ایسٹر بم دھماکے 2019: سری لنکا کی عدالت نے 14 افراد کو مجرم قرار دے دیا
عدالت نے 24 میں سے 14 ملزمان کو قتل اور دہشت گردی کی سازش سمیت الزامات میں قصوروار ٹھہرایا، سزا کا اعلان بعد میں ہوگا۔
Published : September 22, 2026 at 8:48 PM IST
کولمبو : سری لنکا کی ایک ہائی کورٹ نے 2019 کے ایسٹر سنڈے بم دھماکوں کے مقدمے میں 24 میں سے 14 ملزمان کو مجرم قرار دے دیا ہے۔ ان مربوط بم دھماکوں میں مجموعی طور پر 279 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ تین ججوں پر مشتمل بنچ نے پانچ سال تک جاری رہنے والی عدالتی کارروائی کے بعد منگل کے روز اپنا فیصلہ سنایا۔
عدالت نے 24 افراد میں سے 14 کو براہ راست حملوں میں ملوث ہونے سے متعلق الزامات میں قصوروار قرار دیا، جبکہ ان کے خلاف قتل اور دہشت گردی کی سازش سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ چلایا گیا تھا۔ عدالت نے واضح کیا کہ مجرم قرار دیے گئے افراد کو سزا سنانے کا مرحلہ بعد میں ہوگا۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق مقدمے میں نامزد نو دیگر ملزمان کو بری کردیا گیا۔
ایک اور ملزم کو تمام الزامات میں نہیں بلکہ صرف بعض الزامات میں قصوروار قرار دیا گیا۔ اس طرح عدالت نے ہر ملزم کے خلاف دستیاب شواہد اور الزامات کا الگ الگ جائزہ لیتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ مقدمہ تقریباً پانچ سال تک جاری رہا اور اس دوران استغاثہ اور دفاع کی جانب سے شواہد اور دلائل عدالت کے سامنے پیش کیے گئے۔
21 اپریل 2019 کو سری لنکا میں ایسٹر سنڈے کے موقع پر چرچوں اور ہوٹلوں کو نشانہ بناکر متعدد مربوط بم دھماکے کیے گئے تھے۔ ان حملوں نے پورے ملک کو شدید متاثر کیا تھا اور بڑی تعداد میں عام شہری اور غیر ملکی بھی ہلاک ہوئے تھے۔ حملوں کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ مختلف مقامات پر تقریباً ایک ہی وقت میں دھماکے کیے گئے، جس کے نتیجے میں جانی نقصان بڑے پیمانے پر ہوا۔
ان حملوں میں دارالحکومت کولمبو سمیت مختلف علاقوں کے چرچ اور معروف ہوٹل نشانہ بنے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں سری لنکن شہریوں کے علاوہ غیر ملکی شہری بھی شامل تھے۔ مقدمے میں ملزمان پر قتل اور دہشت گردی کی کارروائی کی سازش سمیت سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ استغاثہ نے عدالت کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ملزمان حملوں کی تیاری، منصوبہ بندی یا عمل درآمد میں براہ راست ملوث تھے۔
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کورٹ نے پانچ سالہ عدالتی کارروائی کے بعد 14 ملزمان کو مجرم قرار دے دیا، جبکہ دیگر ملزمان کے بارے میں شواہد کی بنیاد پر مختلف فیصلے سنائے گئے۔ عدالت کی جانب سے مجرم قرار دیا جانا اور سزا سنایا جانا دو الگ قانونی مراحل ہیں۔ موجودہ فیصلے میں عدالت نے پہلے ملزمان کی مجرمانہ ذمہ داری کا تعین کیا ہے، جبکہ سزا کی مدت اور نوعیت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔