے فیصلے کے مطابق، اسد کو 13 سال طویل خانہ جنگی سے متعلق الزامات میں مجرم قرار دیا گیا۔ اس معاملے کو 'جنگی جرائم' اور 'انسانیت کے خلاف جرائم' سے جڑا ہوا بھی بتایا گیا ہے۔
اپنے خاندان کے ساتھ شام سے بھاگ گئے
دسمبر 2024 میں، جب حیات تحریر الشام (HTS) کی قیادت میں اپوزیشن افواج دمشق کی طرف بڑھیں، تو اسد اپنے خاندان کے ساتھ شام (سیریا) سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد انہیں روس میں پناہ دی گئی۔ حیات تحریر الشام کی قیادت میں اپوزیشن طاقتوں نے شمال مغربی صوبے ادلب سے حملہ شروع کیا اور 8 دسمبر 2024 کی صبح دمشق پہنچ گئیں، جس کے بعد اسد کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور اسد خاندان کے پانچ دہائیوں سے زیادہ عرصے سے چلے آرہے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔
شام پر لگائی گئی پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ
احمد الشرع، جن کی افواج نے اسد کو اقتدار سے ہٹانے والے حملے کی قیادت کی تھی، بعد میں شام کی عبوری حکومت کے سربراہ بنے۔ اس کے بعد انہوں نے اسد کے دور میں ہونے والی خونریزی اور مظالم کے ذمہ دار لوگوں کا احتساب کرنے کا عزم کیا۔ الشرع تقریباً 60 برسوں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی (UNGA) سے خطاب کرنے والے پہلے سیریائی رہنما بھی بنے، جہاں انہوں نے شام پر لگائی گئی پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔
'غیر ملکی دہشت گرد تنظیم' کا درجہ اور فیصلہ واپس
اس کے بعد، ٹرمپ انتظامیہ نے 'حیات تحریر الشام' (HTS) - جسے 'النصرہ فرنٹ' کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو 'غیر ملکی دہشت گرد تنظیم' کا درجہ دینے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ اسی تنظیم نے احمد الشرع کی قیادت میں اس تحریک کی رہنمائی کی تھی، جس کی وجہ سے اسد کو اقتدار سے ہٹنا پڑا تھا۔ شام سے جانے کے بعد، اسد نے ایک بیان میں اپنی پہلی عوامی رائے ظاہر کی؛ یہ بیان ان کے نام سے جاری کیا گیا اور سیریائی صدر کے دفتر کے ٹیلی گرام چینل پر شائع کیا گیا تھا۔
اسد نے ان دعوؤں کو مسترد کر دیا
اسد نے اس بات سے انکار کیا کہ ان کے جانے کا منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا اور ان دعوؤں کو بھی مسترد کر دیا کہ دمشق میں لڑائی کے آخری دور کے دوران وہ شام چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا، 'سب سے پہلے، شام سے میرا نکلنا نہ تو پہلے سے طے تھا اور نہ ہی یہ لڑائی کے آخری گھنٹوں میں ہوا، جیسا کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کے برعکس، میں دمشق میں ہی رہا اور اتوار، 8 دسمبر 2024 کی صبح تک اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہا۔'
فوجی آپریشنز کی نگرانی کرنا چاہتا تھا اسد
اسد کے بیان کے مطابق، اپوزیشن طاقتوں کے دمشق میں داخل ہونے کے بعد اسد ساحلی شہر لتاکیہ میں واقع روسی فوجی اڈے پر چلے گئے؛ انہوں نے کہا کہ وہ فوجی آپریشنز کی نگرانی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب فوجی صورتحال کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا، تو ماسکو نے بیس کمانڈ سے انہیں روس بھیجنے کا انتظام کرنے کو کہا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بیس سے نکلنے کا کوئی عملی ذریعہ نہ ہونے کے باعث، ماسکو نے بیس کے کمانڈ سے درخواست کی کہ اتوار، 8 دسمبر کی شام کو روس کے لیے فوری انخلا کا انتظام کیا جائے۔