راہل گاندھی کا جرمنی میں مودی حکومت پر سنگین الزام: کہا۔۔حکومت نے ای ڈی، سی بی آئی، اور الیکشن کمیشن کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے
راہل گاندھی جرمنی کے پانچ روزہ دورے پر ہیں۔ اس دورے کےدوران وہ مرکز کی بی جے پی حکومت کو لگاتار نشانہ بنا رہے ہیں۔
Published : December 23, 2025 at 9:02 AM IST
برلن: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اپنے اس الزام کو دہرایا کہ بی جے پی ملک کے ادارہ جاتی ڈھانچے پر "قبضہ" کر رہی ہے۔ انھوں نے اسے جمہوری نظام پر حملہ قرار دیا۔ جرمنی کے برلن کے ہرٹی اسکول میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت نے تفتیشی ایجنسیوں کو ’’ہتھیار‘‘ بنا لیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا لین دین ہے جس میں ہندوستان میں تاجر اپوزیشن جماعتوں کے بجائے بی جے پی کی مالی مدد کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا، "ہمارا ادارہ جاتی ڈھانچہ مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ہماری انٹیلی جنس ایجنسیوں، ای ڈی اور سی بی آئی کو ہتھیار بنا دیا گیا ہے۔ ای ڈی اور سی بی آئی کے بی جے پی کے خلاف زیرو کیس ہیں، اور زیادہ تر سیاسی معاملات ان لوگوں کے خلاف ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔
#WATCH | Berlin, Germany | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " there is a wholesale capture of our institutional framework. our intelligence agencies, ed and cbi have been weaponised. ed and cbi have zero cases against bjp and most of the political cases are against the people who… pic.twitter.com/ffaoEamAPI— ANI (@ANI) December 22, 2025
اگر آپ ایک تاجر ہیں اور کانگریس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ بی جے پی ہندوستان کے ادارہ جاتی ڈھانچے کو سیاسی طاقت بنانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ دیکھیں بی جے پی کے پاس کتنا پیسہ ہے اور اپوزیشن کے پاس کتنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس ادارہ جاتی قبضے کے خلاف "مزاحمتی نظام" بنائے گی۔
کانگریس لیڈر نے کہا، "جمہوری نظام پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے طریقے تلاش کرنے چاہئیں۔ ہم اپوزیشن کا ایسا نظام بنائیں گے جو کامیاب ہو گا۔ ہم بی جے پی سے نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ ان کے ہندوستانی ادارہ جاتی ڈھانچے پر قبضے سے لڑ رہے ہیں۔"
انڈیا بلاک سے متعلق بات کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ، گاندھی نے کہا کہ انڈیا بلاک پارٹیاں ریاستی اور بلدیاتی انتخابات میں ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ کر رہی ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ اتحاد راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے نظریے کے خلاف متحد ہے، جبکہ ایک دوسرے کے خلاف "حکمتی مقابلہ" میں مصروف ہے۔
انہوں نے بی جے پی پر آئین اور مساوات کے نظریہ کو ختم کرنے کی تجویز کا بھی الزام لگایا۔ انھوں نے کہا کہ، انڈیا بلاک میں تمام پارٹیاں آر ایس ایس کے بنیادی نظریے سے متفق نہیں ہیں۔ "ہم اس معاملے پر متحد ہیں، لیکن ہمارے آپس میں اسٹریٹجک مقابلے ہیں، اور ہم ایسا کرتے رہیں گے۔" ہم پارلیمنٹ میں متحد ہیں اور ان قوانین پر بی جے پی کا مقابلہ کریں گے جن سے ہم متفق نہیں ہیں۔
راہل گاندھی نے کہا کہ، یہ انتخابات سے زیادہ گہری جنگ ہے۔ ہم ہندوستان کے ایک مختلف وژن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بی جے پی آئین کو ختم کرنے اور ریاستوں، زبانوں اور مذاہب کے درمیان مساوات قائم کرنے کی تجویز کر رہی ہے۔ گاندھی نے کہا کہ بہت سے لوگ مرکزی حکومت اور آر ایس ایس کے وژن کی حمایت نہیں کرتے اور ہندوستان کو پیچیدہ اور متنوع دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں لاکھوں لوگ ہیں جو ہندوستان کے بارے میں حکومت اور آر ایس ایس کے نظریہ سے ہٹ کر مختلف نظریہ رکھتے ہیں۔
پوری تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ کیا آپ ایک شخص کی مرضی پر چلیں گے یا بات چیت کا راستہ اپنائیں گے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت ہے اور یہ ساری بحث وقت کا ضیاع ہے۔ پھر، دوسری طرف، یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان بہت پیچیدہ اور متنوع ہے، بہت سی زبانیں بولتا ہے، اور ایک شخص اس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔
کانگریس لیڈر نے کہا، " ہندوستان میں بہت سے لوگ پی ایم مودی کی حمایت کرتے ہیں۔" بہت سے لوگ ان کے نظریے اور ہندوستان کے لیے ان کے وژن سے متفق نہیں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ وژن ناکام ہو جائے گا کیونکہ اس میں سنگین مسائل ہیں۔
انہوں نے کہا، "اس سے ہندوستان میں بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہوگی اور ہندوستانی آپس میں لڑیں گے۔ ہم اس سے لڑیں گے۔ یہ ہندوستان میں دو نظریات کے درمیان تصادم ہے۔" راہل گاندھی جرمنی کے پانچ روزہ دورے پر ہیں۔ اس سے قبل کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے آر ایس ایس پر ادارہ جاتی ڈھانچے پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا۔ پارلیمنٹ میں انتخابی اصلاحات پر بحث کے دوران، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ آر ایس ایس نے ملک کے ادارہ جاتی ڈھانچے کو "قبضہ" کرنے کے اپنے منصوبے کے ایک حصے کے طور پر الیکشن کمیشن پر "قبضہ" کر لیا ہے۔
