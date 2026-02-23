نیپال میں بڑا حادثہ: مسافر بس دریا میں گر گئی، 18 افراد ہلاک
حکام نے بتایا کہ بس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں نیوزی لینڈ کا ایک مسافر بھی شامل ہے۔
Published : February 23, 2026 at 9:11 AM IST
کھٹمنڈو: نیپال کے دھاڈنگ ضلع میں پیر کی صبح ایک مسافر بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ تیز رفتار کی وجہ سے بس دریائے ترشولی میں گر گئی۔ اس حادثے میں 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ گجوری کے قریب پیش آیا۔
مسلح پولیس فورس کے ترجمان بشنو پرساد بھٹہ کے مطابق، حادثہ اس وقت پیش آیا جب پوکھرا سے کھٹمنڈو جانے والی بس، کھٹمنڈو سے تقریباً 90 کلومیٹر مغرب میں پرتھوی ہائی وے پر واقع ترشولی ندی میں صبح 1:30 بجے گر گئی۔
Nepal | At least 18 people lost their lives after a passenger bus plunged into a river in Dhading, Nepal. Recue operations are underway: Police— ANI (@ANI) February 23, 2026
بھٹہ کے مطابق جائے وقوع سے 17 لاشیں برآمد ہوئی ہیں اور 28 مسافروں کو بچا لیا گیا ہے۔ زخمی مسافروں کو علاج کے لیے مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ نیپالی فوج، مسلح پولیس فورس اور ریسکیو ٹیموں کو راحت اور بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ بس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں نیوزی لینڈ کا ایک مرد مسافر بھی شامل ہے۔ زخمیوں میں ایک جاپانی اور ایک ڈچ شہری شامل ہیں، دونوں خواتین ہیں۔ بس حادثے کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوسکی ہے۔ تاہم پولیس کو شبہ ہے کہ اس کی وجہ تیز رفتاری ہوسکتی ہے۔