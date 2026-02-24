امریکہ میں برفانی طوفان نے مچائی تباہی، گیارہ ہزار پروازیں منسوخ، لاکھوں افراد بجلی سے محروم
امریکہ میں برفانی طوفان نے کچھ علاقوں میں 90 سینٹی میٹر سے زیادہ برف گری اور 135 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں۔
نیویارک: امریکا کی شمال مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی۔ اس طوفان کو "بم سائیکلون" کا نام دیا گیا، اس کی وجہ سے تقریباً 11,000 پروازیں منسوخ ہوئیں اور لاکھوں گھر بجلی سے محروم ہوگئے۔ طوفان نے کچھ علاقوں میں 90 سینٹی میٹر سے زیادہ برف گری اور 135 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں۔
اطلاعات کے مطابق یہ طوفان اتوار کی رات سے پیر تک پنسلوانیا سے میساچوسٹس تک ساحلی ریاستوں کے 600 کلومیٹر کے علاقے میں پھیل گیا۔ ہنگامی حالات کا اعلان کیا گیا ہے اور تمام ضروری گاڑیوں کے علاوہ سڑکوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہنگامی عملے کو برفانی طوفان سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا گیا۔
طوفان کو "بم سائیکلون" کا نام دیا گیا
ماہرین موسمیات نے اس تباہ کن برفباری کو "بم سائیکلون" قرار دیا کیونکہ اس کے ساتھ ایک موسمی رجحان تھا جسے بمب جنیسیس کہا جاتا ہے، جو اس وقت ہوتا ہے جب طوفان کے مرکز میں 24 گھنٹے کی مدت میں دباؤ کم از کم 24 ملی بار گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے اور شدت اختیار کرتا ہے۔
134 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں
واروک، رہوڈ آئی لینڈ میں سب سے زیادہ برف باری ہوئی، جو کہ 91 سینٹی میٹر تک پہنچی، جب کہ ہمسایہ ملک نانٹکٹ، میساچوسٹس میں 134 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں۔ برفانی طوفان کی وجہ سے اب تک دو اموات ہو چکی ہیں، دونوں ہی روڈ آئی لینڈ میں ہوئی۔ پیر کی شام تک، نیویارک اور دیگر جگہوں پر برف باری میں نرمی آ گئی تھی، لیکن نیشنل ویدر سروس نے کہا کہ مائن میں منگل کی صبح تک شدید برف باری اور تیز ہوائیں چلیں گی کیونکہ طوفان ساحل سے ہٹ گیا ہے۔
میساچوسٹس کی گورنر مورا ہیلی نے ریاست میں آنے والے برفانی طوفان کے بارے میں کہا!
"یہ اتنا شدید اور بھیانک ہے جتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔"
300,000 سے زیادہ گھر بجلی سے محروم
میساچوسٹس میں 300,000 سے زیادہ گھر اور نیو جرسی میں 100,000 گھر بجلی سے محروم ہوگئے، زیادہ تر اس وجہ سے کہ بجلی کی لائنیں گر گئی تھیں۔ طوفان سے کئی علاقوں میں درخت بھی اکھڑ گئے۔ سینکڑوں کاریں، جن میں کچھ لوگ اندر موجود تھے، برف سے ڈھکی سڑکوں پر پھنسی ہوئی تھیں۔
یہ نیویارک شہر کے لیے 10 سالوں میں بدترین برفانی طوفان ہے، جو گزشتہ ماہ کی برف باری سے صحت یاب ہو رہا ہے۔ سینٹرل پارک میں 45 سینٹی میٹر برف پڑی۔
نیویارک کی گورنر کیتھی ہوچل نے ہنگامی حالات کا اعلان کیا اور اتوار کے روز ساحل کے قریب ریاست کے کچھ حصوں میں غیر ضروری گاڑیوں پر کرفیو جیسی پابندی عائد کر دی۔
طوفان سے کم از کم 18 افراد ہلاک
واضح رہے کہ گزشتہ ماہ نیویارک شہر میں شدید برف باری اور برفانی طوفان سے کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے تھے جن میں سے زیادہ تر بے گھر ہو گئے تھے۔ میئر ظہران ممدانی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ بے گھر افراد کو اپنے کیمپوں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تاہم، اس بار اس نے اپنا موقف بدلا اور سماجی، طبی اور پولیس سروسز کو بے گھر افراد کو سڑکوں سے ہٹانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پیر کو ایک نیوز کانفرنس میں اعلان کیا کہ اس بار کوئی موت نہیں ہوئی۔
برف کے ڈھیر کے درمیان ٹائمز اسکوائر پر سیاح
پیر کو نیویارک شہر کی ہلچل والی سڑکیں خالی تھیں اور شام تک شہر کی بسیں آہستہ آہستہ چلی گئیں۔ ہنگامی کارکنوں کے ذریعہ چھوٹے پہاڑوں پر برف کے ڈھیر کے درمیان ٹائمز اسکوائر میں بہت سے سیاح جمع تھے۔ وال اسٹریٹ اور شہر کے دیگر بازاروں میں اسٹاک کا کاروبار ہوا کیونکہ تاجر اور سرمایہ کار گھر سے کام کرتے ہیں، لیکن سفری پابندیوں نے اقوام متحدہ سمیت بیشتر دفاتر اور اسکول بند رکھے۔ کچھ جگہوں پر، جیسے روڈ آئی لینڈ، اسکول اور دفاتر منگل کو بند رہیں گے۔