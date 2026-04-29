آبنائے ہرمز کو "سودے بازی کے پتے" کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، امریکہ ایران مذاکرات تعطل کے درمیان قطر کا رد عمل
قطری کا تبصرہ ایک نازک موڑ پر آیا ہےجب امریکہ اور ایران کے درمیان خلیج کو پر کرنے کی کوششیں بدستور تعطل کا شکار ہیں۔
By ANI
Published : April 29, 2026 at 12:12 PM IST
دوحہ: واشنگٹن اور تہران کے درمیان سفارتی تعطل کے درمیان، قطر نے خلیج فارس میں سمندری استحکام کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط مطالبہ جاری کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز کو ’سودے بازی کے پتے‘ کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
قطری ترجمان کا یہ تبصرہ ایک نازک موڑ پر آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان خلیج کو پر کرنے کی کوششیں بدستور تعطل کا شکار ہیں۔ نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے، الانصاری نے اہم بین الاقوامی شپنگ لین کو جیو پولیٹیکل لیوریج سے الگ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب علاقائی ثالث رکے ہوئے مذاکرات کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
آبنائے ہرمز جو تزویراتی آبی گزرگاہ ہےجسے عالمی توانائی کی فراہمی کے لیے ایک بنیادی شریان کے طور پر دیکھا جاتا ہے، شدید تناؤ کے دوران اکثر تنازعات کے ایک نقطہ کے طور پر سامنے آتی رہی ہے۔ استحکام کی یہ قطری درخواست اقوام متحدہ میں قانونی بیان بازی کے تیز ہونے کے ساتھ موافق ہے، جہاں ایران نے ایرانی جہازوں کو پکڑنے کے بعد امریکہ پر "بحری قزاقی" میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے ایک باضابطہ شکایت درج کرائی ہے۔
ایران کے سرکاری میڈیا تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق، اس احتجاج کی تفصیل اقوام متحدہ کے ایران کے ایلچی امیر سعید ایرانی کی جانب سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، انتونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کو بھیجے گئے ایک خط میں دی گئی ہے۔ ایلچی نے استدلال کیا کہ سمندری مداخلت کے لیے واشنگٹن کے جواز میں عالمی قوانین کے تحت کوئی موقف نہیں ہے۔
امیر سعید ایرانی نے خط و کتابت میں کہا کہ، "گھریلو انتظامات پر انحصار، جو کہ فطری طور پر غیر قانونی ہیں، کسی بھی صورت میں طاقت کے استعمال سے کیے گئے ایسے گھناؤنے جرم کا جواز پیش نہیں کر سکتے۔" انہوں نے متنبہ کیا کہ اس طرح کی رکاوٹیں عالمی تجارتی جہاز رانی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ "اس طرح کے رویے سے غیر قانونی جبر، قانونی بین الاقوامی تجارت میں مداخلت، اور جائیداد کی غیر قانونی ضبطی شامل ہے۔"
سفارت کار نے مزید زور دے کر کہا کہ رکاوٹیں سفارتی اصولوں سے ہٹ جانے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ انھوں نے کہا، "اس کے ساتھ ہی، یہ ایک خطرناک نظیر قائم کرتا ہے جو بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کو بری طرح مجروح کرتا ہے۔"
اقوام متحدہ میں یہ قانونی محاذ آرائی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب تہران علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے متوازی سفارتی ہتھکنڈوں کی کوشش کر رہا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے علاقائی ثالثوں کو ایک تازہ تجویز پیش کی ہے جس میں آبنائے ہرمز میں فوجی آپریشن بند کرنے کی پیشکش کی گئی ہے جو کہ دشمنی کے مکمل خاتمے اور امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے تیار ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی طرف سے پیش کردہ اسٹریٹجک فریم ورک، موجودہ جغرافیائی سیاسی تعطل کو ختم کرنے کی کوشش کے طور پر ہے۔ اس معاملے سے واقف ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ فریم ورک بنیادی طور پر "ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بات چیت کو روکے ہوئے" دیکھے گا۔
ایک قرارداد کے لیے اس دباؤ کو پیر کے روز مزید اجاگر کیا گیا، جب عراقچی نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ بات چیت کی اور ماسکو سے حمایت کا وعدہ لیا۔ واشنگٹن میں، وال سٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ انتظامیہ اس پیشکش کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہی ہے، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے تصدیق کی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایرانی فریم ورک کا جائزہ لیا ہے۔
تاہم، سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا کہ اگرچہ تہران امریکہ کے ساتھ "معاہدہ کرنے میں سنجیدہ" ہوسکتا ہے، واشنگٹن کا ایران کو اہم شپنگ لین پر مکمل اختیار استعمال کرنے کی اجازت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق، ابتدائی مرحلے میں امریکہ اور اسرائیل کو جنگ ختم کرنے اور اسے دوبارہ شروع نہ کرنے کی باضابطہ ضمانتیں پیش کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس مجوزہ ٹائم لائن کے تحت، غیر جانبدار ثالث آبی گزرگاہ کے لیے طویل مدتی انتظامی معاہدے کی نگرانی کریں گے۔
ایک اہم نکتہ باقی ہے، جیسا کہ ایرانی حکام نے مبینہ طور پر ثالثوں کو مطلع کیا کہ تہران اب بھی آبنائے پر خودمختاری برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اس سے پہلے کہ وہ "اپنے جوہری پروگرام اور دیگر مسائل پر بات چیت شروع کرے، جیسے کہ خطے میں پراکسیوں کو اس کی فنڈنگ"۔
تجویز کے بارے میں شکوک و شبہات زیادہ ہیں۔ اسرائیل کے انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے راز زیمٹ جیسے ماہرین کا خیال ہے کہ "یہ سب پر واضح ہے کہ جنگ کے خاتمے تک جو کچھ بھی حل نہیں ہوا ہے اس کے بعد میں حل ہونے کا بہت زیادہ امکان نہیں ہے۔" ان خدشات کے باوجود، وال سٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ بین الاقوامی ثالث فاصلے سے جاری مذاکرات کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔
