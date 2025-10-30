سوڈان: دارفور کے ہسپتال میں سینکڑوں لوگوں کا قتل عام، نیم فوجی دستوں پرنسل کشی کا الزام
سوڈان کی نیم فوجی دستوں نے شمالی دارفور کے صوبائی دارالحکومت پر قبضے کے بعد ہسپتال میں مریضوں سمیت سینکڑوں افراد کو ہلاک کر دیا۔
October 30, 2025
قاہرہ: سوڈان کے نیم فوجی دستوں (آر ایس ایف) نے ہفتے کے آخر میں شمالی دارفور کے صوبائی دارالحکومت پر قبضے کے بعد ایک ہسپتال میں مریضوں سمیت سینکڑوں افراد کو قتل کر دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق بے گھر ہونے والے رہائشیوں اور امدادی کارکنوں نے مظالم کی دلخراش تفصیلات بیان کیں۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اذانوم گیبریئس نے کہا کہ ریپڈ سپورٹ فورسز کے جنگجوؤں نے 460 مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو مبینہ طور پر منگل کو الفشر شہر کے 'سعودی ہسپتال' میں ہلاک کر دیا۔
عینی شاہدین نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ الفشر شہر پر حملے کے دوران آر ایس ایف کے جنگجوؤں گھر گھر گئے، لوگوں کو مارا پیٹا اور گولیاں مار دیں۔ ہلاک شدگان میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی تھیں، کچھ محفوظ جگہ پر بھاگنے کی کوشش کے دوران مارے گئے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے آزادانہ طور پر ہسپتال پر حملے اور مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق نہیں کی ہے۔ تاہم بعض ذرائع نے اسپتال اور شہر میں 1500 لوگوں کے قتل کا دعویٰ کیا ہے۔ وہیں سوڈان فوجی حکومت نے الفشر شہر میں آر ایس ایف پر تقریباً 2000 لوگوں کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔
سوڈان پر کنٹرول کے لیے فوج اور آر ایس ایف کی دو سال کی لڑائی میں 40,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے حقوق کے گروپ اس اعداد و شمار کو کم سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بدترین انسانی بحران کے دوران 14 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ عرب کی قیادت میں طاقتور فوج کی طرف سے الفشر پر قبضے سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ تیل کی دولت سے مالا مال جنوبی سوڈان کی برسوں کی خانہ جنگی کے بعد آزادی حاصل کرنے کے تقریباً 15 سال بعد افریقہ کی تیسری سب سے بڑی قوم دوبارہ تقسیم ہو سکتی ہے۔
سوڈانی باشندوں اور امدادی کارکنوں نے 500 دنوں سے زائد محاصرے کے بعد دارفر میں فوج کے آخری مضبوط گڑھ پر قبضہ کرنے کے بعد آر ایس ایف کے مظالم کی دلخراش تفصیلات کا انکشاف کیا۔
جنگ پر نظر رکھنے والے ایک طبی گروپ، سوڈان ڈاکٹرز نیٹ ورک کے مطابق آر ایس ایف کے جنگجوؤں نے "سعودی ہسپتال کے اندر پائے جانے والے ہر شخص کو سر عام قتل کر دیا گیا۔"
آر ایس ایف کے لیے سوڈانی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے چار بچوں کی ماں ام آمنہ نے کہا، "جنجاوید نے کسی پر رحم نہیں کیا۔" آر ایس ایف کے کمانڈر جنرل محمد حمدان دگالو، جن پر امریکہ کی طرف سے پابندیاں ہیں، نے اس بات کو تسلیم کیا اور کہا کہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے تفصیل نہیں بتائیں۔
'یہ ایک قتل کے میدان کی طرح تھا'
دارفور کے گورنر منی مناوی نے آن لائن ایک ویڈیو شیئر کی جس میں سعودی ہسپتال کے اندر آر ایس ایف کے جنگجوؤں کو دکھایا گیا تھا۔ ایک منٹ طویل فوٹیج میں خون کے تالاب میں فرش پر پڑی لاشیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک لڑاکا کلاشنکوف طرز کی رائفل سے اکیلے بیٹھے آدمی پر گولیاں چلاتا ہے، جو پھر فرش پر گر جاتا ہے۔ باہر دیگر لاشیں دیکھی جا سکتی تھیں۔ اے پی آزادانہ طور پر اس تاریخ، مقام یا حالت کی تصدیق نہیں کر سکا جس کے تحت ویڈیو ریکارڈ کیا گیا تھا۔
آمنہ ان تین درجن افراد میں شامل تھی، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے، جنہیں آر ایس ایف کے جنگجوؤں نے الفشر میں سعودی ہسپتال کے قریب ایک متروک مکان میں ایک دن کے لیے حراست میں رکھا تھا۔
اے پی نے آمنہ اور چار دیگر افراد کے ساتھ بات کی جو الفشر سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور منگل کے اوائل میں تھکے اور پیاسے قریبی قصبے تویلا پہنچے، جو الفشر سے تقریباً 60 کلومیٹر (37 میل) مغرب میں ہے، جو پہلے ہی 650,000 سے زیادہ بے گھر افراد کی میزبانی کرتا ہے۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے نقل مکانی کا کہنا ہے کہ اتوار سے اب تک 36,000 سے زیادہ لوگ الفشر سے فرار ہو چکے ہیں، زیادہ تر اس کے آس پاس کے دیہی علاقوں میں پناہ گزیں ہیں۔
سیٹلائٹ تصاویر سے قتل عام کی تصدیق
منگل کو دیر گئے ایک رپورٹ میں، ییل سکول آف پبلک ہیلتھ کی ہیومینٹیرین ریسرچ لیب نے کہا کہ جب سے انہوں نے الفشر پر قبضہ کیا ہے آر ایس ایف کے جنگجو بڑے پیمانے پر قتل عام کر رہے ہیں۔
اس رپورٹ نے ایئربس کی سیٹلائٹ تصویروں پر انحصار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سعودی اسپتال کے ارد گرد، اور شہر کے مشرقی حصے میں بچوں کے سابقہ اسپتال کے ایک حراستی مرکز میں آر ایس ایف کی طرف سے مبینہ طور پر پھانسیوں اور اجتماعی قتل کی تصدیق ہوتی ہے۔ اے پی نے ان تصویر تک رسائی حاصل کی اور ان کا تجزیہ کیا، ان جگہوں پر زمین پر ایسی چیزوں اور سرخ داغ کا مشاہدہ کیا گیا جن کی لیب نے خون اور لاشوں کے طور پر شناخت کی۔
لیب نے یہ بھی کہا کہ "منظم قتل" مشرقی دیوار کے آس پاس انجام دیے گئے، جسے آر ایس ایف نے اس سال کے شروع میں شہر سے باہر بنایا تھا۔ سوڈان میں یونیسیف کے نمائندے شیلڈن یٹ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ الفشر کی صورت حال "ایک مکمل تباہی" تھی، جہاں آر ایس ایف کے قبضے سے پہلے ہی ہزاروں بچے بیماری اور قحط کا شکار تھے۔ انہوں نے کہا کہ "اب یہ زمین پر جہنم ہے۔"
امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ آر ایس ایف کے الفشر پر قابو پانے کے بعد سے قریب قریب مواصلاتی بلیک آؤٹ کے پیش نظر ہلاکتوں کی تعداد کا تعین کرنا مشکل ہے۔
اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان عزیز حق کے مطابق، تشدد کے تازہ ترین مقابلے سے پہلے، اس سال یکم جنوری سے 20 اکتوبر کے درمیان شمالی دارفور میں تقریباً 1,850 شہری مارے گئے، جن میں الفشر میں 1,350 شہری بھی شامل ہیں۔
عالمی غم و غصہ
حملوں کی فوٹیج نے دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ اور یورپی یونین سبھی نے اس قتل عام کی مذمت کی۔ ہیومن رائٹس واچ کے سوڈان کے محقق محمد عثمان نے کہا کہ الفشر سے آنے والی فوٹیج "ایک ہولناک حقیقت کو بیان کرتی ہیں: ریپڈ سپورٹ فورسز نتائج سے بے خوف ہو کر بڑے پیمانے پر مظالم کر رہی ہیں۔" انہوں نے کہا کہ "دنیا کو شہریوں کو مزید گھناؤنے جرائم سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔"
امریکی سینیٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین سینیٹ جم رِش نے منگل کو شہر پر آر ایس ایف کے حملوں کی مذمت کی اور اسے ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کرنے کا مطالبہ کیا۔ "آر ایس ایف نے سوڈانی لوگوں کے خلاف دہشت گردی کی اور ناقابل بیان مظالم ڈھائے اور نسل کشی کی۔" انہوں نے ایکس پر لکھا۔