تھائی لینڈ: طالب علم نے تین اساتذہ سمیت 6 افراد کو ہلاک کر دیا، متعدد زخمی
تھائی لینڈ کے ایک ہائی اسکول میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ طالب علم نے چھ افراد کو ہلاک جبکہ 15 کو زخمی کردیا۔
Published : August 7, 2026 at 12:42 PM IST
نونتھابری، تھائی لینڈ: بینکاک کے باہر ایک ہائی اسکول میں جمعے کو ایک طالب علم نے کئی لوگوں کو گولی مار دی، جس سے تین اساتذہ اور تین طالب علم ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔
رائل تھائی پولیس کے ترجمان ٹریرونگ پیوپن نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ قومی دارالحکومت کے شمال مغرب میں صوبہ نونتھابوری کے ڈیبسرین نونتھابوری اسکول میں پیش آیا۔
بعد میں ترجمان نے نیوز براڈکاسٹر چینل 3 کو بتایا کہ شوٹر کو تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کیا جا رہا ہے اور 15 دیگر زخمی ہیں، جن میں سے دو کی حالت نازک ہے۔
انہوں نے کہا کہ محرکات کی ابھی بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ طالب علم نے خاندان کے کسی فرد سے بندوق لی تھی۔
وزیر اعظم انوتین چارنویرکول نے تعزیت پیش کی اور کہا کہ انہوں نے متعلقہ حکام کو متاثرین کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا ہے۔
فائرنگ کے تقریباً ایک گھنٹے بعد جائے وقوعہ سے لی گئی تصاویر میں اسکول کے باہر کھڑے لوگوں کو ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
ایک عینی شاہد نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ طلباء ایک کلاس روم کے اندر چھپ گئے جب انہوں نے دوسری عمارت سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنیں۔ اس کے بعد پولیس اہلکاروں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کے لیے عمارت سے نکلنے کا راستہ صاف کیا۔
فروری میں، ایک 17 سالہ نوجوان نے پولیس سے بندوق چرا کر جنوبی تھائی لینڈ کے ایک سرکاری ہائی اسکول میں فائرنگ کر دی تھی۔ اس نے دو گھنٹے کے حملے میں لوگوں کو مختصر طور پر یرغمال بنا لیا تھا جس میں ایک شخص ہلاک اور دو زخمی ہوئے تھے۔
2023 میں، ایک 14 سالہ لڑکے پر بنکاک کے ایک بڑے شاپنگ مال میں فائرنگ کا الزام لگایا گیا تھا۔
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