میامی ایئرپورٹ پر کارگو طیارہ رن وے سے باہر نکل گیا، کم از کم پانچ افراد ہلاک، پانچ زخمی
طیارہ پورٹو ریکو کے شہر سان خوان سے آمد کے بعد دوپہر تقریباً دو بجے لینڈنگ کے دوران رن وے سے آگے نکل گیا۔
Published : September 7, 2026 at 7:33 AM IST
میامی: حکام کے مطابق، اتوار کے روز میامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایمیزون کا ایک کارگو طیارہ رن وے سے باہر نکل گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہو گئے۔ طیارہ گاڑیوں سے ٹکرانے کے بعد آگ کے شعلوں کی زد میں آ گیا۔
طیارہ پورٹو ریکو کے شہر سان خوان سے آمد کے بعد دوپہر تقریباً 2 بجے رن وے سے آگے نکل گیا، اور ایئرپورٹ کے ارد گرد گودام کے ملازمین اور دیگر کاروباروں کے زیر استعمال سڑک پر چڑھ دوڑا۔ میامی ڈیڈ کاؤنٹی کے حکام نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس حادثے میں پانچ افراد ہلاک، تین شدید زخمی ہوئے، جب کہ دو دیگر کو کم شدید چوٹوں کے ساتھ ہسپتال منتقل کیا گیا۔
فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا پائلٹ اس حادثے میں بچ گئے یا ہلاک ہونے والے تمام افراد ان گاڑیوں میں سوار تھے جن سے طیارہ ٹکرایا تھا۔ میامی ڈیڈ فائر ریسکیو چیف رے جاداللہ نے بتایا کہ اس حادثے کے نتیجے میں آسمان کی طرف گہرے سیاہ دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے، جب کہ پائلٹ اور کو-پائلٹ کاک پٹ میں اور کچھ افراد گاڑیوں میں پھنس کر رہ گئے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیموں کو ایک ایسے شخص کو بھی باہر نکالنا پڑا جو گاڑی کے نیچے دب گیا تھا۔
محکمے کا کہنا ہے کہ اس حادثے کے باعث دوپہر کے بیشتر حصے میں اس مصروف ترین ایئرپورٹ پر پروازیں معطل رہیں۔ تقریباً 200 ہنگامی اہلکاروں نے کارروائی میں حصہ لیا۔ اس دوران طیارہ انجن کے پیچیدہ حصے میں لگنے والی شدید آگ اور دھوئیں میں گھر گیا۔ فائر فائٹرز نے آگ بجھانے کے لیے ایئرپورٹ کے مخصوص فائر فائٹنگ یونٹس کے فوم کا استعمال کیا، اور امدادی ٹیمیں کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی طیارے سے ایندھن کے اخراج (لیکج) کے مسئلے سے نمٹ رہی تھیں۔
تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ پرائم ایئر کا طیارہ دو سیمی ٹرکوں کے قریب سڑک کے کنارے جا کر رکا۔ طیارہ اپنے نچلے حصے کے بل رکا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور آگ لگنے کے وہ باوجود بڑی حد تک محفوظ تھا۔
حادثے کی وجہ کا ابھی تعین ہونا باقی ہے، اور یہ واضح نہیں ہے کہ آیا موسم نے اس میں کوئی کردار ادا کیا تھا۔ نیشنل ویدر سروس کے مطابق، اس وقت علاقے میں گرج چمک کے ساتھ طوفان اور 30 میل فی گھنٹہ (48 کلومیٹر فی گھنٹہ) کی رفتار سے ہوائیں چل رہی تھیں۔
یہ پرواز نارتھ کیرولائنا میں قائم کارگو کمپنی '21 ایئر' کے ذریعے چلائی جا رہی تھی۔ فلائٹ ٹریکنگ سائٹ 'فلائٹ ریڈار 24' کے مطابق، 32 سال پرانا بوئنگ 767 طیارہ اصل میں مسافروں کو لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا اور 2015 میں کارگو طیارے میں تبدیل کیے جانے سے پہلے، اس نے دو دہائیوں سے زیادہ عرصے تک کئی ایئرلائنز کے لیے پروازیں بھری تھیں۔
فلائٹ ڈسٹربنس کو ٹریک کرنے والی ویب سائٹ 'فلائٹ اویئر' کے مطابق، اتوار کی دیر رات تک 160 سے زائد پروازیں منسوخ اور تقریباً 325 تاخیر کا شکار ہوئیں۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات کے لیے چیئرپرسن جینیفر ہومینڈی کی قیادت میں ایک ٹیم میامی بھیج رہا ہے۔ ایمیزون نے ایک بیان میں کہا کہ وہ کسی بھی قسم کی جانچ میں مکمل تعاون کرے گا۔
کمپنی نے کہا کہ "ہمیں یہ جان کر شدید دکھ ہوا ہے کہ میامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آج کے واقعے میں پانچ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہماری ہمدردیاں اس المناک نقصان سے متاثر ہونے والے تمام افراد، ان کے خاندانوں اور پیاروں کے ساتھ ہیں۔"
پچھلے سال، لوئی ول کے محمد علی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رن وے پر رفتار بڑھاتے ہوئے انجن خراب ہو جانے کے باعث یو پی ایس کا ایک طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں تینوں پائلٹس اور زمین پر موجود 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جب کہ مزید 23 افراد زخمی ہوئے تھے۔
ہوابازی کے حفاظتی امور کے ماہر اسٹیو ارویو نے بتایا کہ عام طور پر ملکی پروازوں پر ایک 767 کارگو طیارے میں صرف ایک پائلٹ اور کو-پائلٹ پر مشتمل عملہ ہوتا ہے۔ بین الاقوامی پرواز کے لیے ایک تیسرا پائلٹ شامل کیا جاتا ہے، جب کہ طویل فاصلے کی بین الاقوامی پرواز کے لیے چوتھے پائلٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
یونائیٹڈ ایئرلائنز کے طویل عرصے تک پائلٹ رہنے والے اور اب ریٹائرڈ ارویو نے کہا کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا ایمیزون کا طیارہ رن وے کے 'ٹچ ڈاؤن زون' (وہ مخصوص جگہ جہاں طیارے کے پہیے زمین کو چھوتے ہیں) میں اترا تھا، اور اگر وہ اس علاقے سے آگے نکل گیا تھا تو اس نے لینڈنگ منسوخ کر کے دوبارہ فضا میں جانے اور دوسری کوشش کے لیے قطار میں آنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ عام طور پر، لینڈنگ زون رن وے کے پہلے 3,000 فٹ (914 میٹر) کے اندر ہوتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ "کیا طیارہ مطلوبہ ٹچ ڈاؤن زون کے اندر اترا تھا؟ اگر یہ وہیں اترا تھا، تو پھر کیا ہوا؟"
ٹرانسپورٹیشن ڈیپارٹمنٹ کی سابق انسپکٹر جنرل اور پائلٹ میری شیاوو نے کہا کہ انٹرنیٹ پر شیئر کی گئی لینڈنگ کی ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمیزون کا طیارہ کافی دیر تک رن وے کے اوپر ہی معلق رہا اور اس نے اپنے اگلے حصے کو اوپر کی طرف نہیں اٹھایا تاکہ مین لینڈنگ گیئر (پچھلے پہیوں) کو زمین پر بیٹھنے پر مجبور کیا جا سکے۔
شیاوو نے کہا کہ "طیارہ فوراً زمین پر نہیں اترا، اور رن وے کے اوپر اسی طرح معلق رہنے کی وجہ سے اس نے رن وے کا ایک بڑا اور اہم حصہ ضائع کر دیا۔ وہ لفظی طور پر اب بھی اڑ ہی رہا تھا۔"
انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ میامی ایئرپورٹ پر وہ 'ایرسٹینگ سسٹم' (طیارہ روکنے والا نظام) نصب نہیں ہے جس کے بارے میں فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ وہ رن وے سے آگے نکل جانے والے طیاروں کو بحفاظت روکنے کے لیے ملک بھر کے 120 سے زائد ایئرپورٹس پر نصب کیا جا چکا ہے۔ ر