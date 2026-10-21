پاکستان کے پنجاب میں بس الٹنے سے 11 افراد ہلاک، 30 سے زائد زخمی
بس کراچی سے پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان جارہی تھی کہ لاہور سے 500 کلومیٹر دور راجن پور میں حادثہ پیش آیا۔
Published : October 21, 2026 at 3:49 PM IST
لاہور: پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بدھ کے روز تیز رفتار بس کے ڈیوائیڈر سے ٹکرانے اور الٹ جانے سے کم از کم 11 مسافر ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بس کراچی سے پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان جارہی تھی کہ لاہور سے 500 کلومیٹر دور راجن پور میں حادثہ پیش آیا۔
پاکستان کی نیشنل ایمرجنسی رسپانس سروس ریسکیو 1122 کے ترجمان نے بتایا کہ حادثہ ہائی وے کے ایک حصے پر پیش آیا جہاں تعمیراتی کام جاری تھا۔ ترجمان نے عینی شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے ہوا ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ تیز رفتار بس ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور الٹ گئی جس سے متعدد مسافر پھنس گئے اور زخمی ہوگئے۔ آٹھ مسافروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ تین دیگر نے ہسپتال میں علاج کے دوران دم توڑ دیا۔
زخمیوں میں سے تین کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ امدادی کارروائیوں میں شامل ایک اہلکار کے مطابق 19 زخمی مسافروں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا جب کہ 12 دیگر معمولی زخمیوں کو جائے وقوعہ پر طبی امداد دی گئی۔
جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اور امدادی ٹیموں نے ان کی لاشوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے حکام کو زخمیوں کے علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔
انہوں نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے حکام کو ہدایت کی کہ حادثے کے ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔