شمال مغربی پاکستان میں امن ریلی کے دوران دھماکے میں 14 افراد جاں بحق
دھماکا اس وقت ہوا جب ضلع سوات کے کبل ٹاؤن میں ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے سوات امن ریلی جاری تھی۔
By PTI
Published : August 2, 2026 at 10:22 PM IST
پیشاور(پاکستان): اتوار کو شمال مغربی پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں ایک امن ریلی کے دوران ایک پولیس سٹیشن پر خودکش حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور ایک درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں پانچ سکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ دھماکا اس وقت ہوا جب ضلع سوات کے کبل ٹاؤن میں ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے سوات امن ریلی جاری تھی۔ فوری طور پر کسی گروپ یا فرد نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔
ریسکیو 1122 سوات کے ترجمان نے بتایا کہ 9 لاشیں سنٹرل اسپتال سیدو شریف بھیج دی گئیں جب کہ کبل اسپتال کے ڈاکٹروں نے مزید 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کردی جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 14 ہوگئی۔ سوات امن ریلی کا اہتمام سوات امن جرگہ (مقامی قبائلی کونسل) نے کیا تھا، اور شرکاء نے نعرے لگائے اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر علاقے میں امن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس کی بے عملی کی وجہ سے پچھلے کچھ مہینوں سے سیکورٹی کی صورتحال ابتر ہوئی ہے۔
سوات کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر (ڈی پی او) کے مطابق مشتبہ خودکش حملہ آور نے کبل تھانے اور پولیس لائنز کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن پولیس نے اسے مرکزی دروازے پر روک دیا۔ڈی پی او نے بتایا کہ حملہ آور نے پھر دھماکہ خیز مواد سے دھماکہ کیا، جس سے مرکزی دروازے کو نقصان پہنچا۔
مالاکنڈ کے ریجنل پولیس آفیسر (آر پی او) سید فدا حسن شاہ نے کہا کہ پولیس کی بروقت کارروائی سے ایک بڑا سانحہ ٹل گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر حملہ آور کبل پولیس کمپاؤنڈ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو جان و مال کا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا تھا۔
کبل پولیس کمپاؤنڈ میں پولیس اسٹیشن، پولیس لائنز، ایک سہولتی مرکز، اور کئی دیگر سرکاری دفاتر ہیں۔ ریسکیو 1122 کے ڈائریکٹر جنرل شاہ فہد کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سوات شعیب منصور کی زیر نگرانی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ رات 9 بجے (مقامی وقت) تک ریسکیو ٹیموں نے 15 سے زائد زخمیوں کو ہنگامی طبی امداد فراہم کی اور انہیں علاج کے لیے مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا۔
ملاکنڈ کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک افسر، تین شہری اور ایک بچہ سمیت پانچ پولیس اہلکار شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور حملے کی نوعیت اور حالات کا تعین کرنے کے لیے فرانزک شواہد اکٹھے کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔
وزیراعلیٰ نے دھماکے میں جاں بحق ہونے والے پولیس اہلکاروں اور شہریوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔صوبائی گورنر فیصل کریم کنڈی نے واقعے کی مذمت کی ہے۔ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی نے ضلع سوات کے علاقے کبل میں دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کرلی۔
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