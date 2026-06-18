امریکہ ایران امن معاہدے پر پاکستان نے ثالث کے طور پر دستخط کر دئے
شریف نے مغربی ایشیا میں امن کی بحالی کے لیے ٹرمپ اور ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کی تعریف کی۔
Published : June 18, 2026 at 10:48 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت (اسلام آباد ایم او یو) پر دستخط کیے، جس کا مقصد مغربی ایشیا میں امن کی بحالی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ وہ مذاکراتی عمل کے چیف ثالث کے طور پر معاہدے کے ضامن بن گئے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے بدھ کو اس دستاویز پر دستخط کیے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایم او یو پر شہباز شریف کے دستخط سوئٹزرلینڈ میں ایک رسمی تقریب کے انعقاد سے ایک روز قبل ہوئے ہیں۔ امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے اہم مذاکرات کاروں کی شرکت متوقع ہے۔
شریف کے دفتر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا، "پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے "اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت" پر ضامن کے طور پر دستخط کیے ہیں۔ 'اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت' پر ٹرمپ اور پیزشکیان کے دستخط پہلے سے موجود ہیں۔"
وزیر اعظم کے دفتر نے جمعرات کو شریف کی دستاویز پر دستخط کرنے کی تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کیں۔شریف نے مغربی ایشیا میں امن کی بحالی کے لیے ٹرمپ اور ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کی تعریف کی، جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ دستاویز پر دستخط کے بعد آبنائے ہرمز کو فوری طور پر دوبارہ کھول دیا جائے گا اور امریکا فوری طور پر اپنی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا۔
ٹرمپ نے بدھ کو ایران کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ انہوں نے فرانس کے پیلس آف ورسائی میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس سے قبل انہوں نے G-7 سربراہی اجلاس کے بعد فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ عشائیہ کیا تھا۔ بعد میں ایرانی میڈیا نے صدر پیزشکیان کی تصاویر جاری کیں جن میں کیمرے کے لیے دستخط شدہ دستاویز کی ایک کاپی موجود تھی۔
شریف نے جمعرات کو کہا کہ دونوں حکومتوں کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے معاہدے پر دستخط تنازع کے سفارتی حل کے لیے ان کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے مغربی ایشیائی ممالک جیسے سعودی عرب، قطر، ترکی اور مصر کا بھی اس عمل میں تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا۔
شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ آج امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان تاریخی 'اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت' (ایم او یو) پر ڈیجیٹل طور پر دستخط ہو گئے ہیں۔" انہوں نے پوسٹ میں کہا، "اسلام آباد ایم او یو فوری طور پر نافذ العمل ہو گا۔ پہلے قدم کے طور پر، ایران فوری طور پر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا، جبکہ امریکہ فوری طور پر اپنی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا۔"
شریف نے ٹرمپ کو مبارکباد دی اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سفارت کاری کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی اور تنازعات کے پرامن حل کو ترجیح دینے سے ایک بار پھر ایک تنازعہ کو ختم کرنے میں مدد ملی ہے جس کے خطے اور اس سے باہر کے ممالک کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔
شریف نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای اور صدر پیزشکیان کے لیے اپنے "احترام اور شکرگزار" کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے امن کی راہ پر گامزن ہونے میں دانشمندی، دور اندیشی اور سفارتی پختگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ایرانی مذاکراتی ٹیم کے اراکین بشمول محمد باقر غالب، عباس عراقچی اور اسکندر مومنی کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ شریف نے کہا کہ ان کے صبر، استقامت اور تعمیری بات چیت کے عزم نے اس معاہدے کو حتمی شکل دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
وزیراعظم نے کہا، "میں خاص طور پر قطری قیادت کی مخلصانہ کوششوں اور تعمیری تعاون کا اعتراف کرنا چاہوں گا، جس کی وجہ سے ہمیں امن معاہدے تک پہنچنے میں مدد ملی۔ میں اس سلسلے میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کی قیادت کے اہم کردار اور انمول شراکت کو بھی سراہتا ہوں۔" شریف نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعاون کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کامیابی کو ممکن بنانے اور امن اور علاقائی استحکام کو آگے بڑھانے میں ان کی انتھک کوششیں، بے لوث لگن اور اہم کردار اہم ہے۔