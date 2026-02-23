ETV Bharat / international

نیپال میں بڑا حادثہ: مسافر بس دریا میں گر گئی، 18 افراد ہلاک

حکام نے بتایا کہ بس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں نیوزی لینڈ کا ایک مسافر بھی شامل ہے۔

علامتی تصویر
علامتی تصویر (File Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 23, 2026 at 9:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

کھٹمنڈو: نیپال کے دھاڈنگ ضلع میں پیر کی صبح ایک مسافر بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ تیز رفتار کی وجہ سے بس دریائے ترشولی میں گر گئی۔ اس حادثے میں 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ گجوری کے قریب پیش آیا۔

مسلح پولیس فورس کے ترجمان بشنو پرساد بھٹہ کے مطابق، حادثہ اس وقت پیش آیا جب پوکھرا سے کھٹمنڈو جانے والی بس، کھٹمنڈو سے تقریباً 90 کلومیٹر مغرب میں پرتھوی ہائی وے پر واقع ترشولی ندی میں صبح 1:30 بجے گر گئی۔

بھٹہ کے مطابق جائے وقوع سے 17 لاشیں برآمد ہوئی ہیں اور 28 مسافروں کو بچا لیا گیا ہے۔ زخمی مسافروں کو علاج کے لیے مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ نیپالی فوج، مسلح پولیس فورس اور ریسکیو ٹیموں کو راحت اور بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔

حکام نے بتایا کہ بس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں نیوزی لینڈ کا ایک مرد مسافر بھی شامل ہے۔ زخمیوں میں ایک جاپانی اور ایک ڈچ شہری شامل ہیں، دونوں خواتین ہیں۔ بس حادثے کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوسکی ہے۔ تاہم پولیس کو شبہ ہے کہ اس کی وجہ تیز رفتاری ہوسکتی ہے۔

TAGGED:

BUS PLUNGED INTO TRISHULI RIVER
DHADING BUS ACCIDENT
نیپال بس حادثہ
SEVERAL KILLED IN NEPAL ACCIDENT
NEPAL BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.