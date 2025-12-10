مراکش کے شہر فیز میں عمارت منہدم، 19 افراد ہلاک
مراکش کے بڑے شہروں میں سے ایک فیز میں عمارت گرنے سے 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ تباہی کی وجہ واضح نہیں ہے۔
Published : December 10, 2025 at 5:37 PM IST
فیز، مراکش: مراکش کے شہر فیز میں راتوں رات دو چار منزلہ عمارتیں منہدم ہو گئیں، اسی سال میں عمارت منہدم ہونے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ حکام نے بتایا کہ، اس مہلک واقعے میں 19 افراد ہلاک ہو گئے۔
مراکش کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ دو رہائشی عمارتوں میں آٹھ خاندان رہائش پذیر ہیں۔ عمارتوں کے گرنے سے سولہ افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپتال میں علاج کے لیے بھیجا گیا۔ حکام نے بتایا کہ محلے کو خالی کرا لیا گیا ہے اور تلاش اور بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں۔
یہ واضح نہیں ہے کہ تباہی کی وجہ کیا ہے یا بدھ کی صبح کتنے لوگ لاپتہ تھے۔
فیز مراکش کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے جو اپنے ثقافتی ورثے اور تنگ گلیوں کے جال سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ فیز اس ماہ کے افریقہ کپ آف نیشنز اور فیفا 2030 ورلڈ کپ کے میزبانوں میں سے ایک ہے۔ سیاحت کے علاوہ، یہ ملک کے غریب ترین شہری مراکز میں سے ایک ہے، جہاں بہت سے محلوں میں قدیم انفراسٹرکچر عام ہے۔
مراکش کے آؤٹ لیٹ Le360 کے مطابق، مئی میں ایک عمارت گرنے سے 10 افراد ہلاک اور سات زخمی ہو گئے تھے۔
مراکش میں بلڈنگ کوڈز اکثر نافذ نہیں ہوتے ہیں، خاص طور پر قدیم شہروں میں جہاں پرانے کثیر خاندانی گھر عام ہیں۔ بنیادی خدمات میں فرق اس سال کے شروع میں ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں کا ایک مرکزی نقطہ تھا۔
مظاہرین نے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور دیگر عوامی خدمات میں عدم مساوات کو دور کرنے کے بجائے نئے اسٹیڈیم میں سرمایہ کاری کرنے پر حکومت پر تنقید کی تھی۔
