ETV Bharat / international

وینزویلا میں تباہ کن زلزلے میں مہلوکین کی تعداد 235 تک پہنچ گئی، ایران سمیت کئی ممالک نے مدد کا ہاتھ بڑھایا

وینزویلا کی کارگزار صدر کے مطابق زلزلے سے کم از کم 235 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 4300 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔

وینزویلا میں زلزلے سے کم از کم 235 ہلاکتیں
وینزویلا میں زلزلے سے کم از کم 235 ہلاکتیں (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 26, 2026 at 8:08 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

تہران: ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بدھ کے روز یکے بعد دیگرے دو زلزلوں سے ہونے والی تباہی کے حوالے سے وینزویلا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ عراقچی نے کہا کہ ایران وینزویلا کو مکمل مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔

ایران وینزویلا کی مدد کے لیے تیار ہے

سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ "وینزویلا میں آنے والے زلزلے سے دکھ ہوا ہے۔ ہم وینزویلا کی حکومت اور عوام بالخصوص متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کرتے ہیں۔ ایران وینزویلا کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے اور مکمل مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔"

جنوبی افریقہ میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "ہم وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ میں وینزویلا کے سفارت خانے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس المناک واقعے سے متاثر ہونے والوں اور زخمیوں کو جلد اور مکمل صحت یابی عطا فرمائے"۔

پینٹاگون مدد کے لیے آگے آیا

پینٹاگون کے چیف ترجمان شان پارنیل نے جمعرات کو اعلان کیا کہ محکمہ دفاع وینزویلا کی حکومت کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "محکمہ دفاع وینزویلا کی حکومت اور امریکی محکمہ خارجہ کی مدد کے لیے تیار ہے، کیونکہ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ تباہ کن زلزلوں کے لیے امریکی حکومت کے ردعمل کی قیادت کرتا ہے۔

ہماری افواج تیزی سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس بحران کے دوران جانیں بچانے اور وینزویلا کی حکومت کی مدد کے لیے امریکی فوج کے ہوائی جہاز، لاجسٹکس اور آپریشنل صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گی۔

چلی انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے

چلی کے صدر ہوزے انتونیو کاسٹ رِسٹ نے کہا کہ وہ زلزلے کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انسانی امداد بھیجنے اور امدادی ٹیمیں تعینات کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "میں نے ابھی وینزویلا کے قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز سے فون پر بات کی اور اس مشکل وقت میں وینزویلا کے لوگوں کے لیے چلی کی حمایت کا اظہار کیا۔ ہم زلزلے کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انسانی امداد بھیجنے اور امدادی ٹیمیں تعینات کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"

فلسطینی نے عوام کی صحت اور حفاظت کی خواہش کا اظہار کیا

فلسطینی وزارت خارجہ نے اس مشکل وقت میں وینزویلا کے لوگوں کی صحت اور حفاظت کی خواہش کی۔

یورپی یونین کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیین نے کہا کہ وہ اپنے 'شہری تحفظ کے طریقہ کار' کے ذریعے زلزلے پر یورپی ردعمل کو مربوط کر رہے ہیں۔

امریکہ نے مدد کا ہاتھ بڑھایا

دریں اثنا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پہلے بتایا تھا کہ کئی دوسرے ممالک وینزویلا کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ "دیگر ممالک بھی مدد کے لیے تیار ہیں۔ قطر نے پہلے ہی مدد کی پیشکش کی ہے، ہم نے آج ان سے بات کی۔ ایل سلواڈور نے بھی مدد کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے، اور چلی سمیت خطے کے کئی ممالک نے اس عمل کو آسان بنانے کے لیے ہم سے رابطہ کیا ہے۔"

روبیو نے مزید کہا کہ ابتدائی تشخیص کے بعد ہی وہ جان سکیں گے کہ وینزویلا کو مزید کیا مدد درکار ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم اگلے 48 گھنٹوں میں بہتر اندازہ لگانے کے قابل ہو جائیں گے، جب ہم زمین پر ہوں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ متعدد امریکی خیراتی ادارے وینزویلا کی مدد کے لیے فنڈز فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بہت سے امریکی اور تنظیمیں اس میں شامل ہوں گی۔

انہوں نے مزید کہا، "ہمیں صرف اس میں شامل ہونے اور لاجسٹک مدد فراہم کرنے کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔" روبیو نے وضاحت کی کہ چونکہ کاراکاس ہوائی اڈہ تباہ ہو چکا ہے اور رن وے کو نقصان پہنچا ہے، اس لیے انہیں اس علاقے تک رسائی کے لیے محکمہ دفاع سے لاجسٹک اثاثوں کی ضرورت ہوگی۔

انہوں نے کہا، "مزید برآں، ہم نے پہلے ہی اپنی ڈیزاسٹر ریلیف ٹیمیں اور محکمہ خارجہ کے ذریعے انسانی امداد کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ہم نے جمیکا میں طوفان کے بعد اسے بہت مؤثر طریقے سے سنبھالا، اور ہم دوبارہ ایسا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

VENEZUELA DEATH TOLL
WORLD REACTS VENEZUELA EARTHQUAKE
US ON EARTHQUAKE
وینزویلا زلزلہ
VENEZUELA EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.