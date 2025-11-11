ETV Bharat / international

پاکستان کے خیبرپختونخوا میں آئی ای ڈی دھماکہ، دھماکے میں سولہ سکیورٹی اہلکار زخمی

پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں آئی ای ڈی دھماکے میں 16 فوجی زخمی ہو گئے۔

several security personnel injured in ied blast in pakistan khyber pakhtunkhwa Urdu News
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں بلاسٹ (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 11, 2025 at 4:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

پشاور (پاکستان): پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخواہ میں سکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنانے والے دیسی ساختہ بم (آئی ای ڈی) کے دھماکے میں کم از کم 16 فوجی زخمی ہو گئے، ایک اہلکار نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ پاکستانی فوج اور فرنٹیئر کور کے جوانوں کا قافلہ ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں لونی چوکی سے واپس آ رہا تھا کہ پیر کی رات دیر گئے لونی گاؤں میں دیسی ساختہ بم پھٹ گیا۔

دریں اثنا، سکیورٹی حکام نے بتایا کہ پیر کے روز افغانستان کی سرحد سے متصل جنوبی وزیرستان ضلع میں کیڈٹ کالج کے مرکزی دروازے پر ایک خودکش بمبار نے دھماکہ خیز مواد سے دھماکہ کیا جس میں چھ افراد زخمی ہوئے۔ سکیورٹی حکام کے مطابق کیڈٹ کالج وانا پر حملہ مبینہ طور پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) نے کیا۔

پولیس، قانون نافذ کرنے والے اہلکار اور سکیورٹی فورسز نشانہ

گزشتہ سال، پاکستانی حکومت نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان (TTP) کو "فتنہ الخوارج" کا نام دیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں، "فتنہ الخوارج" ایک اصطلاح ہے جو پہلے تشدد میں ملوث گروہوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

پاکستان میں ان دنوں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پر افغانستان کی سرحد سے ملحقہ علاقوں میں، جن میں زیادہ تر پولیس، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور سکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے افغانستان کی سرحد سے متصل شمال مغربی علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر چھاپوں کے دوران 20 پاکستانی طالبان عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔

ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم قرار

اس واقعے سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ پاکستانی فوج نے مقتول عسکریت پسندوں کا نام خوارج رکھا ہے، جسے حکومت کالعدم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ٹی ٹی پی کو امریکہ اور اقوام متحدہ دونوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔

ایک فوجی بیان کے مطابق، اتوار کو شمالی وزیرستان میں آٹھ عسکریت پسند مارے گئے، جو کہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں ٹی ٹی پی کے سابق گڑھ ہیں اور شمال مغرب میں درہ آدم خیل ضلع میں ایک الگ کارروائی میں 12 دیگر مارے گئے۔

یہ بھی پڑھیں:

حادثہ ہے یا سازش؟ کانپور میں مسجد کے قریب زوردار دھماکہ، دو اسکوٹر تباہ، چھ افراد زخمی، اسپتال میں زیر علاج

پاکستان میں آئی ای ڈی دھماکے میں کیپٹن سمیت چھ فوجی ہلاک، خیبرپختونخوا میں ہوا دھماکہ

امریکا: گولہ بارود کی فیکٹری میں زوردار دھماکہ، انیس افراد کی ہلاکت کا خدشہ

بلوچستان، پاکستان میں دھماکہ: جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں

پاکستان: اسلام آباد میں عدالت کے باہر دھماکہ، 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی

پاکستان کے شہر کوئٹہ میں دھماکہ، 10 افراد ہلاک، 30 ​​سے ​​زائد زخمی

پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں دھماکہ، 24 افراد ہلاک

TAGGED:

ARMY AND FRONTIER CORPS PERSONNEL
PAKISTAN KHYBER PAKHTUNKHWA BLAST
16 SECURITY PERSONNEL INJURED
IED BLAST IN PAKISTAN KHYBER
BLAST IN PAKISTAN KHYBER PAKHTUNKHA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.