بلوچستان میں اس ہفتے انسدادِ دہشت گردی کی کارروائیوں میں تینتیس دہشت گرد ہلاک: پاک فوج کا دعویٰ
پاکستانی سکیورٹی فورسز نے بتایا کہ ان کارروائیوں میں تحریکِ طالبان پاکستان (TTP) اور بلوچ عسکریت پسند گروپوں سے تعلق رکھنے والے
Published : September 26, 2026 at 10:49 AM IST
اسلام آباد: فوج نے جمعہ کے روز بتایا کہ پاکستانی سکیورٹی فورسز نے اس ہفتے شورش زدہ صوبہ بلوچستان میں انسدادِ دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران کم از کم 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ ان آپریشنز میں تحریکِ طالبان پاکستان اور بلوچ عسکریت پسند گروپوں سے وابستہ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
فوج کے مطابق، 24 ستمبر کو جاری 'آپریشن شعبان' کے ایک حصے کے طور پر، سکیورٹی فورسز نے "دہشت گردوں کے مزید ٹھکانوں کو تباہ کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد پانچ دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جس سے ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 22 ہو گئی"۔
خطرے کے مکمل خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری
پاک فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ فوج نے کہا کہ علاقے سے خطرے کے مکمل خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ ایک اور کارروائی میں، 25 ستمبر کو سکیورٹی فورسز نے ضلع نوشکی میں انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن (IBO) کا انعقاد کیا۔
دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ
فوج نے بتایا، "آپریشن کے دوران، (ہمارے) اپنے دستوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 11 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔" اس سے قبل، صوبے کے مختلف علاقوں میں کی جانے والی کارروائیوں میں 21 ستمبر سے اب تک 17 دہشت گرد پہلے ہی ہلاک کیے جا چکے تھے۔
دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم
فوج نے مزید کہا کہ سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے انسدادِ دہشت گردی کی یہ انتھک مہم بیرون ملک سے فنڈڈ اور حمایت یافتہ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پوری رفتار سے جاری رہے گی۔ دوسری جانب، صدارتی محل (ایوانِ صدر) سے جاری ایک بیان کے مطابق، صدر آصف علی زرداری نے دہشت گرد گروپوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سکیورٹی فورسز کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔