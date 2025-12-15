ETV Bharat / international

سڈنی حملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آسٹریلین پی ایم پر برہم، کہا: آسٹریلیا کی پالیسیوں نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا

نیتن یاہو نے آسٹریلیا کے شہر میں یہودی ہنوکا کی تقریب کے دوران بوندی بیچ پر فائرنگ کے واقعے پر شدید ردعمل کا اظہار کیا۔

Sydney Bondi Shooting Israel Netanyahu Lashes Out Australian PM For Fuelling Antisemitic Fire Urdu News
اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو (AP)
By AP (Associated Press)

Published : December 15, 2025 at 11:34 AM IST

3 Min Read
تل ابیب: اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے اتوار کے روز آسٹریلیا کے وزیر اعظم پر تنقید کی جب کہ انہوں نے یہودیوں کی تعطیلات کی تقریب میں بڑے پیمانے پر فائرنگ پر صدمے اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم انتھونی البانیس کو متنبہ کیا ہے کہ "فلسطینی ریاست کے لیے آپ کا مطالبہ سام دشمنی کی آگ کو ہوا دے گا۔"

اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں یہودی ہنوکا کی تقریب (چانوکا بائے دی سی Chanukah by the Sea) کے دوران بوندی بیچ پر فائرنگ کے واقعے پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ حملے میں حملہ آور سمیت گیارہ افراد مارے گئے۔

نیتن یاہو نے آسٹریلیا پر براہ راست الزام لگایا

اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے آسٹریلیا کی حکومت پر یہود دشمنی کو فروغ دینے کا براہ راست الزام لگایا ہے۔ ایک عوامی تقریر میں، نیتن یاہو نے کہا کہ سام دشمنی ایک کینسر کی طرح ہے جو پھیلتی ہے جب لیڈر خاموش رہتے ہیں اور کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ انھوں نے انکشاف کیا کہ انھوں نے تقریباً تین ماہ قبل اگست میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانی کو ایک خط لکھا تھا۔ نیتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ اس خط میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ آسٹریلیا کی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی پالیسی "سام دشمنی کی آگ کو ہوا دے رہی ہے۔"

14 دسمبر 2025 کو آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے مشہور بونڈی بیچ پر ایک خوفناک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب یہودی برادری ہنوکا تہوار کی پہلی رات منا رہی تھی۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس کے مطابق حملے میں 11 افراد ہلاک ہوئے جن میں ایک حملہ آور بھی شامل ہے۔ واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔

شہری ہیرو بن گیا

اس واقعے کے بعد وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں ایک شہری کی بہادری کو دیکھا گیا جس نے حملہ آور کو پکڑنے اور اس کی رائفل چھیننے کی کوشش کرنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کئی دوسرے لوگوں کی جانیں بچائیں۔

ایڈیٹر کی پسند

