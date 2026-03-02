لبنان میں اسرائیلی حملوں میں اکتیس افراد ہلاک، بیروت میں متعدد عمارتیں تباہ
لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے بیروت کے جنوبی مضافات اور جنوبی لبنان کو نشانہ بنایا۔
تل ابیب/بیروت: ایران کی بمباری کے درمیان، اسرائیلی فوج نے پیر کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، جس میں 31 افراد ہلاک ہوگئے۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ ملک پر اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک کم از کم 31 افراد ہلاک اور 149 زخمی ہو چکے ہیں۔
اس سے قبل حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام نے اسے فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ جس کے بعد اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا۔
بیروت کے جنوبی مضافات اور جنوبی لبنان نشانہ
آئی ڈی ایف کے مطابق، اسرائیلی آرمی چیف ایال ضمیر نے یہ اعلان حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ داغنے کے بعد ایک اجلاس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حزب اللہ کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے بیروت کے جنوبی مضافات اور جنوبی لبنان کو نشانہ بنایا۔ دارالحکومت کے نواحی علاقوں میں 20 افراد ہلاک اور 91 زخمی ہوئے۔ ملک کے جنوب میں 11 افراد ہلاک اور 58 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں، جس سے لاکھوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔
بغداد میں امریکی اسرائیلی حملہ
قطری میڈیا نیٹ ورک الجزیرہ کے مطابق، امریکہ اور اسرائیل نے عراقی دارالحکومت بغداد کے جنوب میں جرف الصخر میں ایران کے حمایت یافتہ نیم فوجی گروپ کتائب حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ میزائل حملوں سے گاڑیوں، عمارتوں اور گوداموں کو آگ لگنے سمیت کافی نقصان پہنچا ہے۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔