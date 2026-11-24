شیخ حسینہ نے 16 دسمبر 'یومِ فتح' کو بنگلہ دیش واپسی کا کیا اعلان، گرفتاری کا امکان
اس ماہ کے اوائل میں، حسینہ نے کہا تھا کہ وہ ہر صورت میں ملک واپس آئیں گی، اور موت بھی انہیں نہیں روک سکتی۔
Published : November 24, 2026 at 1:46 PM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے 16 دسمبر کو ہندوستان سے اپنے وطن واپسی کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جنگ کے بعد بنگلہ دیش اس دن کو یوم فتح کے طور پر مناتا ہے۔
پانچ اگست 2024 کو، طلبہ کی قیادت میں ایک بڑی عوامی تحریک نے شیخ حسینہ کے 15 سالہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں ہندوستان میں جلاوطنی اختیار کرنی پڑی۔ اس ہنگامہ آرائی کے دوران سینکڑوں مظاہرین ہلاک ہوئے، بعد ازاں، ان کی غیر موجودگی میں انہیں 'انسانیت کے خلاف جرائم' کے ارتکاب پر سزائے موت سنائی گئی۔ حسینہ نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ وطن واپسی پر قانونی طور پر مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے پریس سیکرٹری، ابو عبداللہ ایم صالح نے 'دی ایسوسی ایٹڈ پریس' (اے پی) کو بتایا کہ حکومت ایک مجرم کے طور پر ان کی حوالگی کے مطالبے پر قائم ہے۔ انہوں نے فون پر کہا، "میری حکومت کا موقف بالکل واضح ہے۔ انہیں ایک ٹربیونل نے مجرم قرار دیا ہے۔ ہم نے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔"
بڑے پیمانے پر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وطن واپسی پر حسینہ کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے گا۔ ایک پراسیکیوٹر نے پہلے ہی نشاندہی کی تھی کہ حسینہ سزائے موت کے خلاف اپیل نہیں کر سکتیں، کیونکہ اپیل دائر کرنے کی مقررہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے علاوہ، ان کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کی کوئی قانونی بنیاد بھی موجود نہیں ہے۔
اگرچہ بنگلہ دیشی قانون میں صدارتی معافی کی گنجائش موجود ہے، لیکن حسینہ نے کبھی ایسی معافی کی درخواست نہیں کی۔ اس کے برعکس، انہوں نے اس عدالتی فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ منگل کے روز اپنی واپسی کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے، انہوں نے موجودہ وزیر اعظم، طارق رحمان سے مطالبہ کیا کہ وہ قومی ایئر لائن کے ذریعے ان کی واپسی کے انتظامات کریں۔
ایک بیان میں، ترجمان سید مزمل علی نے کہا، "چونکہ شیخ حسینہ کو پانچ اگست 2024 کو بنگلہ دیشی طیارے کے ذریعے ہندوستان بھیجا گیا تھا، اس لیے اب وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ حکومت دہلی سے ڈھاکہ واپسی کے لیے ان کے ہوائی سفر کا انتظام کرے۔" حسینہ کی ایک ساتھی، ابو عبیدہ آرین نے 'دی ایسوسی ایٹڈ پریس' کو بتایا، "یہ انتہائی علامتی بات ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش واپسی کے لیے 16 دسمبر یعنی ہمارے 'یومِ فتح' کا انتخاب کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ اس تاریخی دن کو اپنے عوام کے درمیان منائیں گی اور اپنے والد، بنگابندھو شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں حاصل ہونے والی عظیم فتح کو خراجِ تحسین پیش کریں گی۔"
آرین نے مزید کہا، "ہمیں یقین ہے کہ وہ واپس آئیں گی، اور ان کی واپسی پر، ان کی قیادت میں بنگلہ دیش ایک بار پھر امن، استحکام اور خوشحالی کی جانب گامزن ہوگا۔" حسینہ کے والد نے پاکستان کے خلاف جنگ کی قیادت کی تھی اور وہ ملک کے پہلے سربراہ بنے۔ 1975 میں ایک فوجی بغاوت کے دوران انہیں قتل کر دیا گیا تھا، اور اس واقعے میں ان کے خاندان کے بیشتر افراد بھی مارے گئے تھے۔ حسینہ اور ان کی چھوٹی بہن اس لیے بچ گئیں کیونکہ وہ اس وقت ملک سے باہر تھیں۔
اس ماہ کے اوائل میں، 'دی ایسوسی ایٹڈ پریس' کے ساتھ ایک انٹرویو میں، حسینہ نے کہا تھا کہ وہ ہر حال میں دسمبر میں ملک واپس آئیں گی اور زور دے کر کہا کہ موت بھی انہیں وطن واپسی سے نہیں روک سکتی۔ حسینہ کے اقتدار سے ہٹائے جانے کے تین دن بعد، نوبل امن انعام یافتہ محمد یونس نے عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر ذمہ داری سنبھالی تھی، جس نے بعد اقتدار ایک منتخب انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ یہ انتظامیہ شیخ مجیب الرحمان کی 'بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی' (بی این پی) کی قیادت میں تھی۔ محمد یونس کی زیرِ قیادت حکومت نے حسینہ کی جماعت 'عوامی لیگ' پر پابندی عائد کر دی، جس کی وجہ سے وہ فروری میں ہونے والے انتخابات میں حصہ نہ لے سکی۔
ملک کی سب سے بڑی اسلامی جماعت، 'جماعتِ اسلامی' فروری کے انتخابات کے ذریعے سیاست میں واپس آ گئی ہے اور اب بنگلہ دیش میں مرکزی اپوزیشن جماعت ہے۔ حسینہ کے دورِ اقتدار میں، اس جماعت کے کئی اعلیٰ رہنماؤں کو 1971 میں پاکستانی فوجی حکومت کی حمایت کے الزام میں سزائے موت دی گئی تھی۔
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