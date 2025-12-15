آسٹریلیا سڈنی بونڈی بیچ فائرنگ: ہلاکتوں کی تعداد 16 ہوگئی، حملہ آور باپ اور بیٹا تھے
پیر کو حکام نے بتایا کہ سڈنی کے بونڈی بیچ پر باپ اور بیٹے نے لمبی بیرل بندوقوں سے 16 افراد کو ہلاک کر دیا۔
سڈنی: آسٹریلیا کے سڈنی میں بونڈی بیچ پر ہنوکا کی تقریب کے دوران دو بندوق برداروں نے فائرنگ کر دی، جس میں ایک بچے سمیت کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ وزیر اعظم انتھونی البانی نے اسے سام دشمن دہشت گردی قرار دیا۔ حکام نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والے باپ اور بیٹا تھے۔
اس قتل عام نے آسٹریلیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ گن کنٹرول کے سخت قوانین والے ملک میں تقریباً تین دہائیوں میں یہ سب سے مہلک فائرنگ تھی۔
ایک بندوق بردار جس کی عمر 50 سال بتائی جارہی ہے، پولیس فائرنگ میں ہلاک ہو گیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے پولیس کمشنر مال لینون نے بتایا کہ دوسرا شوٹر، اس کا 24 سالہ بیٹا، زخمی ہو گیا تھا اور اس کا ایک اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے کہا کہ ایک بندوق بردار سیکیورٹی سروسز کو جانتا تھا، لیکن حکام کے پاس منصوبہ بند حملے کا کوئی اشارہ نہیں تھا۔
نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر کرس منز نے صحافیوں کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی عمریں 10 سے 87 سال کے درمیان تھیں۔ کم از کم 42 دیگر اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانی نے پیر کو کہا کہ، کل جو کچھ ہم نے دیکھا وہ خالص برائی کا عمل تھا، سام دشمنی کا ایک عمل، آسٹریلیا کے ایک مشہور مقام، بونڈی بیچ میں ہمارے ساحلوں پر دہشت گردی کی کارروائی۔
انھوں نے مزید کہا، "جو کچھ ہوا ہے اس سے یہ ہمیشہ کے لئے داغدار ہے۔"
فائرنگ کا نشانہ ایک یہودی جشن تھا
بونڈی بیچ پر سیکڑوں افراد چانوکا بائے دی سی ایونٹ کے لیے جمع ہوئے تھے جو آٹھ روزہ ہنوکا تہوار کے آغاز کا جشن ہے۔ اس مقام پر اچانک فائرنگ سے افراتفری مچ گئی۔
اسرائیل کی وزارت خارجہ نے ایک اسرائیلی شہری کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے تاہم مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اعلان کیا کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک فرانسیسی شہری بھی ہے جس کی شناخت ڈین ایلکیام کے نام سے ہوئی ہے۔
آسٹریلوی حکام کی جانب سے کسی بھی متاثرین کا نام عوامی طور پر نہیں لیا گیا ہے۔ مسلح افراد کا سرکاری طور پر نام بھی ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن پیر کو مقامی خبر رساں اداروں میں متاثرین کی کہانیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔
سام دشمن حملوں نے آسٹریلیا کو ہلا کر رکھ دیا
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، 28 ملین آبادی والے ملک آسٹریلیا تقریباً 117,000 یہودیوں کا گھر ہے۔ آسٹریلیوی حکومت کے خصوصی ایلچی برائے سام دشمنی جلیان سیگل نے جولائی میں رپورٹ کیا کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی طرف سے اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد ملک میں سام دشمنی کے واقعات بشمول حملے، توڑ پھوڑ، دھمکیوں میں تین گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
گزشتہ سال، ملک سڈنی اور میلبورن میں سام دشمن حملوں سے لرز اٹھا تھا۔ وزیراعظم البانی نے اگست میں دو حملوں کا الزام ایران پر لگایا اور تہران سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے۔
اسرائیل نے آسٹریلیا کی حکومت پر زور دیا کہ وہ یہودیوں کو نشانہ بنانے والے جرائم کا سدباب کرے۔ وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے کہا کہ انہوں نے مہینوں پہلے آسٹریلیا کے رہنماؤں کو سام دشمنی کے خلاف کارروائی میں ناکامی کے خطرات سے خبردار کیا تھا۔ انہوں نے آسٹریلیا کے ذریعہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر بھی تنقید کی۔
نتن یاہو نے کہا کہ "آپ کی حکومت نے آسٹریلیا میں سام دشمنی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔۔۔اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم نے یہودیوں پر ہولناک حملے دیکھے۔"
