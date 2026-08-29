امریکہ ایران جنگ کے چھ ماہ بعد، کیا ممکنہ جنگی جرائم کا کوئی احتساب ہوگا؟
جنگ کے پہلے دن اسلامی جمہوریہ کے ایک اسکول کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں 120 اسکولی بچوں سمیت 156 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
Published : August 29, 2026 at 2:39 PM IST
پرتھ: ٹرمپ انتظامیہ مسلسل خود کو بین الاقوامی قانون سے بالاتر سمجھتی رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نہ صرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بین الاقوامی قانون کا اطلاق امریکہ پر نہیں ہوتا بلکہ اس نے بین الاقوامی فوجداری عدالت (آئی سی سی) کے عہدیداروں پر پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔
اس موقف کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ ایک خطرناک مثال قائم کر رہی ہے۔
چھ ماہ قبل امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی تھی جسے قانونی ماہرین نے بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل دو میں درج طاقت کے استعمال یا طاقت کے خطرے کے خلاف بنیادی ممانعت کی خلاف ورزی کی۔
اس کے بعد سے امریکہ کے جنگ کے طریقہ کار پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایران میں امریکہ کی سرگرمیاں نگرانی اور تفتیش کے دائرے میں آنا چاہیے، اور اگر شواہد سامنے آئیں تو مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ یہ بین الاقوامی قانون کو کمزور اور بدنام کرنے کی کوششوں کے درمیان ایک نازک موڑ کی نمائندگی کرتا ہے۔
جنگ کے اصول
تنازعات پر لاگو ہونے والے قوانین کو بین الاقوامی انسانی قانون کے نام سے جانا جاتا ہے، یا بعض اوقات محض "جنگ کے اصول" کہا جاتا ہے۔
بین الاقوامی انسانی قانون کو جنگ کے طریقوں اور ذرائع کو محدود کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس طرح فوجیوں اور عام شہریوں کو یکساں طور پر غیر ضروری مصائب سے بچانا ہے۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کئی کارروائیوں کو جنگی جرائم کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔
اس قانون کا مقصد جنگ کو انسانی بنانا ہے۔ 500 قبل مسیح کے اوائل میں سن زو کا خیال تھا کہ کسی ریاست اور اس کی فوج کو تباہ کرنے کے بجائے ان پر قبضہ کرنا بہتر ہے۔
اس اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے، بین الاقوامی انسانی قانون عام شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کی ممانعت کرتا ہے۔ عام شہریوں اور جنگجوؤں کے ساتھ ساتھ شہری اور فوجی اہداف کے درمیان واضح فرق ہے۔
شہری بنیادی ڈھانچے میں اسکول، اسپتال، پل، پاور پلانٹس، زرعی سہولیات، ڈیم اور پانی کی صفائی کے پلانٹ شامل ہیں۔ قانون کے تحت، مسلح افواج کو شہری زندگی کے نقصان، شہریوں کو چوٹ اور شہری اشیاء کو پہنچنے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے "تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر" اختیار کرنی چاہئیں۔ اس میں یہ یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ اہداف واقعی فوجی مقاصد ہیں۔
ایک "دوہری استعمال" والی چیز (جو سویلین اور فوجی دونوں مقاصد کی تکمیل کرتی ہے) کو ایک جائز فوجی ہدف سمجھا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب یہ "فوجی کارروائی میں مؤثر تعاون" کرے اور اس کی تباہی یا غیرجانبداری ایک "یقینی فوجی فائدہ" پیش کرے۔ شہریوں کو غیر متناسب نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتو دوہری استعمال کی جگہ پر حملہ کرنا منع ہے۔
مثال کے طور پر، ایک فوج کسی جارحیت کے لیے پل کا استعمال کر سکتی ہے، اس طرح اسے فوجی مقصد میں تبدیل کر سکتی ہے۔ تاہم، کیونکہ پل بنیادی طور پر ایک شہری اثاثہ ہے — اور اسے نقصان پہنچانے سے شہری آبادی پر شدید اثر پڑ سکتا ہے — اس پر حملہ کرنا ایک جنگی جرم سمجھا جا سکتا ہے۔
ان حالات میں قانون یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کسی سائٹ کی نوعیت کے بارے میں کوئی شک ہے، تو اسے ایک محفوظ شہری چیز کے طور پر سمجھا جانا چاہیے۔
بے لگام جنگ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار پلوں، پاور پلانٹس، تیل کے کنوؤں اور پانی صاف کرنے والے پلانٹس کو تباہ کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ اس سے واضح طور پر ان قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم کے ارتکاب پر آمادگی ظاہر ہوتی ہے۔ درحقیقت ٹرمپ نے ایران کی پوری تہذیب کو تباہ کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔
امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو قانونی رکاوٹوں کے بغیر جنگ چھیڑنے کا حق ہے — یا جنگ کے بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کرنے کا حق ہے، جسے وہ "مقابلے کے احمقانہ اصول" سے تشبیہ دیتے ہیں۔
ہیگستھ نے یہاں تک کہا کہ "ہمارے دشمنوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہوگا۔"
"گیونگ کوارٹر" سے مراد کسی ایسے فرد پر حملہ نہ کرنے کی مشق ہے جو اب جنگ میں حصہ نہیں لے رہا ہے۔ اس اصول کی خلاف ورزی کو جنگی جرم تسلیم کیا جاتا ہے۔
مناب اسکول پر حملہ
آئیے ہم ان چند اہم حملوں کا جائزہ لیتے ہیں جو پچھلے چھ ماہ کے دوران ہوئے ہیں۔
جنگ کے پہلے دن جنوبی شہر مناب میں لڑکیوں کے ایک پرائمری سکول کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہفتہ کی صبح تھی جو ایرانی بچوں کے لیے اسکول کا دن تھا۔ اس حملے میں کم از کم 156 افراد ہلاک ہوئے جن میں 120 بچے بھی شامل تھے۔
اسکول بلاشبہ ایک شہری سائٹ ہے۔ چونکہ اساتذہ اور طلبہ موجود تھے، اس لیے یہ عام شہریوں پر حملہ تھا۔ چنانچہ اس کے پیش نظر یہ حملہ غیر قانونی تھا۔
حملے کے بعد جمع ہونے والے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ بمباری میں گائیڈڈ ٹوماہاک میزائل کا استعمال کیا گیا تھا۔ امریکہ کے پاس یہ میزائل ہیں۔ ایران اس کا استعمال نہیں کرتا۔
یہ اسکول اسلامی انقلابی گارڈ کور (آئی آر جی سی) کی ان عمارتوں کے قریب واقع تھا، جنہیں حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسکول پر بمباری کو نشانہ بنانے میں ایک المناک غلطی ہوئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تاہم، ایک ابتدائی امریکی تشخیص جس میں پرانے اہداف کے اعداد و شمار کا حوالہ دیا گیا ہے، نے پایا کہ اس کے پیچھے امریکی فوج کے ہونے کا "امکان" ہے۔
اس کے باوجود، امریکہ نے ابھی تک کوئی جامع انٹیلی جنس جانچ نہیں کی ہے، اور نہ ہی اس نے اس واقعے پر مکمل تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے۔
امریکہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ اسکول اسلامی انقلابی گارڈ کور کی عمارتوں کو نشانہ بناتے ہوئے حادثاتی طور پر حملوں کی زد میں آ گیا تھا، اور اس وجہ سے، وہ کسی شہری سائٹ پر حملے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تاہم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ شہریوں کے تحفظ کے لیے ضروری قانونی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے یا اہداف کی تصدیق کرنے میں ناکام رہا ہے۔
پانی کی سہولیات پر حملے
جون میں آبنائے ہرمز کے قریب حملوں میں پانی ذخیرہ کرنے کے دو ذخائر کو نقصان پہنچا۔ ان سہولیات سے بیس ہزار شہریوں کو پانی فراہم کیا جاتا تھا۔
یہ واضح نہیں ہے کہ آیا امریکہ نے جان بوجھ کر آبی ذخائر کو نشانہ بنایا۔ تاہم ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ حملہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ آزاد ماہرین نے 'صحت سے متعلق گائیڈڈ بم' کے طور پر استعمال ہونے والے ہتھیار کی شناخت کی ہے اور نوٹ کیا ہے کہ پانی کی سہولیات کا دور دراز مقام بھی 'پریسیژن اسٹرائیک' کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
تنازعہ کے دوران، امریکہ اور ایران دونوں نے پانی صاف کرنے والے پلانٹس کو نشانہ بنایا ہے۔
اس خطے میں شہری آبادی کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹس اور پانی ذخیرہ کرنے کی سہولیات بہت اہم ہیں۔ یہ حملے خاص طور پر اس لیے سنگین ہیں کہ مشرق وسطیٰ ایک بنجر خطہ ہے جو اکثر پانی کی قلت سے دوچار رہتا ہے۔
نتیجتاً، شہریوں کی خدمت کرنے والی ان تنصیبات پر حملے لوگوں کی پانی تک رسائی کو شدید متاثر کرتے ہیں۔ ایسے اقدامات کو جنگی جرائم تصور کیا جائے گا۔
جنگی جرائم کے لیے انصاف
اگر امریکہ اور ایران اپنے اپنے اہلکاروں کی تحقیقات اور مقدمہ نہیں چلاتے تو کیا بین الاقوامی فوجداری عدالت (آئی سی سی) مداخلت کر سکتی ہے؟
بدقسمتی سے، آئی سی سی کے پاس اس تنازعے میں دائرہ اختیار کا فقدان ہے کیونکہ نہ تو امریکہ اور نہ ہی ایران اس عدالت کے رکن ہیں۔ اس سے صرف ایک آپشن رہ جاتا ہے: دوسرے ملک کے لیے اپنی ہی ملکی عدالتوں میں افراد کی تفتیش اور مقدمہ چلایا جائے۔ تاہم، اس طرح کے معاملات پیچیدہ ہیں اور ان کے لیے بیرون ملک قانونی چارہ جوئی کے لیے امریکیوں کے خلاف الزامات عائد کرنے کی ضرورت ہوگی۔
یہی وجہ ہے کہ تنازع میں فوجی کارروائیوں کے حوالے سے جامع تحقیقات اور قانونی چارہ جوئی امریکہ اور ایران دونوں کے اندر ہونی چاہیے۔ احتساب نہ صرف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے انصاف کے حصول کے لیے ضروری ہے بلکہ مستقبل میں ہونے والے جرائم کو روکنے میں مدد کے لیے بھی ضروری ہے۔
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