اسپین کے صوبے ٹولیڈو میں دو ٹرینوں کا تصادم، کم از کم 30 افراد ہلاک
حادثے کی شکار ایک ٹرین میں 397 مسافر جبکہ دوسری ٹرین میں 147 مسافر سوار تھے۔
Published : October 28, 2026 at 3:58 PM IST
میڈرڈ: بدھ کے روز وسطی اسپین میں ایک تیز رفتار ٹرین، کھڑی ہوئی دوسری ٹرین کے پچھلے حصے سے ٹکرا گئی۔ حکام کے مطابق، اس حادثے کے نتیجے میں دو بوگیاں پٹری سے اتر گئیں اور کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے۔
اس سے قبل کاسٹیلا-لا مانچا خطے کی ترجمان ایستھر پیڈیلا نے 10 افراد کے ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ انہوں نے مہلوکین کی تعداد میں اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ بعد ازاں اسپین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ای ایف ای اور دیگر ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی کہ ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 30 تک پہنچ گئی ہے۔ ہنگامی خدمات، فائر فائٹرز اور پولیس کی مدد کے لیے جائے حادثہ پر ایک فوجی ایمرجنسی بریگیڈ کو تعینات کیا گیا تھا۔
اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے اس واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی دیگر طے شدہ مصروفیات منسوخ کر دیں۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ وہ "ٹولیڈو میں ٹرین کے سنگین حادثے سے بہت غمزدہ ہیں۔"
اسپین کے ریلوے انفراسٹرکچر کے منتظم ادارے 'اے ڈی آئی ایف' نے بتایا کہ یہ واقعہ بدھ کی صبح صوبہ ٹولیڈو میں پیش آیا۔ میڈرڈ، سیوڈاڈ ریال اور اندلس کے درمیان ریل سروسز معطل کر دی گئی ہیں۔
پیڈیلا نے سرکاری نشریاتی ادارے 'ٹی وی ای' کو بتایا کہ اس حادثے میں دو تیز رفتار ٹرینیں شامل تھیں جو ایک ہی سمت میں میڈرڈ سے سیویل کی جانب جا رہی تھیں۔ ایک ٹرین کھڑی ہوئی تھی جس سے دوسری ٹرین پچھلے حصے سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے اس کی دو بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے۔
اس واقعے میں اسپین کی سرکاری کمپنی 'رینفے' اور نجی ریل آپریٹر 'آئی آر وائی او' کی ٹرینیں شامل تھیں۔ ان دونوں کمپنیوں کی ٹرینیں جنوری میں بھی ایک سنگین حادثے کا شکار ہوئی تھیں۔ پیڈیلا نے بتایا کہ 'رینفے' کی ٹرین میں 397 مسافر اور 'آئی آر وائی او' کی ٹرین میں 147 مسافر سوار تھے۔
قریبی قصبے 'اردا' کے میئر مینوئل گالان نے سرکاری نشریاتی ادارے 'ٹی وی ای' کو بتایا کہ متعدد مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ سول پروٹیکشن حکام نے ٹاؤن ہال سے کہا ہے کہ وہ مسافروں کے قیام اور دیکھ بھال کے لیے ایک اسپورٹس پویلین کو تیار رکھیں۔
جنوری میں، جنوبی اسپین میں ایک ٹرین کے پٹری سے اتر کر مخالف سمت سے آنے والی دوسری ٹرین سے ٹکرانے کے نتیجے میں 45 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ 2013 کے اس حادثے کے بعد اسپین کا سب سے مہلک ریل حادثہ تھا جس میں 80 افراد کی جان گئی تھی۔ جنوری کے اس واقعے نے اپنے وسیع تیز رفتار ریل نیٹ ورک پر اس یورپی ملک کے اعتماد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔
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