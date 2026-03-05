دوسرا ایرانی جہاز داخلے کی اجازت کا منتظر، سری لنکا
Published : March 5, 2026 at 4:03 PM IST
کولمبو: سری لنکا نے جمعرات کو کہا کہ ایک اور ایرانی بحری جہاز نے اس کے پانیوں میں داخل ہونے کی اجازت کی درخواست کی ہے اور وہ اس سلسلے میں مناسب کارروائی پر غور کر رہا ہے۔ سری لنکا کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک روز قبل سری لنکا کے قریب ایرانی بحریہ کے جہاز (فریگیٹ) پر حملہ کیا گیا تھا۔
سری لنکا کے حکام نے بدھ کے روز کہا کہ انھوں نے سری لنکا کے جنوبی ساحل پر امریکی آبدوز کے حملے کے بعد ڈوبنے والے ایرانی جہاز ایرس ڈینا سے تقریباً 80 ایرانی ملاحوں کی لاشیں برآمد کر لی ہیں۔
حکومتی ترجمان اور وزیر نالندا جیتیسا نے دوسرے ایرانی جہاز کے بارے میں حزب اختلاف کے مرکزی رہنما ساجیت پریماداسا کے سوال کے جواب میں پارلیمنٹ میں کہا کہ "ہم اس سے آگاہ ہیں اور جہاز میں موجود تمام افراد کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات پر غور کر رہے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ ہم علاقائی امن کے تحفظ کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مداخلت کر رہے ہیں۔ جیتیسا نے کہا کہ جہاز سری لنکا کے توسیعی اقتصادی زون (ای ای زیڈ) میں انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کے علاقائی پانیوں سے باہر تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ جہاز نے ہنگامی امداد کی درخواست کی تھی۔
دریں اثنا، امریکہ کی طرف سے ٹارپیڈو والے جہاز کے عملے کے زندہ بچ جانے والے ارکان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ہسپتال ذرائع نے بتایا کہ ان کی چوٹیں سنگین نہیں ہیں۔ ہلاک ہونے والے 84 ایرانی ملاحوں کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم گالے کے کراپیتیا اسپتال میں کیا جائے گا۔ زخمی بھی اسی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
جس جہاز پر حملہ کیا گیا وہ بحری بیڑے کا جائزہ لینے کی مشق کے بعد بھارت کے شہر وشاکھاپٹنم سے وطن واپس آ رہا تھا۔
سری لنکا کی بحریہ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ جہاز نے پریشانی کا اشارہ کیوں بھیجا، لیکن امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے کہا کہ ایک امریکی آبدوز نے ایرانی جنگی جہاز کو بین الاقوامی پانیوں میں ڈبو دیا۔