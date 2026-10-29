اسپین میں خوفناک ٹرین حادثہ: میڈرڈ کے نزدیک تیز رفتار ٹرینوں کے بیچ تصادم، 68 افراد ہلاک
اسپین کے وزیرِ ٹرانسپورٹ کے مطابق کہ حادثہ سینٹرل کمانڈ سینٹر کی جانب سے جاری کردہ ایک "ناقابلِ فہم" حکم کی وجہ سے پیش آیا۔
Published : October 29, 2026 at 9:11 AM IST
اسپین: اسپین میں بدھ کے روز ایک تیز رفتار ٹرین پٹری پر کھڑی دوسری ٹرین سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 68 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے، جو اس سال ریل گاڑیوں کا دوسرا مہلک ترین تصادم ہے۔
کاستیلا لا مانچا کی علاقائی حکومت نے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق کی اور بتایا کہ مزید 58 افراد کا ہسپتالوں میں علاج جاری ہے۔ امدادی کارکنوں نے دن بھر ملبے میں زندہ بچ جانے والوں اور لاشوں کی تلاش کا کام جاری رکھا۔
یہ تصادم جنوبی اسپین میں جنوری کے مہینے میں انہی دو کمپنیوں کی جانب سے چلائی جانے والی تیز رفتار ٹرینوں کے ایک اور مہلک حادثے کے ٹھیک نو ماہ بعد پیش آیا ہے۔
تین روزہ قومی سوگ کا اعلان
ہسپانوی وزیرِ اعظم پیڈرو سانچیز نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور حادثے کی جگہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "آج پورا اسپین سوگوار ہے۔" اسی کے ساتھ انہوں نے تین روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا۔
سانچیز نے تیز رفتار ریل سسٹم پر دوبارہ اعتماد بحال کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات بڑھانے پر زور دیا، جو کبھی قومی فخر کا باعث ہوا کرتا تھا۔
سانچیز، جنہیں 29 نومبر کو قومی انتخابات کا سامنا ہے، نے کہا کہ "اسپین جیسے ملک کے لیے یہ ناقابلِ قبول ہے کہ وہ ایک ہی سال میں تیز رفتار ریل کے دو حادثات کا شکار ہو۔"
اسپین کے ریل سسٹم آپریٹر 'اے ڈی آئی ایف' کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ بدھ کی صبح وسطی صوبے ٹولیڈو میں پیش آیا، جس میں سینکڑوں مسافروں کو لے جانے والی دو تیز رفتار ٹرینیں ٹکرا گئیں جو میڈرڈ سے سیویل کی طرف جنوب کی سمت ایک ہی پٹری پر جا رہی تھیں۔
سرکاری کمپنی 'آر ای این ایف ای' کی جانب سے چلائی جانے والی ایک ٹرین نے نجی کمپنی 'آئی آر وائی او' کی کھڑی ہوئی دوسری ٹرین کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ اس تصادم کے نتیجے میں آئی آر وائی او ٹرین کے پچھلے حصے کی دو بوگیاں اور آر ای این ایف ای ٹرین کا اگلا حصہ پٹری سے اتر گیا۔
ایک تعمیراتی کارکن ڈیوڈ گومیز نے اخبار 'ایل پائس' کو بتایا کہ وہ قریب ہی کام کر رہے تھے جب انہوں نے دھماکے جیسی آواز سنی اور مدد کے لیے دوڑے۔
انہوں نے کہا کہ "لوگ کھڑکیوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے... ہم نے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کچھ باڑیں کاٹیں اور ہنگامی امدادی ٹیموں کے پہنچنے تک اپنے ساتھ لائی گئی فرسٹ ایڈ کٹس سے لوگوں کا علاج کیا۔ جب میں ایک نوجوان خاتون کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہاں ایک کٹی ہوئی ٹانگ کا ٹکڑا موجود تھا۔" حادثے کے بعد میڈرڈ، سیوداد ریال اور اندلوسیا کے درمیان ریل سروس معطل کر دی گئی۔
حادثے کی وجہ 'ناقابل فہم حکم': وزیرِ ٹرانسپورٹ
وزیرِ ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ حادثہ ایک 'ناقابلِ فہم' حکم کے باعث پیش آیا۔ اسپین کے وزیرِ ٹرانسپورٹ آسکر پوینتے کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ سکیورٹی سسٹم کے فیل ہونے کے بعد اسپین کی ٹرینوں کے سینٹرل کمانڈ سینٹر کی جانب سے جاری کردہ ایک ایسے حکم کی وجہ سے پیش آیا جسے انہوں نے "ناقابلِ فہم" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ٹرین کے انجینئرز (ڈرائیورز) کا کوئی قصور نہیں تھا۔
پوینتے نے بتایا کہ صبح 8:30 بجے کمپیوٹر کی خرابی کے باعث 63 کلومیٹر کے علاقے میں سکیورٹی سسٹم نے کام کرنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے اس سیکشن پر موجود تمام ٹرینیں رک گئیں۔ لیکن سینٹرل کمانڈ نے آر ای این ایف سی ٹرین کو رفتار کی کسی پابندی کے بغیر دوبارہ چلنے کا حکم دے دیا، اور وہ صبح 8:53 بجے وہاں کھڑی آئی آر وائی او ٹرین سے جا ٹکرائی۔
پوینتے نے کہا کہ ٹرین کو آگے بڑھنے کا حکم ہرگز نہیں دیا جانا چاہیے تھا کیونکہ اس لائن پر اب بھی "اسٹاپ سگنل" فعال تھا۔ اور اگر اسے چلنے کا کہا بھی گیا، تو کم از کم اسے رفتار کم رکھنے کی ہدایت کی جانی چاہیے تھی۔
پوینتے کے مطابق، حکام ابھی تک اس معلومات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ٹرین کتنی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، لیکن پٹری کے اس حصے پر اس کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی تھی۔
پوینتے نے کہا کہ "میں کسی پر ذمہ داری عائد نہیں کر رہا ہوں، میں صرف حقائق بیان کر رہا ہوں۔" 'جب ٹرینیں آپس میں ٹکرائیں تو سب کچھ ہوا میں اڑ گیا'
یہ حادثہ اردا اور لوس یبینیس کے قصبوں کے درمیان زیتون کے کھیتوں سے گھرے ایک ہموار علاقے میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں ٹرین کی بوگیاں دھاتی ٹکڑوں اور دیگر ملبے میں تبدیل ہو گئیں اور یہ ملبہ بجری والی ڈھلوان پر بکھر گیا۔
حادثے میں محفوظ رہے سیاح کا بیان
برطانوی سیاح سیمی پال نے آر ای این ایف ای ٹرین سے نکالے جانے کے بعد 'دی ایسوسی ایٹڈ پریس' (اے پی) کو حادثے کی ہولناکی کے بارے میں بتایا۔
انہوں نے کہا کہ "اچانک سب کچھ ٹوٹ کر بکھرنے لگا۔ ایک زوردار دھماکا ہوا اور ہم نیچے گر گئے۔ ہمیں احساس ہوا کہ بوگی نمبر دو اور بوگی نمبر ایک، سب تباہ ہو چکی تھیں اور ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔"
ایک اور مسافر کا رد عمل
ایک مسافر اگناسیو ریلانیو آر ای این ایف ای ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے سرکاری نشریاتی ادارے ٹی وی ای کو بتایا کہ ٹرین لائن پر لمحہ بھر کے لیے رکی تھی، جس کے بعد وہ دوبارہ چلی اور پھر آئی آر وائی او ٹرین سے جا ٹکرائی۔
انہوں نے کہا کہ "ہم سب نے محسوس کیا کہ ٹرین کی رفتار اچانک کم ہوئی اور پھر زوردار دھماکا ہوا۔ بوگی ایک طرف ایسے جھک گئی جیسے الٹنے والی ہو۔ میری ناک پر چوٹ آئی، اور سامان، سیل فون غرض کہ ہر چیز ہوا میں اڑ گئی۔ سب کچھ ہل کر رہ گیا تھا۔"
حکام نے بتایا کہ آر ای این ایف ای ٹرین میں 397 مسافر اور آئی آر وائی او ٹرین میں 147 مسافر سوار تھے۔
ایمبولینسز اور طبی ہیلی کاپٹر جائے حادثہ سے مریضوں کو لانے اور لے جانے کا کام کرتے رہے، جب کہ محفوظ رہنے والے مسافروں کو بسوں کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ امدادی کاموں میں مدد کے لیے فوج کے ایک ہنگامی دستے کو بھی تعینات کیا گیا۔
شاہ فلیپ ششم کا جائے وقوع کا دورہ
اسپین کے شاہ فلیپ ششم نے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ اسپین کے شاہی خاندان نے ایک بیان میں کہا کہ "ہم جان کی بازی ہارنے والوں کے اہل خانہ اور پیاروں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم زخمیوں اور تمام متاثرین کے لیے اپنی دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔"
یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر لیین نے کہا کہ "میری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں اور ان کے پیاروں کے ساتھ ہیں۔ آج پورا یورپ آپ کے ساتھ سوگوار ہے۔"
اسپین کی فٹ بال فیڈریشن نے بدھ کے روز شیڈول تمام 24 کوپا ڈیل رے میچز ملتوی کر دیے۔
اسپین رواں سال پہلے ہی ایک ہولناک ٹرین حادثے کا سامنا کر چکا ہے۔
بدھ کے روز ہونے والے حادثے کے ملبے نے بہت سے لوگوں کو جنوری میں ہونے والے ایک اور ٹرین تصادم کی یاد تازہ کر دی، جب جنوبی اسپین میں ایک آئی آر وائی او ٹرین پٹری سے اتر کر سامنے سے آنے والی آر ای این ایف ای ٹرین سے ٹکرا گئی تھی، جس کے نتیجے میں 46 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حادثے میں متاثرہ ٹرین کی پہلی دو بوگیاں چار میٹر (13 فٹ) گہری ڈھلوان پر جا گری تھیں۔
وہ حادثہ سال 2013 کے ایک حادثے کے بعد سے اسپین کا سب سے مہلک ترین حادثہ تھا جس میں 80 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ رواں سال سے پہلے، سال 1992 میں نیٹ ورک شروع ہونے کے بعد سے اسپین کی مخصوص ہائی اسپیڈ لائنوں پر کوئی بھی مہلک حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔
ہائی اسپیڈ ریل میں اسپین کا اہم مقام
حالیہ دہائیوں کے دوران، اسپین نے ہائی اسپیڈ ریل میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے — جسے ملک کی ریلوے یونین 250 کلومیٹر فی گھنٹہ اور اس سے زیادہ رفتار سے چلنے والی ٹرینوں کی پٹریوں کے طور پر نامزد کرتی ہے — جس نے اسے ایک دنیا بھر میں اہم مقام پر لا دیا ہے۔
اسپین نے اپنی چار کروڑ 90 لاکھ کی آبادی کے لیے تین دہائیوں سے زیادہ عرصے میں تقریباً 3,900 کلومیٹر طویل ایسی پٹریاں بچھائی ہیں۔ انٹرنیشنل یونین آف ریلوے کے مطابق، صرف چین کے پاس اپنی 1.4 ارب آبادی کے لیے 45,000 کلومیٹر طویل پٹریوں کے ساتھ اس سے زیادہ ہائی اسپیڈ ٹریک موجود ہے۔
ابھی حال ہی میں اسپین نے آر این ایف ای کے خلاف مسابقت کے لیے اپنے ریل نیٹ ورک کو نجی کمپنیوں کے لیے کھولا ہے۔ اطالوی ملکیتی کمپنی 'آئی آر وائی او' نے 2022 میں اسپین میں اپنے آپریشنز شروع کیے تھے۔
اسپین کی ٹرین ورکرز یونین کے ترجمان جوان روڈریگز کا کہنا ہے کہ نجکاری کی وجہ سے ٹریفک میں ہونے والے اضافے نے ریل کے بنیادی ڈھانچے پر اضافی دباؤ ڈال دیا ہے۔
روڈریگز نے بدھ کے روز ٹی وی ای کو بتایا کہ "ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہائی اسپیڈ مسافر ریل سروس کی نجکاری کے ساتھ ساتھ پٹریوں کی ضروری دیکھ بھال پر بھی ویسی ہی توجہ دی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ (حادثات کا) بنیادی سبب تھا، لیکن جی ہاں، نیٹ ورک کے استعمال میں اضافہ ایک ایسا عنصر ضرور ہے جسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔"
مزید پڑھیں:
اسپین کے صوبے ٹولیڈو میں دو ٹرینوں کا تصادم، کم از کم 30 افراد ہلاک