'ہر ختم کرائی گئی جنگ کے بدلے مجھے 8 بار نوبل انعام ملنا چاہیے تھا': ڈونلڈ ٹرمپ
ٹرمپ نے کہاکہ ’امریکہ کو، جس کی نمائندگی آپ کے صدر کی حیثیت سے میں کر رہا تھا، نوبل امن انعام ملنا چاہیے تھا‘۔
Published : October 10, 2026 at 3:36 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نوبل امن انعام کے لیے نظر انداز کیے جانے پر ناروے کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے حل کردہ ہر جنگی تنازع کے بدلے انہیں آٹھ مرتبہ یہ انعام ملنا چاہیے تھا۔ جمعہ کو سیراکیوز میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے جوہری طاقت کے حامل بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ روک کر 5 کروڑ افراد کی جانیں بچائیں۔
ٹرمپ نے کہاکہ "ریاستہائے متحدہ امریکہ کو، جس کی نمائندگی آپ کے صدر کی حیثیت سے میں کر رہا تھا، نوبل امن انعام ملنا چاہیے تھا، لیکن نہیں دیا گیا۔ اور یہ ملکِ ناروے اور ان لوگوں کے چہرے پر ایک انمٹ داغ ہے جنہوں نے اتنا شرمناک اور نامناسب فیصلہ کیا۔" امریکی صدر نے کہاکہ "نوبل امن انعام کو چند انتہا پسند نظریہ سازوں نے ہمیشہ کے لیے بے توقیر کر دیا ہے جو جمہوریت کے خلاف اور درحقیقت انسانی تہذیب کے دشمن ہیں۔ ناروے، ہم یہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ تم نے یہ انعام نہیں دیا۔"
نوبل امن انعام جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والی اقوام متحدہ کی سابق چیف برائے انسانی حقوق ناوی پلے کو دیا گیا ہے، جن کے متعلق ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایسی شخصیت ہیں جن کا "کبھی کسی نے نام تک نہیں سنا"۔ ٹرمپ نے کہا، "نوبل انعام آج (جمعہ کو) اقوام متحدہ میں کام کرنے والی ایک لبرل خاتون کو دیا گیا ہے جن کے بارے میں کسی نے کبھی کچھ نہیں سنا۔ میں نے ان کا نام تک نہیں سنا، لیکن بہرحال مبارک ہو۔"
امریکی صدر نے اس کے بعد ان "جنگوں" کی فہرست گنوائی جو انہوں نے ختم کروائی تھیں اور کہا کہ وہ مزید دو تنازعات — ایران اور روس-یوکرین جنگ — کو بھی حل کرنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ ٹرمپ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہاکہ "ہم یہ نہیں بھولیں گے ناروے، کہ تاریخ کے سب سے شاندار ریکارڈ کے باوجود تم نے یہ انعام نہیں دیا، آٹھ جنگیں، ہمیں ہر جنگ کے لیے آٹھ نوبل انعامات ملنے چاہیے تھے، لیکن تم نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کو امن کا نوبل انعام نہیں دیا۔"
ٹرمپ نے مزید کہاکہ "اس کے علاوہ، میں نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے اور پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنے سے روکا، جس سے مشرق وسطیٰ کے بعد یورپ اور شاید امریکہ بھی تباہ ہو سکتا تھا، اور یوں میں نے تاریخ کے کسی بھی شخص کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانی جانیں بچائیں۔"
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واضح رہے کہ اب تک چار امریکی صدور کو نوبل امن انعام مل چکا ہے، جن میں تھیوڈور روزویلٹ، ووڈرو ولسن، جمی کارٹر اور براک اوباما شامل ہیں۔ اوباما کو یہ ایوارڈ 2009ء میں ان کے دورِ صدارت کے پہلے ہی سال دیا گیا تھا۔ اوباما کا یہ ایوارڈ خاص طور پر ٹرمپ کو ناگوار گزرتا رہا ہے، اور وہ اکثر یہ موقف اختیار کرتے رہے ہیں کہ اوباما کو "کچھ نہ کرنے پر بھی انعام دے دیا گیا تھا"۔