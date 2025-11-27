شوٹنگ پر ٹرمپ کا رد عمل، کہا افغان شخص نے دہشت گردی کا ارتکاب کیا، امریکہ سے 'ایلینز' کو نکالنے کا مطالبہ
ٹرمپ نے نیشنل گارڈ کی فائرنگ کو "دہشت گردی کی کارروائی" قرار دیتے ہوئے فوری انصاف کا وعدہ کیا۔
Published : November 27, 2025 at 1:01 PM IST
فلوریڈا (یو ایس): امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیشنل کیپیٹل میں نیشنل گارڈز کے دو جوانوں پر فائرنگ کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دیتے ہوئے فوری اور فیصلہ کن رد عمل کا وعدہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہوم لینڈ سکیورٹی کی جانکاری کے مطابق مشتبہ شخص ایک افغان شہری تھا۔
فلوریڈا میں اپنی تقریر میں ٹرمپ نے کہا کہ "آج، تھینکس گیونگ کی چھٹی سے ایک دن پہلے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ کے دو ارکان کو وائٹ ہاؤس سے چند قدم کے فاصلے پر گھات لگا کر حملہ کرتے ہوئے گولی مار دی گئی۔ یہ گھناؤنا حملہ برائی، نفرت اور دہشت گردی کی کارروائی ہے۔ یہ جرم پورے ملک کے خلاف انجام دیا گیا۔ امریکی ان دو جوانوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔
#WATCH | US President Donald Trump says, " ...earlier today, on the eve of the thanksgiving holiday, two members of the national guard serving in washington, dc, were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the white house... this heinous… pic.twitter.com/6GVTX6GFHN— ANI (@ANI) November 27, 2025
ٹرمپ نے کہا کہ ہم صحیح غصے اور پکے ارادے سے بھرے ہوئے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے "جس جانور نے یہ ظلم کیا ہے، اسے سب سے بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں آج رات پوری جانکاری کی بنیاد پر رپورٹ کر سکتا ہوں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کو یقین ہے کہ زیر حراست مشتبہ شخص ایک غیر ملکی ہے جو افغانستان سے ہمارے ملک میں آیا تھا، جو زمین پر ایک جہنم ہے۔"
ٹرمپ نے الزام لگایا کہ افغان شخص کو بائیڈن انتظامیہ نے 2021 میں ان بدنام پروازوں سے لایا تھا... صدر بائیڈن کے دستخط شدہ قوانین کے تحت اس کا اسیٹس بڑھایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ "یہ حملہ ہمارے ملک کو درپیش قومی سلامتی کے سب سے بڑے خطرے کو اجاگر کرتا ہے۔ پچھلی انتظامیہ نے دنیا بھر سے 20 ملین غیر دستاویزی غیر ملکیوں کو آنے کی اجازت دی تھی۔‘‘ انہوں نے کہا کہ امریکہ اب بائیڈن انتظامیہ کے تحت افغانستان سے امریکہ آنے والے ہر 'ایلین' کا دوبارہ جائزہ لے گا اور ان لوگوں کی بے دخل کو یقینی بنائے گا جو امریکہ سے محبت نہیں کرتے۔
"ہم امن و امان پر ایسے لوگوں کے حملوں کو برداشت نہیں کریں گے جو ہمارے ملک میں نہیں ہونے چاہئیں۔ ہمیں اب بائیڈن انتظامیہ کے دور میں افغانستان سے ہمارے ملک میں داخل ہونے والے ہر ایلین کی دوبارہ جانچ کرنی چاہیے، اور ہمیں کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے ایسے ایلینز کو نکالنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے چاہییں جو یہاں سے تعلق نہیں رکھتا یا ہمارے ملک کو فائدہ نہیں دیتا۔ اگر وہ ہمارے ملک سے محبت نہیں کر سکتے تو ہم انہیں یہاں نہیں رکھنا چاہتے۔ امریکہ کبھی بھی دہشت گردی کے خلاف نہیں جھکے گا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے محکمہ جنگ کو مزید 500 فوجی بھیجنے کی ہدایت دی ہے کہ "ہمارے دارالحکومت کی حفاظت میں مدد کریں۔" ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس وحشیانہ حملے کے مرتکب کو جلد اور یقینی طور پر انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ یہ گارڈز ملک کی حفاظت کے لیے اپنا فرض ادا کر رہے تھے جب وہ انہیں "خوفناک حملے میں مار گرایا گیا۔"
سی بی ایس نیوز کے مطابق ملزم کی شناخت 29 سالہ افغان شہری رحمان اللہ لکنوال کے نام سے ہوئی ہے جو سال 2021 میں امریکہ پہنچا تھا۔ پولیس کے مطابق خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ حملہ اکیلے ہی انجام دیا تھا۔ واضح رہے کہ قبل بدھ کو (مقامی وقت کے مطابق) ویسٹ ورجینیا نیشنل گارڈ کے دو ارکان کو واشنگٹن ڈی سی میں گولی مار دی گئی۔ بعد ازاں گارڈز نے مشتبہ شوٹر کو بھی گولی مار دی، جسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔
