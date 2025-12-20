بنگلہ دیش میں ہندو نوجوان کا بہیمانہ قتل، سات گرفتار
ایک 25 سالہ فیکٹری ورکر دیپو چندر داس کو توہین مذہب کے الزام میں فیکٹری کے باہر ہجوم نے مار پیٹ کا نشانہ بنایا۔
Published : December 20, 2025 at 1:20 PM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش میں مبینہ توہینِ مذہب کے الزام پر ایک ہندو نوجوان کے ہجوم کے ہاتھوں قتل کے معاملے میں سات افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عبوری حکومت نے ہفتے کے روز تصدیق کی کہ ریاپیڈ ایکشن بٹالین نے مختلف مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے 19 سے 46 سال کی عمر کے سات مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔
متوفی کی شناخت 25 سالہ دیپو چندر داس کے طور پر ہوئی ہے، جو میمن سنگھ شہر میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق جمعرات کو پہلے اسے فیکٹری کے باہر مبینہ توہینِ مذہب کے الزام میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بعد ازاں درخت سے لٹکا دیا گیا اور پھر لاش کو ڈھاکہ–میمن سنگھ ہائی وے کے کنارے جلا دیا گیا۔
لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے میمن سنگھ میڈیکل کالج منتقل کر دیا گیا ہے۔ عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ’’نئے بنگلہ دیش میں اس طرح کے تشدد کی کوئی جگہ نہیں‘‘ اور ذمہ داروں کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔
واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی معزولی کے بعد ملک میں اقلیتی برادریوں، خصوصاً ہندوؤں، کے خلاف واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔