Explained: آبنائے ہرمز (اسٹریٹ آف ہرمز) کیا ہے؟ جانیے چوک پوائنٹ کی حقیقت!

Explained: آبنائے ہرمز (اسٹریٹ آف ہرمز) کیا ہے؟ جانیے چوک پوائنٹ کی حقیقت!
آبنائے ہرمز ایران کی جنگ میں سب سے زیادہ زیر بحث علاقہ ہے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں پوری کہانی پڑھیں۔
Published : March 16, 2026 at 3:47 PM IST
حیدرآباد: آبنائے ہرمز ایران جنگ سے متاثر ہوا ہے۔ یہ خلیج فارس کو دنیا کے سمندروں سے ملانے والی پانی کی ایک تنگ پٹی ہے۔ دنیا کے تیل کا تقریباً پانچواں حصہ لے جانے والے بحری جہاز اس تنگ راستے سے خلیج سے نکلتے ہیں۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے ان پر حملے جاری رکھے تو وہ اسے مکمل طور پر بند کر دے گا۔ تاہم ایران نے ہندوستان کے لیے کچھ ریلیف کا اعلان کیا ہے۔
جنگ کی وجہ سے خام تیل کی قیمت تقریباً 100 ڈالر فی بیرل ہے۔ کچھ دن پہلے تک خام تیل کی قیمت تقریباً 60-70 ڈالر فی بیرل تھی۔ ایران نے اب کہا ہے کہ امریکی حملے سے خام تیل کی قیمتیں 150 ڈالر فی بیرل یا اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ اگر ایران کے دعوے سچ ہوتے ہیں تو ہندوستان جیسے ممالک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا۔ عالمی معیشت متاثر ہو گی۔ پٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا بھی خطرہ ہے۔
With Strait of Hormuz blocked by Iran, India will be worst affected! pic.twitter.com/2Kv1A39jDV— Harsh Goenka (@hvgoenka) March 2, 2026
کیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز؟
آبنائے ہرمز ایک سمیٹتی ہوئی آبی گزرگاہ ہے، جو اپنے تنگ ترین مقام پر تقریباً 33 کلومیٹر (21 میل) چوڑی ہے۔ یہ خلیج فارس کو خلیج عمان سے ملاتی ہے۔ شپنگ لین دونوں سمتوں میں صرف 3 کلومیٹر چوڑی ہیں۔ اس سے آبنائے کو روکنا یا وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہرمز کے ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف عمان۔ یاد رکھیں، 12 ناٹیکل میل کسی بھی ملک کا علاقائی پانی ہے، لہذا ایران اس کے سب سے تنگ حصے پر واقع ہے اور اسی وجہ سے یہ عالمی توانائی کی نقل و حمل میں سب سے اہم چوک پوائنٹ بن جاتا ہے۔
آبنائے ہرمز سے ممبئی بندرگاہ کا فاصلہ 1,550 کلومیٹر
عام طور پر، انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن (IMO) یہاں ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے۔ تاہم اس وقت ایران آبنائے پر غلبہ رکھتا ہے۔ صرف ایرانی فوج اور IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) کی اجازت سے ہی جہاز بحفاظت وہاں سے گزر سکتے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ دوسری صورت میں کیا ہوگا؟ آبنائے ہرمز سے گجرات کی کانڈلا بندرگاہ تک کا فاصلہ تقریباً 1000 کلومیٹر ہے۔ ممبئی بندرگاہ کا فاصلہ 1,550 کلومیٹر ہے۔ تیل لے جانے والے ایک بڑے جہاز کی اوسط 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔
ایران صرف چین کو تیل فروخت کر رہا ہے
بھارت اپنی خام تیل کی ضروریات کا 90 فیصد درآمد کرتا ہے اور اس کا تقریباً 40 فیصد آبنائے ہرمز کے راستے آتا ہے۔ ایل این جی کا 54 فیصد اسی راستے سے ہندوستان آتا ہے۔ ایران اور عمان کے علاقائی پانی اس آبنائے میں واقع ہیں۔ فلک بوس عمارتوں سے بھرا شہر دبئی، متحدہ عرب امارات بھی اس آبی گزرگاہ کے قریب واقع ہے۔ یہ سعودی عرب، کویت، عراق، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور ایران سے تیل اور گیس لے جانے والے بڑے ٹینکروں کا راستہ ہے۔ اس وقت ایران صرف چین کو تیل فروخت کر رہا ہے۔
آبنائے سے گزرنے والے بحری جہازوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس ایسی پائپ لائنیں ہیں جو اس راستے سے بچ سکتی ہیں، لیکن اس پائپ لائن کے ذریعے ترسیل کی جانے والی رسد کا حجم ممکن نہیں ہے۔
جہازوں کا بیمہ کرنے والی کمپنیاں ڈری سہمی ہیں!
ایران نے خلیج فارس میں اپنے تیل کے ذخائر سے بحیرۂ عرب اور باقی دنیا میں آبنائے کو منتقل کرنے والے آئل ٹینکرز سمیت تمام بحری جہازوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ وہ کمپنیاں جو جنگی علاقوں میں سفر کرنے کے خطرات کے خلاف بحری جہازوں کا بیمہ کرتی ہیں وہ اس بات کا تعین کر رہی ہیں کہ آیا ہر جہاز کے لیے علیحدہ انشورنس جاری کرنا ہے۔
گزشتہ ہفتے، امریکی صدر ٹرمپ نے پہلی بار عوامی طور پر اشارہ کیا کہ امریکہ بین الاقوامی حمایت کے بغیر تنہا آبی گزرگاہ کو دوبارہ نہیں کھول سکتا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "امید ہے کہ چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ اور دیگر متاثرہ ممالک خطے میں بحری جہاز بھیجیں گے تاکہ ایران سے آبنائے ہرمز کو لاحق کسی بھی خطرے کو دور کیا جا سکے۔"
کون سے ممالک آبنائے ہرمز کے قریب ہیں؟
1980 کی دہائی کی ایران عراق جنگ کے دوران دونوں فریقوں نے ٹینکروں اور دیگر جہازوں پر حملہ کیا۔ اس کے بعد بحری بارودی سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے کچھ مقامات پر ٹریفک کو مکمل طور پر روک دیا گیا۔ اس کے بعد سے ایران نے آبی گزرگاہ کو مکمل طور پر بند نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ گزشتہ سال کی 12 روزہ جنگ کے دوران بھی نہیں، جب اسرائیل اور امریکہ نے اہم ایرانی جوہری اور فوجی تنصیبات پر بمباری کی تھی۔
کئی ممالک نے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اپنے تیل کے ذخائر کھول دیے ہیں۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے کہا کہ وہ اپنے رکن ممالک کے ہنگامی ذخائر سے 40 ملین بیرل تیل دستیاب کرے گا، جو کہ 2022 میں روس کے یوکرین پر مکمل حملے کے جواب میں International Energy Agency) IEA) کے 32 رکن ممالک کی طرف سے جاری کردہ 1,827 ملین بیرل سے دوگنا ہے۔
طویل مدتی حل کے لیے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کی ضرورت
اگرچہ اس طرح کے اقدامات خلیج فارس میں تیل کی بندش کو جزوی طور پر ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک قلیل مدتی حل فراہم کرتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طویل مدتی حل کے لیے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کی ضرورت ہے۔
امریکہ جونز ایکٹ کی شرائط کو ختم کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ 1920 کا یہ قانون، جسے اکثر گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ قرار دیا جاتا ہے، امریکی بندرگاہوں کے درمیان کارگو کی نقل و حمل کے لیے امریکی پرچم والے بحری جہازوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے امریکی جہاز سازی کے شعبے کی حفاظت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔