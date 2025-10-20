بھارت۔پاکستان کشیدگی میں سات طیارے مار گرائے گئے تھے، ڈونالڈ ٹرمپ کا بیان، جانئے کس ملک کا ہوا تھا نقصان
ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ روکنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ سات طیارے مار گرائے ہیں۔
Published : October 20, 2025 at 5:48 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں سات طیارے مار گرائے گئے تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا تعلق کس ملک سے ہے۔
اتوار کو فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ "ٹیرف کے خطرے" نے ہندوستان اور پاکستان کو جنگ روکنے پر مجبور کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ "ٹیرف کی دھمکی نے دو جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک، بھارت اور پاکستان کو جنگ سے روک دیا، وہ جنگ میں تھے، سات طیارے مار گرائے گئے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ دونوں کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی"۔
ٹرمپ نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے لاکھوں جانیں بچانے پر ان کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا، "پاکستانی وزیر اعظم نے دراصل حال ہی میں کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، صدر ٹرمپ نے یہ کر کے لاکھوں جانیں بچائیں۔"
امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان پر 200 فیصد ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی جس سے انہیں جنگ روکنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے دونوں ممالک سے کہا، "ہم 200 فیصد ٹیرف لگائیں گے، جس سے آپ کے لیے کاروبار کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے۔" امریکی صدر نے کہا کہ 24 گھنٹے بعد میں نے جنگ روک دی۔
10 مئی کو، ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ ہندوستان اور پاکستان نے امریکہ کی ثالثی میں طویل مذاکرات کے بعد "مکمل اور فوری" جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے بعد سے وہ درجنوں بار دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کو روکنے میں مدد کی۔
ہندوستان نے مسلسل کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ دونوں فوجوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز (DGMOs) کے درمیان براہ راست بات چیت کے بعد طے پایا تھا۔
بھارت نے 22 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے 7 مئی کو آپریشن سندھور شروع کیا۔ پہلگام حملے کے نتیجے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ چار روز تک جاری رہنے والی جھڑپوں کے بعد 10 مئی کو بھارت اور پاکستان نے تنازع ختم کرنے پر اتفاق کیا۔