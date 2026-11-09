شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش واپسی کے لیے نیا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ طلب کیا، رپورٹ
رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ بنگلہ دیش واپس آکر عدالت کے سامنے ہتھیار ڈالنا چاہتی ہیں۔
Published : November 9, 2026 at 4:18 PM IST
نئی دہلی: بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے نئی دہلی میں بنگلہ دیش کے سفارت خانے سے نئے پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ (این آئی ڈی) کی درخواست کی ہے تاکہ دسمبر میں ان کی وطن واپسی کی منصوبہ بندی کی جاسکے۔ اگست 2024 میں ایک مہلک بغاوت کے بعد ہندوستان فرار ہونے کے بعد سے یہ ان کا اس طرح کا پہلا مواصلت ہے جس نے ان کی 15 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق پیر کو لندن میں میٹرکس چیمبرز میں حسینہ کے وکلاء نے نئی دہلی میں بنگلہ دیش کے سفارت خانے میں قائم مقام ہائی کمشنر پریتی رحمان کو ایک خط پیش کیا جس میں ان کی واپسی کے لیے ضروری دستاویزات جاری کرنے کی درخواست کی گئی۔
اگست 2024 میں بنگلہ دیش سے فرار ہونے کے بعد حسینہ کا یہ پہلا خط ہے، جس میں جلاوطنی سے واپسی کے اپنے بیان کردہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی طرف ایک قدم کا اشارہ دیا گیا ہے۔ ان کے وکلا نے لکھا، "عبوری حکومت اور دیگر حکام کی جانب سے ان کا موجودہ بنگلہ دیشی پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ (این آئی ڈی) منسوخ کرنے کی خبروں کی روشنی میں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے مؤکل کو نیا بنگلہ دیشی پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ جاری کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔
قانونی نمائندوں نے حکام سے اپیل کی کہ وہ ان کی بنگلہ دیشی شہریت اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی آلات کے تحت ان کی ذمہ داریوں کا حوالہ دیتے ہوئے درخواست کو تیز کریں۔ روئٹرز کے مطابق حسینہ بنگلہ دیش واپس آنے اور عدالت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔
ان کے معاونین نے پیر کو کہا کہ ضروری رسمی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد ان کی واپسی کی صحیح تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ تاہم، ان کی متوقع واپسی نئے سیاسی اور قانونی تناؤ کو جنم دے سکتی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی جنگی جرائم کی عدالت نے نومبر 2025 میں طالب علم کی قیادت میں ہونے والی بغاوت کے خلاف مہلک کریک ڈاؤن کا حکم دینے پر ان کی غیر حاضری میں موت کی سزا سنائی تھی۔
حسینہ نے ہندوستان میں رہتے ہوئے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ حسینہ کی رخصتی نے کئی ہفتوں کے مظاہروں کو جنم دیا جو جون 2024 میں متنازعہ سرکاری ملازمتوں کے کوٹہ سسٹم پر شروع ہوا تھا۔ بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ کی جانب سے ریزرویشن کے نظام کو بحال کرنے کے بعد مظاہروں میں شدت آئی، جس نے 1971 کی جنگ آزادی کے جنگجوؤں کی اولادوں کو 30 فیصد سرکاری نوکریاں دی تھیں۔
طلباء میرٹ کی بنیاد پر بھرتیوں کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، لیکن یہ تحریک تیزی سے پرتشدد جھڑپوں، سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے ضرورت سے زیادہ طاقت کے الزامات، بے روزگاری کے خدشات، اور گورننس اور مبینہ بدعنوانی پر بڑے پیمانے پر عوامی غصے کی شکل اختیار کر گئی۔
حکومت کا ردعمل، جس میں مظاہرین کے خلاف مہلک کریک ڈاؤن شامل تھا، نے احتجاج کو مزید تیز کر دیا، جس نے طلباء کی زیر قیادت تحریک کو حسینہ کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والی ملک گیر مہم میں تبدیل کر دیا۔ 5 اگست 2024 کو، جب ہزاروں افراد نے ڈھاکہ کی طرف مارچ کیا، حسینہ نے استعفیٰ دے دیا اور ایک فوجی طیارے میں سوار ہو کر ہندوستان بھاگ گئی۔
دریں اثنا، حسینہ کی عوامی لیگ، جو ان کی برطرفی سے قبل بنگلہ دیش کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، اس کے بعد سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پارٹی کے بہت سے رہنما اور حامی یا تو گرفتار ہو چکے ہیں یا بھارت اور دیگر ممالک میں جلاوطن ہو چکے ہیں۔
حسینہ کا ہندوستان میں مسلسل قیام بھی دوطرفہ تعلقات میں تنازعہ کا باعث بنا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش نے بارہا حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا اور ان کی عبوری انتظامیہ نے دسمبر 2024 میں نئی دہلی کو باضابطہ درخواست بھیجی۔
ہندوستان نے کہا ہے کہ درخواست کی جانچ قانونی طریقہ کار کے مطابق کی جا رہی ہے۔ بھارتی حکام نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ اس معاملے میں دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان قانونی اور سفارتی تحفظات شامل ہیں۔