آبنائے ہرمز جنگ بندی کی بقیہ مدت کے لیے مکمل طور پر کھلا ہے، ایرانی وزیر خارجہ
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نےکہا کہ آبنائےہرمز کو تمام تجارتی بحری جہازوں کےگزرنے کے لیے مکمل طور پر کھلا قرار دے دیا گیا ہے۔
Published : April 17, 2026 at 7:00 PM IST
حیدر آباد: ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعرات کو ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، لبنان میں جنگ بندی کی روشنی میں آبنائے ہرمز سے تمام تجارتی جہازوں کا گزرنے کو جنگ بندی کی بقیہ مدت کے لیے مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے۔ یہ گزرگاہ اسی مربوط راستے پر ہے جس کا پہلے ایران کی بندرگاہوں اور میری ٹائم آرگنائزیشن نے اعلان کیا تھا۔
In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026
عراقچی کا یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے اعلان کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ اس اعلان کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سچ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ شیئر کی اور ایران کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا کہ جنگ بندی کی مدت کے دوران آبنائے ہرمز جہاز رانی کے لیے کھلا رہے گا۔
ٹرمپ نے کہا شکریہ
ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سوشل میڈیا پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلا ہوا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے لکھا، "ایران نے ابھی اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلا ہے اور تمام سفر کے لیے تیار ہے۔ شکریہ!"
اسرائیل لبنان جنگ بندی معاہدہ
جمعرات کو ٹرمپ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان پہلی ملاقات کا بندوبست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
دریں اثنا، ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہندوستان اب تک ایران سے 2,358 شہریوں کو بحفاظت نکال چکا ہے۔ ان لوگوں کو ایران سے نکال کر آرمینیا اور آذربائیجان پہنچایا گیا جہاں سے انہیں ہندوستان واپس بھیجا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے ایک خصوصی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔
ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران یورینیم حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔
اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے اپنا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ امریکا کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ افزودہ یورینیم جوہری ہتھیار بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو یہ بھی بتایا کہ دونوں ممالک امن معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو تیل کی سپلائی دوبارہ شروع ہو جائے گی اور حالات معمول پر آ جائیں گے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اسلام آباد میں معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ تاہم ایرانی میڈیا نے ٹرمپ کے دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ہوا میں قلعے بنا رہے ہیں۔
آبنائے ہرمز کیوں اہم ہے؟
آبنائے ہرمز دنیا کے سب سے حساس اور اسٹریٹجک سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی تیل کی سپلائی کا تقریباً پانچواں حصہ اس سے گزرتا ہے۔ عمان اور ایران کے درمیان واقع یہ تنگ سمندری راستہ عالمی توانائی کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کی بندش یا خلل کی وجہ سے تیل کی عالمی قیمتیں آسمان کو چھوتی ہیں۔ اسے دوبارہ کھولنے کے فیصلے سے عالمی منڈیوں کو اہم ریلیف ملا ہے۔