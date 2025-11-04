ایئر انڈیا طیارہ حادثہ: حادثے میں زندہ بچ جانے والا واحد شخص وشواس کمار رمیش مشکل میں، مدد کی اپیل
بوئنگ 787-8 ڈریم لائنر طیارہ 12 جون کو احمد آباد میں گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں 260 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
By PTI
Published : November 4, 2025 at 1:04 PM IST
لندن: 12 جون کو احمد آباد میں ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے میں زندہ بچ جانے والے واحد شخص وشواس کمار رمیش نے پیر کو روزانہ کی مدد کے لیے فلاحی پیکج کی اپیل کی۔ وہ اس سانحے سے جسمانی اور ذہنی صدمے کا شکار ہے۔
ہندوستانی نژاد 40 سالہ برطانوی شہری ایک ماہ سے زیادہ عرصہ قبل انگلینڈ کے مشرقی مڈلینڈز کے علاقے لیسٹر میں اپنے گھر واپس آیا تھا، لیکن مبینہ طور پر وہ اپنے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر (PTSD) کے لیے ضروری طبی دیکھ بھال تک رسائی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔
ایک چار سالہ بچے کا باپ، جو گھر کے کاموں کے لیے اپنی بیوی پر انحصار کرتا ہے، زیادہ تر دن اپنے کمرے تک محدود رہتے ہوئے گزارتا ہے، اس سانحے میں ڈوبا ہوا ہے جس نے اس کے بھائی اجے کی جان لے لی، جو AI171 پر سوار 242 افراد میں سے ایک تھا۔
"یہ بہت تکلیف دہ ہے... میں تباہ ہو گیا ہوں،" وشواس کمار رمیش نے لیسٹر کمیونٹی گروپس کی طرف سے ان کی حالت زار کو اجاگر کرنے کے لیے منعقد کیے گئے ایک حالیہ مکالمے کے دوران صحافیوں کو بتایا۔
ایئر انڈیا نے کہا کہ وہ وشواس کمار رمیش کے لیے اپنی ذمہ داری کے بارے میں "بڑی حد تک باشعور" ہے اور اس "ناقابل تصور وقت" میں اپنے خاندان کی مدد کر رہا ہے۔ سانحہ سے متاثر ہونے والوں میں سے 95 فیصد سے زائد نے حادثے کی تحقیقات مکمل ہونے تک عبوری ادائیگیاں حاصل کر لی ہیں۔
برطانیہ میں مقیم ریٹائرڈ وکیل ریڈ سیگر، جو کرائسس مینجمنٹ کنسلٹنٹ کے طور پر رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں، نے رمیش کے ترجمان کا عہدہ سنبھال لیا ہے اور ایئر انڈیا کے سی ای او کیمبل ولسن سے اپیل کی ہے کہ وہ صورتحال کی سنگینی کا مکمل جائزہ لینے اور اسے حل کرنے کے لیے اہل خانہ سے ملاقات کریں۔ سیگر نے پی ٹی آئی کو بتایا، "اس کا برطانیہ اور ہندوستان دونوں میں پورے خاندان پر تباہ کن اثر پڑا ہے، اور ہم براہ راست چیف ایگزیکٹیو آفیسر کیمبل ولسن سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ خود آئیں اور صورتحال دیکھیں اور پھر وشواس کمار کی مدد کے لیے ہمارے ساتھ کام کریں،" سیگر نے پی ٹی آئی کو بتایا۔
"اسے بہت مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی چوٹیں شدید ہیں، جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے۔ یہ خاندان دیو میں ماہی گیری کا کاروبار بھی چلاتا تھا، جو جون میں حادثے کے بعد سے بند ہے، اس لیے انہیں مالی مشکلات کا بھی سامنا ہے۔
انہوں نے کہا، "ہمیں ایئر انڈیا کی ضرورت ہے کہ وہ آگے بڑھے اور وشواس کمار اور ان کے خاندان کے لیے ایک فلاحی پیکج بنانے میں ہماری مدد کرے۔" سیگر، جو مزید معلومات اکٹھا کرنے کے لیے اگلے ہفتے دیو جائیں گے، نے کہا کہ ایئر لائن کا 21,500 پاؤنڈ کا عبوری معاوضہ خاندان کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔
"ابھی حقیقت یہ ہے کہ وشواس کمار اپنے سونے کے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، دن رات تکلیف میں ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ وہ آئے اور ہم سے ملے تاکہ ہم ان کی مدد کرنا شروع کر سکیں،" انہوں نے کہا۔ "ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے 12 جون کو اس دن جو کچھ برداشت کیا، اس کرہ ارض پر کسی اور انسان نے اس جیسا تجربہ نہیں کیا۔
""یہ ایک جدید طیارہ تھا جو گر کر تباہ ہوا۔ اس کے علاوہ سب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، اس لیے ہم میں سے کسی کے لیے یہ سمجھنا ناممکن ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اسے خصوصی مدد کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر نفسیاتی نقطہ نظر سے۔"
خاندانی ترجمان نے مزید کہا کہ برطانیہ کی سرکاری مالی اعانت سے چلنے والی نیشنل ہیلتھ سروس (NHS) برطانوی شہری کے لیے درکار خصوصی معاونت کی سطح فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ ایئر انڈیا نے ایک بیان میں کہا، "اس کی دیکھ بھال – اور درحقیقت اس سانحے سے متاثرہ تمام خاندانوں کی دیکھ بھال ہماری اولین ترجیح ہے۔"
"ٹاٹا گروپ کے سینئر لیڈران اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرنے کے لیے اہل خانہ سے ملتے رہتے ہیں۔" رمیش کے نمائندوں کو ایسی ملاقات کی پیشکش کی گئی ہے۔ ہم مشغول رہیں گے اور مثبت جواب کی پوری توقع رکھیں گے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے، "ہم پوری طرح سے آگاہ ہیں کہ یہ تمام متاثرہ افراد کے لیے ایک انتہائی مشکل وقت ہے، اور ہم ان حالات میں ہر ممکن مدد، ہمدردی اور دیکھ بھال جاری رکھیں گے۔"
وشواس کمار رمیش سیٹ 11A پر بیٹھے تھے جب بوئنگ 787-8 ڈریم لائنر، جو لندن گیٹوک ہوائی اڈے کے لیے جا رہا تھا، احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز میں موجود دیگر تمام مسافر اور عملہ، زمین پر موجود 19 افراد کے ساتھ، اس وقت ہلاک ہو گئے جب طیارہ شہر کے بی جے میڈیکل کالج کے ایک ہاسٹل بلاک سے ٹکرا گیا۔
اس حادثے کی ابتدائی رپورٹ، جو جولائی میں انڈیا کے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹی گیشن بیورو (AAIB) نے شائع کی تھی، میں پتہ چلا کہ انجنوں کو ایندھن کی سپلائی ٹیک آف کے چند سیکنڈ بعد ہی منقطع ہو گئی تھی۔