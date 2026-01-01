سوئٹزرلینڈ میں دھماکہ، متعدد افراد ہلاک، پولیس تحقیقات کا آغاز

سوئٹزرلینڈ میں دھماکہ، متعدد افراد ہلاک، پولیس تحقیقات کا آغاز
سوئس میڈیا کی طرف سے شائع ہونےوالی تصاویر میں ایک عمارت کو آگ لگتی دکھائی دے رہی ہے،جس کے قریب ہی ایمرجنسی سروسز موجود ہیں۔
Published : January 1, 2026 at 2:35 PM IST
جنیوا، سوئٹزرلینڈ: سوئس پولیس نے جمعرات کی صبح کہا کہ کرانس-مونٹانا کے لگژری الپائن سکی ریزورٹ قصبے میں ایک بار میں ہونے والے دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور کچھ زخمی ہوئے۔
جنوب مغربی سوئٹزرلینڈ میں والیس کینٹن میں پولیس کے ترجمان گیٹن لاتھیون نے اے ایف پی کو بتایا کہ "نامعلوم زور دار دھماکہ ہوا"۔ "بہت سے لوگ زخمی ہوئے، اور بہت سے مارے گئے۔"
انہوں نے کہا کہ دھماکہ تقریباً 1:30 بجے (0030 GMT) لی کنسٹیلیشن نامی بار میں ہوا، جو سیاحوں میں مقبول ہے، جب لوگ نئے سال کا جشن منا رہے تھے۔
سوئس میڈیا کی طرف سے شائع ہونے والی تصاویر میں آگ لگنے والی عمارت اور قریبی ایمرجنسی سروسز کو دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’امداد ابھی جاری ہے۔سوئس پولیس نے کہا کہ کرانس مونٹانا کے پرتعیش الپائن سکی ریزورٹ کے ایک بار میں دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور کچھ زخمی ہوئے۔
کینٹونل پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی تاہم متعدد ہلاکتوں کی تصدیق ہوگئی ہے۔
سوئس پولیس نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ کرانس مونٹانا کے سکی ریزورٹ میں دھماکے کے وقت بار میں 100 سے زائد افراد موجود تھے۔پولیس نے یہ معلومات سوئس میڈیا آؤٹ لیٹ بلک کے ساتھ شیئر کی۔ پولیس کے مطابق جائے وقوعہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ انتظامیہ کی کئی ٹیمیں حادثے سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے کام کر رہی ہیں۔
پولیس نے پورے علاقے کو سیل کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ کرینز مونٹانا کو نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے۔
حادثے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں کی مکمل تعداد ابھی باقی ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکا مقامی وقت کے مطابق دوپہر ڈیڑھ بجے کنسٹیلیشن بار میں ہوا۔کرانس-مونٹانا سوئس الپس پہاڑی سلسلے میں واقع ایک لگژری سکی ریزورٹ کے طور پر مشہور ہے۔ یہ شہر سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔