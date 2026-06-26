وینزویلا میں تباہ کن زلزلے میں مہلوکین کی تعداد 235 تک پہنچ گئی، ایران سمیت کئی ممالک نے مدد کا ہاتھ بڑھایا
وینزویلا کی کارگزار صدر کے مطابق زلزلے سے کم از کم 235 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 4300 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
Published : June 26, 2026 at 8:08 AM IST
تہران: ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بدھ کے روز یکے بعد دیگرے دو زلزلوں سے ہونے والی تباہی کے حوالے سے وینزویلا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ عراقچی نے کہا کہ ایران وینزویلا کو مکمل مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔
ایران وینزویلا کی مدد کے لیے تیار ہے
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ "وینزویلا میں آنے والے زلزلے سے دکھ ہوا ہے۔ ہم وینزویلا کی حکومت اور عوام بالخصوص متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کرتے ہیں۔ ایران وینزویلا کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے اور مکمل مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔"
Deeply saddened by the earthquake in Venezuela. We extend our condolences to the Government and People of Venezuela, especially families of the victims, and wish a swift recovery to the injured.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 25, 2026
I.R.Iran stands in solidarity with Venezuelans and is ready to offer full assistance.
جنوبی افریقہ میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "ہم وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ میں وینزویلا کے سفارت خانے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس المناک واقعے سے متاثر ہونے والوں اور زخمیوں کو جلد اور مکمل صحت یابی عطا فرمائے"۔
We extend our heartfelt condolences to the Government and people of Venezuela, as well as to our colleagues at the Embassy of Venezuela in South Africa.— Iran Embassy SA (@IraninSA) June 25, 2026
We pray to Almighty God to grant the injured and those affected by this tragic incident a swift recovery and full restoration…
پینٹاگون مدد کے لیے آگے آیا
پینٹاگون کے چیف ترجمان شان پارنیل نے جمعرات کو اعلان کیا کہ محکمہ دفاع وینزویلا کی حکومت کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "محکمہ دفاع وینزویلا کی حکومت اور امریکی محکمہ خارجہ کی مدد کے لیے تیار ہے، کیونکہ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ تباہ کن زلزلوں کے لیے امریکی حکومت کے ردعمل کی قیادت کرتا ہے۔
The Department of War stands ready to support the Government of Venezuela and the U.S. Department of State as it leads the U.S. Government's response to yesterday's devastating earthquakes.— Sean Parnell (@SeanParnellASW) June 25, 2026
Our forces are prepared to move quickly, bringing the unmatched airlift, logistics, and…
ہماری افواج تیزی سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس بحران کے دوران جانیں بچانے اور وینزویلا کی حکومت کی مدد کے لیے امریکی فوج کے ہوائی جہاز، لاجسٹکس اور آپریشنل صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گی۔
Acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano. Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos… pic.twitter.com/fWj3Jc3QYv— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 25, 2026
چلی انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے
چلی کے صدر ہوزے انتونیو کاسٹ رِسٹ نے کہا کہ وہ زلزلے کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انسانی امداد بھیجنے اور امدادی ٹیمیں تعینات کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "میں نے ابھی وینزویلا کے قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز سے فون پر بات کی اور اس مشکل وقت میں وینزویلا کے لوگوں کے لیے چلی کی حمایت کا اظہار کیا۔ ہم زلزلے کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انسانی امداد بھیجنے اور امدادی ٹیمیں تعینات کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"
تطمئن وزارة الخارجية والمغتربين، أبناء شعبنا على أوضاع الجالية الفلسطينية في جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلازل الذي ضرب البلاد.— State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) June 25, 2026
تؤكد الوزارة، بأنه لا توجد اي خسائر في أرواح ابناء شعبنا هناك، وتتابع من خلال سفارة دولة فلسطين أوضاع الجالية الفلسطينية للإطمئنان على سلامتها.… pic.twitter.com/EgHq3JIjyV
فلسطینی نے عوام کی صحت اور حفاظت کی خواہش کا اظہار کیا
فلسطینی وزارت خارجہ نے اس مشکل وقت میں وینزویلا کے لوگوں کی صحت اور حفاظت کی خواہش کی۔
یورپی یونین کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیین نے کہا کہ وہ اپنے 'شہری تحفظ کے طریقہ کار' کے ذریعے زلزلے پر یورپی ردعمل کو مربوط کر رہے ہیں۔
A cada uno de ustedes, mis queridos venezolanos pic.twitter.com/lSiVHA65w1— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 25, 2026
امریکہ نے مدد کا ہاتھ بڑھایا
دریں اثنا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پہلے بتایا تھا کہ کئی دوسرے ممالک وینزویلا کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ "دیگر ممالک بھی مدد کے لیے تیار ہیں۔ قطر نے پہلے ہی مدد کی پیشکش کی ہے، ہم نے آج ان سے بات کی۔ ایل سلواڈور نے بھی مدد کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے، اور چلی سمیت خطے کے کئی ممالک نے اس عمل کو آسان بنانے کے لیے ہم سے رابطہ کیا ہے۔"
روبیو نے مزید کہا کہ ابتدائی تشخیص کے بعد ہی وہ جان سکیں گے کہ وینزویلا کو مزید کیا مدد درکار ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم اگلے 48 گھنٹوں میں بہتر اندازہ لگانے کے قابل ہو جائیں گے، جب ہم زمین پر ہوں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ متعدد امریکی خیراتی ادارے وینزویلا کی مدد کے لیے فنڈز فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بہت سے امریکی اور تنظیمیں اس میں شامل ہوں گی۔
انہوں نے مزید کہا، "ہمیں صرف اس میں شامل ہونے اور لاجسٹک مدد فراہم کرنے کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔" روبیو نے وضاحت کی کہ چونکہ کاراکاس ہوائی اڈہ تباہ ہو چکا ہے اور رن وے کو نقصان پہنچا ہے، اس لیے انہیں اس علاقے تک رسائی کے لیے محکمہ دفاع سے لاجسٹک اثاثوں کی ضرورت ہوگی۔
انہوں نے کہا، "مزید برآں، ہم نے پہلے ہی اپنی ڈیزاسٹر ریلیف ٹیمیں اور محکمہ خارجہ کے ذریعے انسانی امداد کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ہم نے جمیکا میں طوفان کے بعد اسے بہت مؤثر طریقے سے سنبھالا، اور ہم دوبارہ ایسا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔
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