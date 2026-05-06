شہباز شریف نے آبنائے ہرمز میں آپریشن روکنے کے اعلان پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا
Published : May 6, 2026 at 10:21 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کے روز آبنائے ہرمز میں آپریشن معطل کرنے کے اعلان پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز کا یہ بیان صدر ٹرمپ کی جانب سے پراجیکٹ فریڈم کو معطل کرنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا، جو آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری جہازوں کو محفوظ طریقے سے نکالنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔
ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے تک پہنچنے کے لیے بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ شہباز، جو دونوں ممالک کے درمیان دیرپا امن کے لیے کوشاں ہیں، نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرات مندانہ قیادت اور آبنائے ہرمز میں پراجیکٹ فریڈم کی معطلی کے حوالے سے بروقت اعلان پر ان کا شکر گزار ہوں۔
انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا پاکستان اور دیگر دوست ممالک بالخصوص سعودی عرب کی جانب سے کی گئی درخواست پر فراخدلانہ ردعمل اس حساس وقت میں علاقائی امن، استحکام اور مفاہمت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تحمل کو فروغ دینے اور مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ خطے اور اس سے باہر پائیدار امن و استحکام کو یقینی بناتے ہوئے موجودہ صورتحال کا پائیدار تصفیہ ہو جائے گا۔
مزید برآں، شہباز نے امید ظاہر کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات دیرپا امن کا باعث بنیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں منعقدہ چھٹی عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
شہباز نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کوششوں سے دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کا دروازہ کھلا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ مذاکرات جلد ہی مزید جان و مال کے نقصان کے بغیر خطے میں دیرپا امن کی راہ ہموار کریں گے۔
اپنے خطاب میں شہباز شریف نے پاکستان آنے پر امریکا اور ایران کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امریکا اور ایران کے درمیان امن مذاکرات میں سعودی عرب، چین اور ترکی کے کردار کا بھی شکریہ ادا کیا۔