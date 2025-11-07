سوڈان میں امن کا راستہ صاف، متحارب گروپ دو سال بعد جنگ بندی پر متفق
سوڈان میں RSF اور SAF میں جنگ بندی کے لیے امریکہ سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں۔
Published : November 7, 2025 at 2:49 PM IST
خرطوم، سوڈان: سوڈان میں ریپڈ سپورٹ فورسز (آر ایس ایف) نے سوڈانی مسلح افواج (ایس اے ایف ) کے ساتھ دو سال سے زیادہ کی جنگ کے بعد جنگ بندی کی امریکی تجویز پر اتفاق کر لیا ہے۔
نیم فوجی گروپ آر ایس ایف نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ وہ امریکی زیرقیادت "کواڈ" ثالثی گروپ کی طرف سے تجویز کردہ "انسانی بنیادوں پر جنگ بندی" کو قبول کرے گا۔ کواڈ میں سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔
آر ایس ایف نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ، "ریپڈ سپورٹ فورس معاہدے پر عمل درآمد کرنے اور سوڈان میں سیاسی عمل کی رہنمائی کرنے والے بنیادی اصولوں پر فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے کا منتظر ہے، جو تنازعات کی بنیادی وجوہات کو حل کرتے ہوئے سوڈانی عوام کے مصائب کا خاتمہ کر سکے،"۔
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر سوڈان کے ایک فوجی اہلکار نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ سوڈانی مسلح افواج (ایس اے ایف ) کواڈ کی تجویز کا خیرمقدم کرتی ہے لیکن جنگ بندی پر تب ہی اتفاق کرے گی جب آر ایس ایف مکمل طور پر شہری علاقوں سے نکل جائے اور امن کی سابقہ تجاویز کے مطابق ہتھیار ترک کر دے۔
سوڈان میں آر ایس ایف اور فوج کے درمیان جنگ 2023 سے جاری ہے جب دو سابق اتحادی محمد حمدان دگولو اور جنرل عبدالفتح البرہان کے درمیان تناؤ شروع ہوا۔ ان دونوں پر 2019 کی عوامی بغاوت کے بعد جمہوری منتقلی کی نگرانی کی ذمہ داری تھی۔
ڈبلیو ایچ او کے مطابق آر ایس ایف اور ایس اے ایف کی جنگ میں کم از کم 40,000 افراد ہلاک اور 12 ملین شہری بے گھر ہوئے ہیں۔ تاہم امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ حقیقی ہلاکتوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق، 24 ملین سے زائد افراد کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔
امریکی مشیر برائے افریقی امور مساد بولوس نے کہا کہ امریکہ سوڈانی فوج اور آر ایس ایف کے ساتھ مل کر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کے لیے کام کر رہا ہے اور جلد ہی اس کا اعلان ہو سکتا ہے۔
بولوس نے پیر کو ایک انٹرویو میں اے پی کو بتایا، " تفصیلات کو حتمی شکل دینے کی امید میں ہم دونوں فریقین کے ساتھ گزشتہ تقریباً 10 دنوں سے اس پر کام کر رہے تھے۔" انہوں نے کہا کہ امریکی زیرقیادت منصوبہ تین ماہ کی انسانی جنگ بندی کے ساتھ شروع ہو گا جس کے بعد نو ماہ کا سیاسی عمل ہو گا۔
امریکہ سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات جسے کواڈ کہا جاتا ہے۔ کے ساتھ جنگ کو ختم کرنے کے طریقوں پر کام کر رہا ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کو کہا، "ہم دونوں فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ تشدد کو کم کرنے اور سوڈانی عوام کی تکالیف کو ختم کرنے کی فوری ضرورت کے پیش نظر، انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے امریکی قیادت کی کوششوں کے جواب میں آگے بڑھیں۔"
(AP اور ANI ان پٹ کے ساتھ)
