انڈونیشیا: نرسنگ ہوم میں آگ لگنے سے 16 افراد جاں بحق
پولیس فرانزک ٹیموں نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے اور آتشزدگی کی وجہ جاننے کی کوششیں جاری ہیں۔
Published : December 29, 2025 at 11:46 AM IST
جکارتہ: انڈونیشیا کے شمالی سولاویسی صوبے کے دارالحکومت مناڈو کے ایک نرسنگ ہوم میں اتوار کو آگ لگنے سے کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ ژنہوا نیوز ایجنسی نے شمالی سولاویسی ریجنل پولیس (پولڈا سلوت) کے تعلقات عامہ کے سربراہ المسیاہ پی حسیبوان کے حوالے سے کہا کہ جائے وقوع سے لاشیں بھیانگ کارا اسپتال میں لائی گئی ہیں، جہاں متاثرین کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ اس کے بعد حکام متاثرین کے اہل خانہ سے رابطہ کیا جائے گا۔
ژنہوا کے مطابق مناڈو کے پال دعا ضلع کے رانومٹ سب ڈسٹرکٹ میں واقع پینٹی ویردھا دمائی نرسنگ ہوم میں رات تقریباً 8:36 بجے (مقامی وقت) آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی مناڈو شہر کی انتظامیہ کی طرف سے جائے وقوع پر تین فائر انجن بھیجے گئے۔ بعد ازاں اتوار کی رات 9:30 بجے تک آگ پر قابو پالیا گیا۔
ژنہوا نے حسیبوان کے حوالے سے بتایا کہ پولیس فرانزک ٹیموں نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں جائے وقوعہ کا معائنہ کرنے کے ساتھ عینی شاہدین سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے تاکہ آگ لگنے کی ابتدائی وجہ کا تعین کیا جا سکے۔
واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اس ماہ کے شروع میں دارالحکومت جکارتہ میں ایک گھر میں آگ لگنے سے کم از کم پانچ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ژنہوا کے مطابق اس گھر میں کچھ سامان تیار کرنے کے لیے ایک گودام بنایا گیا تھا اور تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔