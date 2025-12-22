جنوبی افریقہ میں بار پر حملہ، نو افراد ہلاک، دس زخمی
جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں اتوار کو نامعلوم مسلح افراد نے ایک بار میں فائرنگ کر دی۔ حملے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔
Published : December 22, 2025 at 7:38 AM IST
جوہانسبرگ، جنوبی افریقہ: جوہانسبرگ کے مضافات میں آج علی الصبح ایک بار میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 9 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہوگئے۔ رواں ماہ جنوبی افریقہ میں فائرنگ کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ حملے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
یہ حملہ شہر کے جنوب مغرب میں تقریباً 40 کلومیٹر (25 میل) دور سونے کی کان کنی کے علاقے Bekkersdal میں دوپہر 1:00 بجے کے قریب ہوا۔ پولیس نے ابتدائی طور پر بتایا کہ 10 افراد ہلاک ہوئے لیکن بعد میں ہلاکتوں کی تعداد کم کر دی۔
پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دو گاڑیوں میں سوار حملہ آوروں نے بار کے سرپرستوں پر فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہوتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ جاری رکھی۔ صوبائی پولیس کمشنر میجر جنرل فریڈ کیکانہ نے SABC ٹیلی ویژن کو بتایا کہ مرنے والوں میں ایک آن لائن کار ہیلنگ سروس کا ڈرائیور بھی شامل ہے جو بار کے باہر تھا۔
پولیس نے بتایا کہ حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ، براعظم کا سب سے زیادہ صنعتی ملک، منظم نیٹ ورکس کے ذریعے چلنے والے سنگین جرائم اور بدعنوانی سے دوچار ہے۔ یہاں فائرنگ کے واقعات عام ہیں، جو اکثر گینگ تشدد اور غیر رسمی کاروباروں کے درمیان مقابلے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں قتل کی شرح سب سے زیادہ ہوتی ہے۔
6 دسمبر کو دارالحکومت پریٹوریا کے قریب سولسویل ٹاؤن شپ میں مسلح افراد نے ایک ہاسٹل پر دھاوا بول دیا۔ تین سالہ بچے سمیت بارہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ فائرنگ ایک جگہ پر ہوئی جہاں غیر قانونی شراب فروخت کی جا رہی تھی۔
بہت سے جنوبی افریقی باشندوں کے پاس ذاتی تحفظ کے لیے لائسنس یافتہ بندوقیں ہیں، لیکن ملکیت کے سخت قوانین کے باوجود، غیر قانونی آتشیں اسلحہ کی ایک خاصی تعداد گردش میں ہے۔ پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق اپریل سے ستمبر کے درمیان اوسطاً روزانہ 63 افراد ہلاک ہوئے۔
زیادہ تر اموات جھگڑوں کی وجہ سے ہوئیں، ڈکیتی اور گروہی تشدد بھی اموات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حالیہ واقعات میں سے ایک میں، ستمبر 2024 میں ملک کے مشرقی کیپ صوبے کے ایک گاؤں کے گھر میں 18 رشتہ داروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔