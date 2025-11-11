پاکستان کے خیبرپختونخوا میں آئی ای ڈی دھماکہ، دھماکے میں سولہ سکیورٹی اہلکار زخمی
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں آئی ای ڈی دھماکے میں 16 فوجی زخمی ہو گئے۔
Published : November 11, 2025 at 4:21 PM IST
پشاور (پاکستان): پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخواہ میں سکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنانے والے دیسی ساختہ بم (آئی ای ڈی) کے دھماکے میں کم از کم 16 فوجی زخمی ہو گئے، ایک اہلکار نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ پاکستانی فوج اور فرنٹیئر کور کے جوانوں کا قافلہ ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں لونی چوکی سے واپس آ رہا تھا کہ پیر کی رات دیر گئے لونی گاؤں میں دیسی ساختہ بم پھٹ گیا۔
دریں اثنا، سکیورٹی حکام نے بتایا کہ پیر کے روز افغانستان کی سرحد سے متصل جنوبی وزیرستان ضلع میں کیڈٹ کالج کے مرکزی دروازے پر ایک خودکش بمبار نے دھماکہ خیز مواد سے دھماکہ کیا جس میں چھ افراد زخمی ہوئے۔ سکیورٹی حکام کے مطابق کیڈٹ کالج وانا پر حملہ مبینہ طور پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) نے کیا۔
پولیس، قانون نافذ کرنے والے اہلکار اور سکیورٹی فورسز نشانہ
گزشتہ سال، پاکستانی حکومت نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان (TTP) کو "فتنہ الخوارج" کا نام دیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں، "فتنہ الخوارج" ایک اصطلاح ہے جو پہلے تشدد میں ملوث گروہوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
پاکستان میں ان دنوں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پر افغانستان کی سرحد سے ملحقہ علاقوں میں، جن میں زیادہ تر پولیس، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور سکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے افغانستان کی سرحد سے متصل شمال مغربی علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر چھاپوں کے دوران 20 پاکستانی طالبان عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔
ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم قرار
اس واقعے سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ پاکستانی فوج نے مقتول عسکریت پسندوں کا نام خوارج رکھا ہے، جسے حکومت کالعدم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ٹی ٹی پی کو امریکہ اور اقوام متحدہ دونوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔
ایک فوجی بیان کے مطابق، اتوار کو شمالی وزیرستان میں آٹھ عسکریت پسند مارے گئے، جو کہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں ٹی ٹی پی کے سابق گڑھ ہیں اور شمال مغرب میں درہ آدم خیل ضلع میں ایک الگ کارروائی میں 12 دیگر مارے گئے۔