امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت کی شریف نے کی تعریف، کہا 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق
شریف نے کہا کہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈر اسٹینڈنگ کےتحت اعلیٰ سطحی کمیٹی کا پہلا اجلاس برگن اسٹاک میں کامیابی کےساتھ اختتام پذیر ہوا۔
Published : June 22, 2026 at 5:19 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران امن مذاکرات میں شامل تمام فریقوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔
سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں شریف نے کہا کہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈر اسٹینڈنگ (ایم او یو) کے تحت اعلیٰ سطحی کمیٹی کا پہلا اجلاس برگن اسٹاک میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔
انہوں نے کہا کہ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے اور اس میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ اس میں 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق، سیاسی نگرانی کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کا قیام، اور مزید تکنیکی مذاکرات کا آغاز شامل ہے۔
شہباز شریف نے تعمیری بات چیت کے لیے امریکہ اور ایران دونوں کی قیادت کی جانب سے مسلسل عزم کو سراہتے ہوئے اس تاریخی عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون پر تمام دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری حالات پیدا کرنے میں قطر کی نمایاں حمایت پر اظہار تشکر کیا اور سوئس حکومت کا مذاکرات میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔
امریکی ٹیم کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس نے کی جبکہ ایرانی وفد کی قیادت پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب نے کی۔ شریف اور قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نے بھی بات چیت میں شرکت کی، مذاکرات میں سہولت فراہم کی۔
اتوار اور پیر کو سوئٹزرلینڈ میں لیک لوسرن سمٹ میں ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات، علاقائی سلامتی اور دیگر متنازعہ امور پر بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے امریکا اور ایران کے درمیان جمعرات کو اسلام آباد میں دستخط کیے گئے ایم او یو کا حصہ تھے۔ ایم او یو پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے دستخط کیے، شریف نے بطور ضامن دستخط کیے تھے۔
انہوں نے کہا کہ شریف نے خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں ان کی انتھک کوششوں کی تعریف کی۔ ان کی لگن، عزم اور استقامت واقعی قابل ستائش ہے جس کے بغیر کوئی پیشرفت نہیں ہو سکتی تھی۔
شریف نے اپنے نائب اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزارت خارجہ میں ان کی ٹیم کو ان کی سفارتی کوششوں پر دلی مبارکباد اور تہہ دل سے شکریہ بھی دیا۔ انہوں نے مذاکرات کی کامیابی میں کردار ادا کرنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی تعریف کی۔
شریف نے کہا کہ پاکستان پرامن اور دیرپا حل کی طرف مذاکرات اور سفارت کاری کو آگے بڑھانے میں اپنا مخلصانہ اور حقیقی کردار ادا کرتا رہے گا۔
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