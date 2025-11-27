ETV Bharat / international

شوٹنگ پر ٹرمپ کا رد عمل، کہا افغان شخص نے دہشت گردی کا ارتکاب کیا، امریکہ سے 'ایلینز' کو نکالنے کا مطالبہ

ٹرمپ نے نیشنل گارڈ کی فائرنگ کو "دہشت گردی کی کارروائی" قرار دیتے ہوئے فوری انصاف کا وعدہ کیا۔

DONALD TRUMP
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ (File Photo : AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 27, 2025 at 1:01 PM IST

4 Min Read
فلوریڈا (یو ایس): امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیشنل کیپیٹل میں نیشنل گارڈز کے دو جوانوں پر فائرنگ کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دیتے ہوئے فوری اور فیصلہ کن رد عمل کا وعدہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہوم لینڈ سکیورٹی کی جانکاری کے مطابق مشتبہ شخص ایک افغان شہری تھا۔

فلوریڈا میں اپنی تقریر میں ٹرمپ نے کہا کہ "آج، تھینکس گیونگ کی چھٹی سے ایک دن پہلے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ کے دو ارکان کو وائٹ ہاؤس سے چند قدم کے فاصلے پر گھات لگا کر حملہ کرتے ہوئے گولی مار دی گئی۔ یہ گھناؤنا حملہ برائی، نفرت اور دہشت گردی کی کارروائی ہے۔ یہ جرم پورے ملک کے خلاف انجام دیا گیا۔ امریکی ان دو جوانوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔

ٹرمپ نے کہا کہ ہم صحیح غصے اور پکے ارادے سے بھرے ہوئے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے "جس جانور نے یہ ظلم کیا ہے، اسے سب سے بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں آج رات پوری جانکاری کی بنیاد پر رپورٹ کر سکتا ہوں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کو یقین ہے کہ زیر حراست مشتبہ شخص ایک غیر ملکی ہے جو افغانستان سے ہمارے ملک میں آیا تھا، جو زمین پر ایک جہنم ہے۔"

ٹرمپ نے الزام لگایا کہ افغان شخص کو بائیڈن انتظامیہ نے 2021 میں ان بدنام پروازوں سے لایا تھا... صدر بائیڈن کے دستخط شدہ قوانین کے تحت اس کا اسیٹس بڑھایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ "یہ حملہ ہمارے ملک کو درپیش قومی سلامتی کے سب سے بڑے خطرے کو اجاگر کرتا ہے۔ پچھلی انتظامیہ نے دنیا بھر سے 20 ملین غیر دستاویزی غیر ملکیوں کو آنے کی اجازت دی تھی۔‘‘ انہوں نے کہا کہ امریکہ اب بائیڈن انتظامیہ کے تحت افغانستان سے امریکہ آنے والے ہر 'ایلین' کا دوبارہ جائزہ لے گا اور ان لوگوں کی بے دخل کو یقینی بنائے گا جو امریکہ سے محبت نہیں کرتے۔

National Guard patrol on the National Mall near the U.S. Capitol, Wednesday, Nov. 26, 2025, in Washington.
واشنگٹن میں 26 نومبر، 2025 کو یو ایس کیپیٹل کے قریب گشت کرتے نیشنل گارڈ ز (AP)

"ہم امن و امان پر ایسے لوگوں کے حملوں کو برداشت نہیں کریں گے جو ہمارے ملک میں نہیں ہونے چاہئیں۔ ہمیں اب بائیڈن انتظامیہ کے دور میں افغانستان سے ہمارے ملک میں داخل ہونے والے ہر ایلین کی دوبارہ جانچ کرنی چاہیے، اور ہمیں کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے ایسے ایلینز کو نکالنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے چاہییں جو یہاں سے تعلق نہیں رکھتا یا ہمارے ملک کو فائدہ نہیں دیتا۔ اگر وہ ہمارے ملک سے محبت نہیں کر سکتے تو ہم انہیں یہاں نہیں رکھنا چاہتے۔ امریکہ کبھی بھی دہشت گردی کے خلاف نہیں جھکے گا۔"

انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے محکمہ جنگ کو مزید 500 فوجی بھیجنے کی ہدایت دی ہے کہ "ہمارے دارالحکومت کی حفاظت میں مدد کریں۔" ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس وحشیانہ حملے کے مرتکب کو جلد اور یقینی طور پر انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ یہ گارڈز ملک کی حفاظت کے لیے اپنا فرض ادا کر رہے تھے جب وہ انہیں "خوفناک حملے میں مار گرایا گیا۔"

Streets are blocked after reports of two National Guard soldiers were shot near the White House in Washington, Wednesday, Nov. 26, 2025.
وائٹ ہاؤس کے قریب شوٹنگ کے بعد کے بعد سڑکیں بند (AP)

سی بی ایس نیوز کے مطابق ملزم کی شناخت 29 سالہ افغان شہری رحمان اللہ لکنوال کے نام سے ہوئی ہے جو سال 2021 میں امریکہ پہنچا تھا۔ پولیس کے مطابق خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ حملہ اکیلے ہی انجام دیا تھا۔ واضح رہے کہ قبل بدھ کو (مقامی وقت کے مطابق) ویسٹ ورجینیا نیشنل گارڈ کے دو ارکان کو واشنگٹن ڈی سی میں گولی مار دی گئی۔ بعد ازاں گارڈز نے مشتبہ شوٹر کو بھی گولی مار دی، جسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔

