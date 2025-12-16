میکسیکو میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، اب تک کم از کم چھ افراد ہلاک
شمالی امریکی ریاست میکسیکو میں چھوٹے طیارے کے حادثے کی افسوسناک خبر ہے۔ حادثے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔
Published : December 16, 2025 at 10:46 AM IST
میکسیکو سٹی: مقامی حکام کے مطابق میکسیکو کی وسطی ریاست میں سان میٹیو اٹینکو میونسپلٹی میں ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہونے سے کم از کم چھ افراد ہلاک ہو گئے۔ اسٹیٹ سول پروٹیکشن کوآرڈینیٹر ایڈرین ہرنینڈز رومیرو نے میڈیا کو بتایا کہ طیارے میں پائلٹ اور کو پائلٹ سمیت 10 افراد سوار تھے۔ حادثے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔
انہوں نے کہا کہ ہلاک شدگان کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ہرنینڈز نے کہا کہ نجی جیٹ آٹھ مسافروں اور عملے کے دو ارکان کے ساتھ رجسٹرڈ تھا، لیکن حادثے کے چند گھنٹے بعد صرف سات لاشیں نکالی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی جہاز نے فٹ بال کے میدان پر اترنے کی کوشش کی ہو گی لیکن وہ قریبی کاروبار کی دھات کی چھت سے ٹکرا گیا جس سے بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔
ہنگامی عملہ جائے حادثہ پر کام میں مصروف
حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ سنہوا نیوز ایجنسی کے مطابق، ریاستی شہری تحفظ کی ایجنسی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ہنگامی عملہ جائے حادثہ پر کام کر رہا ہے اور لوگوں کو علاقے سے دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ یہ حادثہ پیر کو تولوکا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے تقریباً 5.7 کلومیٹر دور ایک صنعتی علاقے میں پیش آیا، جو ٹولوکا (Toluca) وادی میں ہوا بازی کا ایک بڑا مرکز ہے۔
حادثہ رات 12:31 بجے کے قریب پیش آیا
میکسیکو کی وزارت برائے انفراسٹرکچر، کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ نے ایک بیان میں کہا کہ حادثہ رات 12:31 بجے کے قریب پیش آیا۔ مقامی وقت سان میٹیو اٹینکو کی میئر اینا مونیز نیرا نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور لوگوں سے علاقے سے دور رہنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ طیارہ جیٹ پرو کمپنی کا تھا اور زمین پر موجود کوئی بھی شخص زخمی نہیں ہوا۔