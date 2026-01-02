پاکستان میں 9 مئی کے فسادات کے سلسلے میں صحافیوں سمیت سات افراد کو عمر قید کی سزا
استغاثہ نے 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں ملزمان پر "سرکاری اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی" کا الزام عائد کیا تھا-
Published : January 2, 2026 at 10:00 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جمعہ کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد 2023 میں ہونے والے تشدد اور فسادات کے سلسلے میں دو الگ الگ مقدمات میں صحافیوں، سابق فوجی افسران اور یوٹیوبرز سمیت سات ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی۔
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے حامیوں نے 9 مئی 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے خلاف پرتشدد مظاہرے کیے، فوجی تنصیبات اور دیگر سرکاری املاک کو آگ لگا دی اور توڑ پھوڑ کی۔
یوٹیوبر عادل رضا، صحافی وجاہت سعید خان، صابر شاکر اور شاہین صہبائی، اینکر حیدر رضا مہدی، تجزیہ کار معید پیرزادہ اور سابق فوجی افسر اکبر حسین کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ راجہ، خان، صہبائی اور مہدی کے خلاف رمنا تھانے میں جبکہ شاکر، حسین اور پیرزادہ کے خلاف اسلام آباد کے آبپارہ تھانے میں مقدمات درج کیے گئے۔
استغاثہ نے 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں ملزمان پر "سرکاری اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی" کا الزام عائد کیا تھا، کیونکہ ملزمان پر ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے تشدد بھڑکانے کا الزام تھا۔
اسلام آباد کی اے ٹی سی کے جج طاہر عباس سپرا نے ملزمان کے مقدمات کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔چونکہ وہ سب ملک سے باہر تھے اور الزامات کا سامنا کرنے کے لیے کبھی واپس نہیں آئے، اس لیے ان کی غیر موجودگی میں انسداد دہشت گردی کے قوانین کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔
جج نے ملزم کو پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے یا کرنے کی کوشش کرنے اور مجرمانہ سازش کے دو الزامات پر عمر قید کی سزا سنائی۔ دونوں مجرموں کو دونوں جرائم کے لیے 500,000 پاکستانی روپے جرمانہ ادا کرنے کی ہدایت کی گئی۔
عمر قید کے علاوہ عدالت نے انہیں دیگر دفعات کے تحت مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزا بھی سنائی اور ہر ایک پر 15 لاکھ پاکستانی روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔
عدالتی احکامات کے مطابق اگر وہ کسی بھی جرم کا جرمانہ ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ان کی قید کی مدت میں چھ ماہ کی توسیع کر دی جائے گی۔ حکم نامے میں مجرموں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ سات دن کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔