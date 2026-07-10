شیخ حسینہ دسمبر میں بنگلہ دیش میں کریں گی خود سپردگی، بولیں، موت آئے تو اپنی مٹی پر آنی چاہئے

شیخ حسینہ دسمبر میں بنگلہ دیش میں کریں گی خود سپردگی، بولیں، موت آئے تو اپنی مٹی پر آنی چاہئے
شیخ حسینہ نےبنگلہ دیش واپسی پر قتل کا خدشہ ظاہر کیا،انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ عدالت میں خودسپردگی کریں گی۔
Published : July 10, 2026 at 3:59 PM IST
نئی دہلی: بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ دسمبر میں بنگلہ دیش واپس آ سکتی ہیں۔ شیخ حسینہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ عوامی لیگ کے دیگر جلاوطن رہنماؤں کے ساتھ رضاکارانہ طور پر بنگلہ دیش واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، حالانکہ ان کی واپسی سے گرفتاری یا موت کا خطرہ لاحق ہے۔
خبر رساں ایجنسی اے این آئی نے رائٹرز کے ساتھ انٹرویو کا حوالہ دیا۔ 78 سالہ شیخ حسینہ اگست 2024 میں طلبہ کی قیادت میں ہونے والی بغاوت کے بعد ہندوستان فرار ہوگئیں تھیں۔ حسینہ نے کہا کہ وہ بنگلہ دیش واپسی پر عدالت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔
Sheikh Hasina says she will return to Bangladesh in December with party colleagueshttps://t.co/TtF7Mx9Vri #Bangladesh— Bangladesh Awami League (@albd1971) July 10, 2026
انہوں نے مزید واضح کیا کہ ڈھاکہ میں موجودہ حکام کے ساتھ ان کی منصوبہ بند وطن واپسی کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ شیخ حسینہ نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا، "وہ مجھے واپسی پر گرفتار کر سکتے ہیں، وہ مجھے مار بھی سکتے ہیں۔ پھر بھی، مجھے جانا ہے۔"
اپنے ملک میں اپنے سیاسی حامیوں کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے، سابق وزیر اعظم نے گھر پر نتائج کا سامنا کرنے کے اپنے ارادے پر زور دیا۔
انہوں نے کہا، "میری پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر موت آتی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ میری اپنی زمین پر آئے، جہاں میرے والدین دفن ہیں اور جہاں ان کا خون بہا ہے،"۔
یہ بڑا اعلان بنگلہ دیش کے بین الاقوامی جرائم کے ٹریبونل کے اس فیصلے کے بعد کیا گیا ہے جس میں اسے انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم ٹھہرایا گیا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔
ان الزامات کا تعلق 2024 میں طلبہ کی زیرقیادت مظاہروں پر ریاست کے کریک ڈاؤن سے ہے، جو بالآخر عوامی لیگ کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنا۔ ٹریبونل نے اسے سیاسی بدامنی کے دوران مظاہرین کی ہلاکتوں کو روکنے میں حکم دینے یا ناکام ہونے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
اسی فیصلے میں ٹربیونل نے سابق وزیر داخلہ اسد الزماں خان کمال کو سزائے موت اور سابق انسپکٹر جنرل آف پولیس چودھری عبداللہ المامون کو پانچ سال قید کی سزا سنائی۔ عدالتی ادارے نے ریاست کو شیخ حسینہ اور کمال دونوں کے اثاثے ضبط کرنے کی بھی ہدایت کی۔