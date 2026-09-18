پاکستان کے خیبر پختونخوا میں نمازِ جمعہ کے دوران خودکش دھماکہ، 16 افراد جاں بحق
دھماکہ کوہاٹ کے پولیس لائنز کے قریب واقع مسجد میں نمازِ جمعہ کے وقت ہوا۔ دھماکے کے بعد علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔
Published : September 18, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 4:11 PM IST
کوہاٹ : پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں نمازِ جمعہ کے دوران ایک مسجد کے قریب ہونے والے خودکش دھماکے میں کم از کم 16 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہوگئے۔ واقعہ جمعہ، 18 ستمبر 2026 کو پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 16 ہلاکتوں اور متعدد زخمیوں کی اطلاع دی ہے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ کوہاٹ کے پولیس لائنز کے قریب واقع مسجد میں نمازِ جمعہ کے وقت ہوا۔ دھماکے کے بعد علاقے میں افراتفری پھیل گئی اور زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ مقامی پولیس اور ریسکیو حکام کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ مسجد کے بیرونی حصے کو شدید نقصان پہنچا جبکہ ایک دیوار بھی منہدم ہوگئی۔ جائے وقوعہ پر ریسکیو کارروائیاں شروع کردی گئیں اور ملبے میں پھنسے افراد کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔
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پولیس کے مطابق دھماکے کے وقت مسجد میں نمازِ جمعہ ادا کی جارہی تھی اور زخمیوں میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ دھماکے کے فوراً بعد پولیس کی اضافی نفری کو پولیس لائنز کے اطراف تعینات کردیا گیا۔ ریسکیو حکام نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد انہیں ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز اسپتال کوہاٹ منتقل کیا، جہاں بڑی تعداد میں زخمیوں کی آمد کے باعث ایمرجنسی نافذ کردی گئی۔