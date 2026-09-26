شمال مغربی پاکستان میں خودکش حملے میں 12 افراد ہلاک، 18 زخمی
صوبہ خیبر پختونخواہ گزشتہ چند سالوں سے جاری بدامنی کا سامنا کر رہا ہے۔
By PTI
Published : September 26, 2026 at 7:49 PM IST
پشاور: کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک خودکش بمبار نے ہفتے کے روز شمال مغربی پاکستان میں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنایا جس میں دو خواتین اور دو بچوں سمیت کم از کم 12 افراد ہلاک اور 18 دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستان کی قومی ہنگامی رسپانس سروس ریسکیو 1122 کے مطابق، یہ واقعہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صوبوں کے درمیان سرحد کے قریب ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درازندہ میں پیش آیا۔
ریجنل پولیس آفیسر خان مبشر ملک نے بتایا کہ خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری ٹریکٹر ٹرالی امن میلہ پولیس چوکی سے ٹکرا دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملے میں 12 افراد ہلاک اور 18 دیگر زخمی ہوئے۔
پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں کسٹمز اور ایکسائز ڈیپارٹمنٹ کے دو اہلکار بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال لے جایا گیا، جب کہ جاں بحق افراد کی لاشیں بھی وہیں لے جائی گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بم ڈسپوزل ٹیموں کو جائے وقوعہ پر بھیج دیا گیا ہے تاکہ حملے میں استعمال ہونے والے دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگایا جا سکے۔ حملے کے بعد سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔
صوبہ خیبر پختونخواہ گزشتہ چند سالوں سے جاری بدامنی کا سامنا کر رہا ہے، جو عسکریت پسندوں کے تشدد، افغانستان سے جنگجوؤں کی سرحد پار نقل و حرکت اور متواتر فوجی کارروائیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ مرکزی حکومت نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) پر صوبے میں حملے کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ گروپ نومبر 2022 میں حکومت کے ساتھ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے حملے کر رہا ہے۔