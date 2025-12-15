سڈنی حملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آسٹریلین پی ایم پر برہم، کہا: آسٹریلیا کی پالیسیوں نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا
نیتن یاہو نے آسٹریلیا کے شہر میں یہودی ہنوکا کی تقریب کے دوران بوندی بیچ پر فائرنگ کے واقعے پر شدید ردعمل کا اظہار کیا۔
Published : December 15, 2025 at 11:34 AM IST
تل ابیب: اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے اتوار کے روز آسٹریلیا کے وزیر اعظم پر تنقید کی جب کہ انہوں نے یہودیوں کی تعطیلات کی تقریب میں بڑے پیمانے پر فائرنگ پر صدمے اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم انتھونی البانیس کو متنبہ کیا ہے کہ "فلسطینی ریاست کے لیے آپ کا مطالبہ سام دشمنی کی آگ کو ہوا دے گا۔"
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں یہودی ہنوکا کی تقریب (چانوکا بائے دی سی Chanukah by the Sea) کے دوران بوندی بیچ پر فائرنگ کے واقعے پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ حملے میں حملہ آور سمیت گیارہ افراد مارے گئے۔
Antisemitism is a cancer. pic.twitter.com/oz44ixjpAP— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 14, 2025
نیتن یاہو نے آسٹریلیا پر براہ راست الزام لگایا
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے آسٹریلیا کی حکومت پر یہود دشمنی کو فروغ دینے کا براہ راست الزام لگایا ہے۔ ایک عوامی تقریر میں، نیتن یاہو نے کہا کہ سام دشمنی ایک کینسر کی طرح ہے جو پھیلتی ہے جب لیڈر خاموش رہتے ہیں اور کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ انھوں نے انکشاف کیا کہ انھوں نے تقریباً تین ماہ قبل اگست میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانی کو ایک خط لکھا تھا۔ نیتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ اس خط میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ آسٹریلیا کی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی پالیسی "سام دشمنی کی آگ کو ہوا دے رہی ہے۔"
14 دسمبر 2025 کو آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے مشہور بونڈی بیچ پر ایک خوفناک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب یہودی برادری ہنوکا تہوار کی پہلی رات منا رہی تھی۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس کے مطابق حملے میں 11 افراد ہلاک ہوئے جن میں ایک حملہ آور بھی شامل ہے۔ واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔
شہری ہیرو بن گیا
اس واقعے کے بعد وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں ایک شہری کی بہادری کو دیکھا گیا جس نے حملہ آور کو پکڑنے اور اس کی رائفل چھیننے کی کوشش کرنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کئی دوسرے لوگوں کی جانیں بچائیں۔