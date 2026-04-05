اس پاگل پن کو روکیں، اس سے پہلے کہ وہ 'پاگل' پورے خطے کو آگ کے گولے میں بدل دے: آئی اے ای اے کے سابق سربراہ
اقوام متحدہ سے خطاب کرتے ہوئے نوبل امن انعام یافتہ، البرادعی نے پوچھاکہ کیا اس پاگل پن کو روکنے کیلئے کچھ نہیں کیا جا سکتا؟
Published : April 5, 2026 at 9:32 AM IST
نیویارک: نوبل امن انعام یافتہ اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی (IAEA) کے سابق ڈائریکٹر جنرل محمد البرادعی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کے خلاف جاری کردہ 48 گھنٹے کے الٹی میٹم کے بعد خلیج اور اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔
بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے البرادعی نے سنیچر کی رات ایکس پر ایک پوسٹ میں ممکنہ تباہ کن فوجی تصادم کا خدشہ ظاہر کیا۔
الى حكومات الخليج :— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) April 4, 2026
رجاءا مجددا القيام بكل ما في وسعكم قبل ان يقوم هذا المعتوه بتحويل المنطقة إلى كرة من لهب … https://t.co/r5esCaDODZ
البرادعی کا عملی اور سفارتی اقدمات پر زور
عربی میں اپنی پوسٹ میں، انہوں نے علاقائی رہنماؤں سے فوری سفارتی اقدام کرنے کی درخواست کی۔ آئی اے ای اے کے سابق سربراہ نے پڑوسی خلیجی ریاستوں پر زور دیتے ہوئے لکھا کہ "براہ کرم، ایک بار پھر، اپنی بساط بھر سب کچھ کریں، اس سے پہلے کہ یہ پاگل آدمی (ٹرمپ) اس خطے کو آگ کے گولے میں بدل دے"۔
یہ انتباہ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ضروری انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے اور آبنائے ہرمز کو زبردستی دوبارہ کھولنے کی دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے۔
البرادعی نے ہمہ گیر جنگ کو روکنے میں بین الاقوامی اداروں کے کردار پر بھی سوال اٹھایا۔ اقوام متحدہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک الگ پوسٹ میں انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس پاگل پن کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا؟
ٹرمپ کا ایران کو 48 گھنٹوں کا الٹی میٹم
یہ پریشانی سنیچر کے روز ٹرمپ کی طرف سے جاری کردہ ایک سخت الٹی میٹم سے پیدا ہوئی ہے، جس میں انہوں نے تہران کو متنبہ کیا تھا کہ اس کے پاس 48 گھنٹے ہیں کہ وہ معاہدہ کریں یا آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیں"اس سے پہلے کہ ان پر تمام جہنم ٹوٹ پڑے"۔
امریکی صدر نے یہ پیغام ٹرتھ سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کیا۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کو سمجھوتہ کرنے یا اہم شپنگ لین ہرمز سے جہاز رانی کو بحال کرنے کے لیے پہلے دیے گئے 10 دن کے الٹی میٹم کی آخری یاد دہانی کے طور پر یہ پیغام جاری کیا۔
April 4, 2026
ٹرمپ نے پوسٹ میں لکھا کہ "یاد کرو جب میں نے ایران کو معاہدہ کرنے یا آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے دس دن کا وقت دیا تھا۔ وقت ختم ہو رہا ہے صرف 48 گھنٹے کے بعد ان پر جہنم برسے گی۔"
اس سے قبل 26 مارچ کو ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے منصوبہ بند حملوں کو پیر چھ اپریل، 2026 تک روک رہے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ مذاکرات "بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں"۔
اس وقت، امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ممکنہ تباہ کن حملوں کو حکومت کی "درخواست" پر ٹالا گیا ہے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ سفارتی مصروفیات مؤثر طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔
یہ مختصر سفارتی ونڈو ٹرمپ کی ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مسلسل انتباہات کا تسلسل تھا۔ انہوں نے اس سے قبل امریکی محکمہ جنگ کو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کے بعد مذاکرات کی اجازت دینے کے لیے ایرانی پاور پلانٹس کے خلاف فوجی کارروائی کو پانچ دن کے لیے موخر کرنے کی ہدایت کی تھی۔
پاسداران انقلاب کی جوابی دھمکی
وہیں ایران نے ٹرمپ کے الٹی میٹم پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ اور اسرائیل کو جوابی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر جنگ میں مزید شدت آئی تو پورا خطہ ان کے لیے جہنم بن جائے گا۔
ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈکوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا کہ ایسے حملوں کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران کو شکست دینے کا تصور اب ایک دلدل میں بدل چکا ہے، جس میں مخالفین خود دھنس جائیں گے۔ واضح رہے کہ اب خطے کو فوجی کشیدگی کے ایک انتہائی خطرے کا سامنا ہے کیونکہ مذاکراتی معاہدے کی کھڑکی تیزی سے بند ہو رہی ہے۔
