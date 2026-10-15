آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملہ، امریکہ کا ایرانی کشتی تباہ کرنے کا دعویٰ، حوثیوں کا سعودی میں متعدد حملوں کا اعلان
حوثیوں نے، ارامکو، ریاض ایئرپورٹ اور دیگر اہداف کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا، جواباً سعودی طیاروں نے یمن میں شدید فضائی بمباری کی۔
Published : October 15, 2026 at 9:44 AM IST
مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر کشیدگی اور تشدد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جہاں ایک طرف یمن میں جنگ شدت اختیار کر گئی ہے اور حوثیوں مسلسل سعودی عرب کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہیں آبنائے ہرمز میں ایک بار پھر بھری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔
سنگاپور کی میری ٹائم اینڈ پورٹ اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ 13 اور 14 اکتوبر کو آبنائے ہرمز کے اہم بحری راستے سے گزرتے ہوئے سنگاپور کے دو تجارتی جہازوں پر نامعلوم ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔
حکام کے مطابق، اس حملے کے دوران 'جی ایف ایس پرائیڈ' نام کے ایک مال بردار جہاز پر گولہ لگنے کی وجہ سے شدید آگ لگ گئی، جس کے باعث وہ سمندر میں ڈوب گیا۔ خوش قسمتی سے، جہاز پر سوار عملے کے تمام 21 ارکان بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔
دوسری جانب، ایرانی پاسدارانِ انقلاب نے اس واقعے پر اپنا مؤقف پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والا ایک کنٹینر جہاز بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا، جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی اور وہ غرقاب ہو گیا۔
پاسداران انقلاب کا بیان
ایران کی پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ نے بتایا کہ آبنائے ہرمز میں ایک بحری بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد ایک مال بردار جہاز ڈوب گیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ ایران نے جنگ کے دوران کسی جہاز کے بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد ڈوبنے کی اطلاع دی ہے۔
ایرانی حکام کی جانب سے عملے کے انجام سمیت دیگر معاملات پر بہت کم تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے پاسدارانِ انقلاب کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جہاز بدھ کی صبح ایک ایسے راستے پر سفر کر رہا تھا جسے انہوں نے غیر قانونی اور خطرناک راستہ قرار دیا، جہاں وہ بارودی سرنگ کی زد میں آگیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آزادانہ طور پر ان دعوؤں کی تصدیق نہیں کر سکا۔
نشریات میں بتایا گیا کہ نامعلوم جہاز، جسے پانی میں ایک طرف جھکا ہوا اور اس سے گہرا دھواں نکلتا ہوا دکھایا گیا تھا، 2,500 کنٹینرز لے جا رہا تھا۔
ایران نے بارہا جہازوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس کی منظوری کے بغیر آبنائے سے گزرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہیں امریکی فوج عمان کے ساحل کے قریب ایک محفوظ راستے سے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزار رہی ہے۔
اس کے برعکس سنگاپور کی میری ٹائم اینڈ پورٹ اتھارٹی نے دونوں جہازوں کو نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔اتھارٹی نے کہا، ”ایسے حملے بلا اشتعال، بلا جواز اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔“
امریکہ کا ایران سے وابستہ کشتی تباہ کرنے کا دعویٰ
دریں اثنا امریکہ نے جہازوں پر حملے کے جواب میں ایک ایرانی کشتی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے خلیجِ عمان میں ایران سے وابستہ ایک کشتی کو تباہ کر دیا ہے، اور اس پر اس سٹریٹجک آبی گزرگاہ میں نگرانی کرنے اور امریکی بحری افواج کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔
On Oct. 6, U.S. forces destroyed an Iranian-affiliated dhow conducting surveillance and targeting U.S. Navy ships in the Gulf of Oman. Over the past seven months, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps has continued to indiscriminately target thousands of civilian mariners transiting regional waters in addition to U.S. Navy warships. Crew members were safely removed prior to destruction of the dhow. Repatriation efforts are ongoing.— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 14, 2026
بیان میں کہا گیا ہے کہ چھ اکتوبر کو جب اس کشتی کو روکا اور تباہ کیا گیا، تو اس سے پہلے تمام عملے کے ارکان کو کشتی سے بحفاظت اتار لیا گیا تھا۔
حوثیوں کا ارامکو ہیڈکوارٹر، ریاض ایئرپورٹ اور دیگر اہداف پر حملوں کا اعلان
حوثی تنظیم انصار اللہ کے عسکری ترجمان یحییٰ سریع نے دعویٰ کیا کہ حوثیوں نے سعودی دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ایک مرتبہ پھر بیلسٹک میزائل کا نشانہ بنایا اور دعویٰ کیا کہ یہ حملہ ’نشانے پر اور بالکل سیدھا‘ تھا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ تنظیم نے سعودی عرب کے رأس العارہ اور المضاربہ کے مقامات پر سعودی فورسز کے مراکز پر بھی تین بیلسٹک میزائل فائر کیے، جن کے نتیجے میں ان کے مطابق جانی نقصان ہوا اور کئی فوجی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔
اسی کے ساتھ حوثیوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی جنگی طیاروں نے یمن میں ان کے زیر قبضہ خطوں میں 42 فضائی اور میزائل حملے کیے، جن میں سول تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تنظیم نے دعویٰ کیا کہ حالیہ کشیدگی کی ابتدا سے اب تک سعودی عرب 2,323 حملے کر چکا ہے۔
ارامکو کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ
اس سے قبل دو علاقائی حکام نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب کی سرکاری تیل کمپنی ارامکو کے ہیڈ کوارٹر پر رات گئے حوثی باغیوں کے ایک حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس سے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے دفاتر کو نقصان پہنچا۔ یہ ایران کے حمایت یافتہ باغیوں کی جانب سے ہائی پروفائل اہداف پر حملہ کرنے کی صلاحیت کا تازہ ترین مظاہرہ تھا۔
حکام کے مطابق اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور بتایا گیا کہ ظہران شہر میں اعلیٰ انتظامیہ کے زیرِ استعمال ایک عمارت کی اوپر کی تین منزلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ معلومات فراہم کیں کیونکہ وہ اس معاملے پر میڈیا سے بات کرنے کے مجاز نہیں تھے۔
بدھ کے روز اس سے پہلے، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں نئے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جیسا کہ رہائشیوں نے بتایا، اور اس کا الزام بھی فوری طور پر پڑوسی ملک یمن کے حوثی باغیوں پر عائد کیا گیا۔
سعودی اتحاد نے مشرقی خطے پر ڈرون مار گرایا
سعودی قیادت میں قائم اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے 'ایکس' پر جاری ایک پوسٹ میں بتایا کہ اتحاد نے سعودی عرب کے مشرقی صوبے کی طرف آنے والے ایک ڈرون کو فضا میں ہی روک کر تباہ کر دیا۔
مذاکرات کے دوران جنگ کے لیے تیار رہنے کی ضرورت: ایرانی عہدیدار
ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر نے بدھ کے روز کہا کہ ایران کو جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ محمد باقر قالیباف نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک تقریر میں کہا کہ ان کے ملک کی سب سے بڑی تشویش امریکہ کو دوبارہ حملہ کرنے سے روکنا ہے۔ لیکن، انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ کسی دستخط شدہ معاہدے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔
قالیباف نے کہا کہ ”وہ اپنے وعدے توڑتے ہیں۔“ جس کے نتیجے میں، ایران کو ایک ”دھونس جمانے والے دشمن“ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ”ہمیں میدانِ جنگ میں حقیقی معنوں میں بہادری سے لڑنا ہوگا۔“
انہوں نے کہا کہ ”تب ہی ہم مستقل دفاعی صلاحیت حاصل کر سکیں گے۔ امریکہ کو سزا ملنی چاہیے۔ امریکہ کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ اسے ایرانی عوام کے ساتھ سمجھوتہ کرنا ہی پڑے گا۔“
غزہ شہر میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک
شفا ہسپتال کے حکام کے مطابق، بدھ کے روز علی الصبح غزہ شہر میں ایک اپارٹمنٹ پر اسرائیلی حملے میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی۔
اسرائیلی فوج نے مزید تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ اس نے حماس کے ایک عسکریت پسند کو نشانہ بنایا ہے، تاہم وہ ابھی تک اس حملے کے نتائج کا جائزہ لے رہی ہے۔
اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک کمزور جنگ بندی نافذ ہونے کے ایک سال سے کچھ ہی زیادہ وقت گزرنے کے بعد بھی، اسرائیل فلسطینی محصور علاقے پر تقریباً روزانہ ہلاکت خیز حملے کر رہا ہے۔
غزہ کی وزارتِ صحت کے مطابق، اسرائیل-حماس جنگ میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک 1,490 سے زائد فلسطینی اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔
اقوامِ متحدہ کے اداروں اور آزاد ماہرین کی جانب سے اس وزارت کے اعداد و شمار کو عام طور پر قابلِ اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ یہ وزارت شہریوں اور عسکریت پسندوں کی الگ الگ تفصیلات فراہم نہیں کرتی، تاہم اس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے تقریباً نصف خواتین اور بچے ہیں۔
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