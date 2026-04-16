سات میگزین، پانچ بندوقیں: تیرہ سالہ بچے نے ترک اسکول میں اندھا دھند فائرنگ کردی، نو ہلاک، بیس زخمی
یہ حملہ صرف ایک دن بعد ہوا جب 16 افراد زخمی ہوئے، ایک سابق طالب علم نے سنلیورفا صوبے میں ہائی اسکول میں فائرنگ کی۔
By AFP
Published : April 16, 2026 at 10:29 AM IST
انقرہ، ترکیہ: پانچ بندوقوں سے مسلح ایک 14 سالہ نوجوان نے بدھ کے روز ترکی کے ایک اسکول میں فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک، 13 زخمی ہو گئے اور ہنگامہ آرائی میں اضافہ اس وقت زیادہ ہو گیا جب طلبا فرار ہونے کے لیے کھڑکیوں سے کود پڑے۔
جنوبی صوبے کہرامنماراس (Kahramanmaras) میں ہونے والا حملہ ترکی کا دو دنوں میں ایسا دوسرا واقعہ تھا، جس نے ایک ایسے ملک کو چونکا دیا جہاں اسکول پر فائرنگ کا واقعہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ وزیر داخلہ مصطفیٰ سیفتسی نے نو ہلاکتوں کی تصدیق کی، جن میں سے 13 زخمی ہیں۔ جن میں سے چھ انتہائی نگہداشت میں ہیں، جن میں سے تین کی حالت نازک ہے۔ وزیر نے حملہ آور کو "آٹھویں جماعت کا 14 سال کا طالب علم" بتایا۔
باپ کی بندوق بیگ میں رکھ کر لایا تھا
صوبہ کہرامنماراس کے گورنر مکرم انلوئر نے دن کے اوائل میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ "ایک طالب علم بندوق لے کر اسکول آیا جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اس کے باپ کی تھی جو اس نے اس کے بیگ میں رکھ کر لایا تھا۔ اس نے دو کلاس رومز میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس سے وہ کئی طلبا زخمی اور ہلاک ہو گئے۔"
صوبائی گورنر معمر اینلور نے صحافیوں کو بریفنگ دی
صرف دو دنوں کے اندر اس طرح کا دوسرا واقعہ
انہوں نے مزید کہا کہ ترکی کے ایک اسکول میں 13 سالہ طالب علم نے اندھا دھند فائرنگ کر کے نو افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس حملے میں تیرہ دیگر افراد زخمی بھی ہوئے جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ ترکی میں اسکول فائرنگ کے مہلک ترین واقعات میں سے ایک ہے اور صرف دو دنوں کے اندر اس طرح کا دوسرا واقعہ ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں آٹھ طالب علم اور ایک استاد شامل ہے۔
ہلاک ہونے والوں میں 8 طلباء اور 1 ٹیچر شامل
مقامی میڈیا نے گورنر اینلور کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ متاثرین میں آٹھ طالب علم اور ایک خاتون ٹیچر شامل ہیں۔ گورنر نے بھی حملہ آور کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ حملے کے پیچھے محرکات واضح نہیں ہوسکے، واقعے کی تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔ ترک میڈیا نے بتایا کہ حملہ آور دو کلاس رومز میں داخل ہوا تھا اور وہ پانچ بندوقوں اور سات میگزینوں سے لیس تھا۔ ترک نشریاتی ادارے این ٹی وی کے ایک رپورٹر نے ریمارکس دیے، "گولی کی آواز انتہائی بلند تھی،" جس سے "اسکول کے سامنے افراتفری اور خوف و ہراس" کا ماحول پیدا ہو گیا۔
ترکی میں ایک ہفتے کے اندر اسکول میں فائرنگ کا دوسرا واقعہ
واضح رہے کہ ابھی منگل کو ترکی کے ایک اسکول میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں ایک شخص کو اسکول میں گھستے ہوئے اور فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ واقعہ جنوب مشرقی ترکی کے ایک ہائی اسکول میں پیش آیا جہاں ایک سابق طالب علم کی جانب سے کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں 16 افراد زخمی ہوگئے۔ مقامی گورنر حسن الدق نے بتایا کہ حملہ آور - جس کی عمر تقریباً 18 یا 19 سال بتائی جاتی ہے - کو پولیس نے ہتھیار ڈالنے کی تاکید کی تھی۔
حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی
اس سے پہلے اس نے شاٹ گن سے اندھا دھند فائرنگ کی تھی اور بعد میں اسی ہتھیار کا استعمال کرکے اپنی جان لے لی تھی۔ گورنر نے بتایا کہ زخمیوں میں 10 طلباء، چار اساتذہ، ایک کینٹین ملازم اور ایک پولیس افسر شامل ہیں۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 9:30 بجے سویریک ضلع کے احمد کوونکو ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل اناتولین ہائی اسکول میں پیش آیا۔ واقعے کے بعد اسکول کو خالی کرا لیا گیا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور ان میں سے پانچ کو بعد میں انتہائی نگہداشت میں مزید علاج کے لیے دوسرے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔