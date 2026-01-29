کولمبیا میں طیارہ حادثہ، جہاز میں سوار 15 افراد ہلاک
جنوبی امریکی ملک کولمبیا میں طیارہ گرنے کی اطلاع ملی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس میں کل پندرہ افراد سوار تھے۔
بوگوٹا: کولمبیا میں ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہونے کی خبر ہے۔ جہاز میں کل پندرہ افراد سوار تھے۔ ذرائع کے مطابق سبھی 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تاحال حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں۔
حکام نے بتایا کہ بدھ کے روز شمال مشرقی کولمبیا کے صوبے نورٹے ڈی سینٹینڈر کے دیہی علاقے میں ایک چھوٹا طیارہ جس میں 15 افراد سوار تھے گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے کی مالک سرکاری ایئرلائن سیٹینا نے کہا کہ کراسیکا کی کمیونٹی کے مقامی لوگوں نے حادثے کے بارے میں حکام کو مطلع کیا۔ صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریسکیو ٹیم کو تعینات کر دیا گیا ہے۔
حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کا رجسٹریشن نمبر HK4709 ہے۔ اس طیارے نے دارالحکومت کے ہوائی اڈے سے مقامی وقت کے مطابق صبح 11:42 بجے اوکانا کی پہاڑی میونسپلٹی کے لیے پرواز کی تھی۔ اس کی پرواز کا دورانہ تقریباً 40 منٹ کا تھا۔
سیٹینا کے ایک بیان کے مطابق، طیارے کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے آخری رابطہ ٹیک آف کے چند منٹ بعد ہوا تھا۔ ایئر لائن نے کہا کہ چھوٹے طیارے میں عملے کے دو ارکان اور 13 مسافر سوار تھے۔
