پاکستان کے شہر پشاور میں اسکول کی چھت گرنے سے 28 طلباء سمیت 29 افراد ہلاک، 40 سے زائد زخمی
اسپتال کے ترجمان کے مطابق، اس المناک واقعے میں 6 طالبات سمیت 28 طلباء اور ایک خاتون ٹیچر جاں بحق ہوگئے۔
By PTI
Published : October 15, 2026 at 1:07 PM IST
پشاور، پاکستان: پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں جمعرات کے روز ایک نجی اسکول کی چھت گر گئی۔ پولیس کے مطابق، اس حادثے میں کم از کم 28 بچے اور ایک ٹیچر ہلاک ہو گئے، جبکہ 40 سے زائد افراد زخمی ہیں۔
پشاور کی کیپیٹل سٹی پولیس کے سربراہ میاں سعید نے بتایا کہ یہ واقعہ شہر کے اندرونی علاقے 'دیر کالونی' میں پیش آیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکول چلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
لیڈی ریڈنگ اسپتال کے ترجمان محمد عاصم کے مطابق، اس المناک واقعے میں چھ طالبات سمیت 28 طلباء اور ایک خاتون ٹیچر جاں بحق ہوگئے۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے میں 40 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔
محمد عاصم نے کہا کہ زخمیوں کے علاج کے لیے اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہلاک ہونے والے تمام بچوں کی عمریں 13 سال یا اس سے کم تھیں۔
پشاور کے ڈپٹی کمشنر آفاق وزیر نے عمارت گرنے کے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔
ریسکیو ٹیمیں اس وقت ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں اور ان بچوں یا اسکول کے عملے کی تلاش کر رہی ہیں جو ممکنہ طور پر ابھی بھی ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں۔
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ہلاکتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی۔ وزیراعظم نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ انہیں بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔
گورنر فیصل کریم کنڈی نے بھی چھت گرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
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